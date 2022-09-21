Это будет "опаснейший кризис" в Европе, - Кадзухико Фудзи

00:13 23.09.2022

Shūkan Gendai

Япония



Это будет "опаснейший кризис" в Европе, который превзойдет по силе крах "Энрона"!



Запад на пороге краха, пишет Shukan Gendai. Задолженность европейских энергетических трейдеров составляет полтора триллиона долларов. Это невообразимая сумма, которая может разжечь финансовый кризис не только в Европе, но и во всем мире, пишет автор.



Кадзухико Фудзи



Стремительный рост цен на энергоносители вызвал кредитную нестабильность в европейских электроэнергетических компаниях, и возникла необходимость того, что Евросоюзу придется предоставить им на их спасение совершенно невообразимую сумму в 1,5 триллиона долларов.



Оглядываясь назад на недавнюю прошлую историю, мы легко увидим, как энергетические кризисы перерастали в одновременные глобальные экономические потрясения. Многие в мире уже начали указывать на то, что сейчас возвращается памятный всем финансовый кризис Lehman Shock.



Что же сейчас происходит? И что будет дальше? Вот отчет с передовой линии места событий.



Начинается "государственная помощь"



Европейские правительства начинают протягивать руку помощи проблемным энергетическим компаниям.



Правительства Финляндии и Швеции объявили 4 сентября о том, что будут "поддерживать денежные потоки электроэнергетических компаний". Говорят, что они собираются предоставить им около 33 миллиардов долларов, включая государственные гарантии и кредиты.



Швейцарский энергетический гигант Axpo также объявил 6 сентября, что получил кредитную линию на сумму около четырех миллиардов долларов от правительства.



Но одного этого было бы недостаточно. Помимо высоких экономических рисков, европейские энергетические компании также сталкиваются с проблемой "отрицательного спреда" (Когда стоимость заимствования превышает доход от операций, проводимой за счет заемных средств. - Прим. ИноСМИ.).



Энергетическая версия шока Lehman Brothers уже стоит за дверью



В конце июля правительство Германии приняло решение о спасении немецкого энергетического гиганта Uniper.



Несмотря на то, что цена закупаемого природного газа резко возросла, Uniper не смог переложить относительно высокую цену на потребителей, что привело к большому дефициту заемных средств и резкому ухудшению финансового положения концерна.



Uniрer получил кредит в размере около восьми миллиардов долларов от правительства, но ему нужна дополнительная кредитная линия.



9 сентября Европейский Союз обсудил идею установления верхнего предела цены на импортный природного газ из России, чтобы сдержать рост цен на голубое топливо на континенте. Но соглашение достигнуто не было.



Россия снова перекрыла поставки газа по "Северному потоку" в Европу, что повысило вероятность роста цен на газ в будущем. Условия ведения бизнеса европейских энергетических компаний резко ухудшаются.



Беспокоит то, что министр экономики Финляндии Мика Линтиля заявил 4 сентября, что "энергетическая версия финансового шока Lehman произойдет в ближайшее время".



Страх перед "маржин-коллом"



Фильм о шоке Lehman Brothers был выпущен в США в 2011 году и называется Margin Call (Предел риска - В фильме рассказывается об одном из крупных американских инвестиционных банков (прототипом является Lehman Brothers), находящемся на пороге финансового кризиса и банкротства. Действие фильма происходит в течение 24 часов, во время которых сотрудники банка пытаются найти выход из складывающейся кризисной ситуации. - Прим ИноСМИ.).



Не будет преувеличением сказать, что мировой финансовый кризис всегда начинается с такого вот "маржин-колла" (Финансовый термин, указывающий на близящийся крах инвестора в условиях нехватки оборотных средств. - Прим. ИноСМИ.), учитывая бурное развитие финансовых технологий.



В сентябре ЕЦБ запустил опрос о готовности европейских финансовых институтов справиться с нехваткой ликвидности на энергетическом рынке. Этот вопрос беспокоит с Европейский центральный банк еще с середины марта.



ЕЦБ заявляет: "Волатильность цен на энергоносители, вызванная спецоперацией России на Украине, может создать трудности с финансированием для производителей и нанести непоправимый удар по мировой экономике. Необходимо внимательно следить за товарными рынками".



Рынки финансовых деривативов особенно подвержены "маржин-коллам"



По сравнению с прошлым кризисом Lehman Brothers, нынешний финансовый кризис вокруг энергоносителей будет иметь совершенно другой гигантский размах. После краха Lehman Brothers на мировых финансовых рынках были усилены правила сделок с деривативами, но рынок энергоресурсов был тогда относительно небольшим, поэтому никакого регулирования введено в то время не было.



Украинский кризис раздул европейский и мировой энергетический рынок, который оставался до последнего времени называемым "неконтролируемым", что создало новую угрозу для мировых финансов.



В мире есть немало прецедентов, когда энергетический кризис разрушал финансовые рынки.



Произошло это во время азиатского валютного кризиса.



Тогда хедж-фонд LTCM (Long-Term Capital Management), которым управляют ученые, лауреаты Нобелевской премии, инвестировал в российские государственные облигации и другие активы с высокой долей заемных средств.



Однако падение цен на сырую нефть (в июне 1998 года фьючерсная цена на американскую нефть марки WTI находилась в диапазоне 11 долларов за баррель) спровоцировало финансовый кризис в России, где состояние экономики быстро ухудшилось. LTCM, не выдержавший "маржин-колла", обанкротился, и правительство США, опасаясь финансового кризиса, взялось его спасать.



"Энрон" (Enron) - хорошо известный пример энергетической компании, обанкротившейся из-за убытков от торговли фьючерсами на природный газ в 2001 году. При этом в ней долго скрывали неблагоприятное положение дел, пока дело не дошло до краха.



Компания "Энрон", неправильно выбравшая стратегию на рынке, приняла меры для продления жизни, например, постоянно выставляла напоказ агрессивную рекламу, но не смогла победить бурю требований о внесении дополнительного обеспечения.



Общий долг "Энрона" на момент банкротства превышал 40 миллиардов долларов, и экономика США была на грани потрясения.



Если сравнить все эти кризисы с состоянием дел в европейской энергетике, то они несравнимы по параметрам и остроте. Достаточно сказать, что сейчас размер невыполненных финансовых требований заимодателей к европейским поставщиком энергии и коммунальным службам составляет 1,5 триллиона долларов. Это невообразимая сумма, которая может привести к финансовому кризису не только Европу, но и весь мир.



Автор: Кадзухико Фудзи - главный консультант НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии. Данная структура является одним из важнейших "мозговых центров" Японии в области экономики. До назначения на нынешнюю должность Кадзухико Фудзи занимал руководящие позиции в японских правительственных органах. С 2003 по 2016 год являлся руководителем службы экономической разведки (economic intelligence) исследовательского бюро канцелярии кабинета министров Японии (главный разведывательный орган страны). Автор многих книг, в том числе "Правда о сланцевой революции" (2006), "Энергетический союз Японии и России" (2013), "Российский природный газ спасет Японию" (2013) и т.д.