 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.09.2022
00:13  Это будет "опаснейший кризис" в Европе, - Кадзухико Фудзи
00:01  Wall Street Journal: Компании разбегаются. Высокие цены на газ оставят Европу без промышленности
Четверг, 22.09.2022
22:17  Украина может стать могилой для старика Джо
22:10  "Счастлив народ Твой, страна процветает". Президенту С.Бердымухамедову на день рождения посвятили поэму
22:03  Антииранская повестка стала мостом между Израилем и Украиной, - И.Субботин
21:58  Токаев обещает после выборов создать Конституционный суд и еще кучу реформ
20:38  American Conservative: Стратегия Зеленского привела Украину к катастрофе

20:24  Лампочка - это? Гурбангулы Бердымухамедов написал свою 58 книгу – теперь об электричестве
20:22  Казахстанские футболеры одержали "историческую победу" над белорусами и пробились в дивизион В Лиги наций
20:10  Кандасов из Китая подозревают в основании финпирамиды в Алматы
19:51  Муктада Садр может пойти на новый бунт. Верховный суд Ирака отказался отправлять в отставку парламент, - Р.Мустафин
18:46  Си Цзинпинь готовится к прыжку. Китай в преддверии нового витка конфронтации с США, - Владимир Овчинский
17:34  215 на 56, что за хрень опять?! Рамзан Кадыров выразил недовольство обменом пленных украинских фашистов
16:19  Визит Пелоси разжег в Армении кампанию против ОДКБ, - НГ
14:48  Хватит ли у Америки сил победить Китай? - А.Кошкин
14:46  Foreign Policy: Дефицит российского газа душит европейскую промышленность. ЕС задумался
14:44  Золотая медаль за 10 млн. Чиновников МОК уличили в коррупции, - The Times
12:09  Счетный комитет Казахстана преобразуют в Высшую аудиторскую палату
11:07  Русская перспектива XXI века: славяно-центричная цивилизация, - В.Капленков
09:50  Протестующие анти-сандунисты разбили палаточный "Городок перемен" в центре Кишинева
09:46  Си Цзинпинь готовится к прыжку. Китай в преддверии нового витка конфронтации с США, - В.Овчинский
09:32  Британия выпадает из числа мировых держав, - Владимир Прохватилов
08:58  Бишкек. Вышедший из СИЗО Мамытов назначен... гендиректором ЗАО "Альфа Телеком" (MegaCom)
08:21  Информационная война против России: вбросы, фейки, паттерны паники, - Н.Сорокин
08:12  Ереван оказался на геополитическом перекрестке, - Ю.Рокс
08:00  РосВласти пошли на очередной "мутняк" с обменом укр-пленных
04:04  Таджикистан создает видимость отвода тяжелой техники от границы - МИД КР
00:41  Трайбализм в Казахстане – источник власти на местах? - Г.Илеуова
00:36  В Европе резко подорожал хлеб. Уже вырисовывается "линия голода", - Кристиан Юришич
00:35  На 24 виллах Алишера Усманова в Германии прошли обыски
00:33  Bloomberg: Европа на грани рецессии. Одна фраза Путина взвинтила цены на нефть и газ
00:31  Поправки в Конституцию как инструмент политики, - И.Арбышев
00:29  Коррупция, евнухи и Конфуций. На чем тысячелетиями держится Срединная империя. Читая Линду Джейвин
00:27  Садыр Жапаров с трибуны ООН рассказал о вооруженной агрессии Таджикистана против Кыргызстана
00:24  Россия начала экономическую спецоперацию против ЕС
00:09  КазЭкономика. Нет спасения от ценового безумия? - Алма Бектенова
Среда, 21.09.2022
23:22  Лучший момент для падения рынков, - Мих.Хазин
23:18  Мы на пороге третьей мировой войны. Запад объявил нам войну и уже ведет ее, - Александр Дугин
22:58  Отпочковавшаяся от Эфиопии Эритрея напала на отсоединившееся после нее "государство Тыграй". Афро-каша
22:55  Идея референдума на Тайване для Китая неприемлема, - В.Скосырев
20:23  Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встал на сторону дехкан
19:24  Похождения Его Величества смотрящего Кыргызстана в Генеральной Ассамблеи ООН, - Носир Сабиров
18:55  Россия отправила-таки в своей ракете с Байконура американского космо-диверсанта Рубио
18:40  Дата названа. Досрочные президентские пройдут в Казахстане 20/11
14:52  Тревога Запада и будущее ШОС, - А.Савельев
13:22  Бишкек. Задержан подозреваемый в избиении вождя кыргызов-саяков Мотуева. Он сидел с ним в тюрьме
12:10  КырДепутат Бакиров: "В высших эшелонах есть лица таджикской национальности, надо их проверить..."
12:00  "Пошел к врагу". Депутат Маткеримов рассказал о "героизме" и "подвигах" в Баткене генерала К.Ташиева
11:46  Kaznet скорее болен.., - Анастасия Ахметова
11:30  В Навоийской области нелегальные золотоискатели убежали, увидев представителей УзбСената
09:35  Путин: Указ о частичной мобилизации подписан, Россия может применить ядерное оружие (обращение к народу)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Это будет "опаснейший кризис" в Европе, - Кадзухико Фудзи
00:13 23.09.2022

Shūkan Gendai
Япония

Это будет "опаснейший кризис" в Европе, который превзойдет по силе крах "Энрона"!

Запад на пороге краха, пишет Shukan Gendai. Задолженность европейских энергетических трейдеров составляет полтора триллиона долларов. Это невообразимая сумма, которая может разжечь финансовый кризис не только в Европе, но и во всем мире, пишет автор.

Кадзухико Фудзи

Стремительный рост цен на энергоносители вызвал кредитную нестабильность в европейских электроэнергетических компаниях, и возникла необходимость того, что Евросоюзу придется предоставить им на их спасение совершенно невообразимую сумму в 1,5 триллиона долларов.

Оглядываясь назад на недавнюю прошлую историю, мы легко увидим, как энергетические кризисы перерастали в одновременные глобальные экономические потрясения. Многие в мире уже начали указывать на то, что сейчас возвращается памятный всем финансовый кризис Lehman Shock.

Что же сейчас происходит? И что будет дальше? Вот отчет с передовой линии места событий.

Начинается "государственная помощь"

Европейские правительства начинают протягивать руку помощи проблемным энергетическим компаниям.

Правительства Финляндии и Швеции объявили 4 сентября о том, что будут "поддерживать денежные потоки электроэнергетических компаний". Говорят, что они собираются предоставить им около 33 миллиардов долларов, включая государственные гарантии и кредиты.

Швейцарский энергетический гигант Axpo также объявил 6 сентября, что получил кредитную линию на сумму около четырех миллиардов долларов от правительства.

Но одного этого было бы недостаточно. Помимо высоких экономических рисков, европейские энергетические компании также сталкиваются с проблемой "отрицательного спреда" (Когда стоимость заимствования превышает доход от операций, проводимой за счет заемных средств. - Прим. ИноСМИ.).

Энергетическая версия шока Lehman Brothers уже стоит за дверью

В конце июля правительство Германии приняло решение о спасении немецкого энергетического гиганта Uniper.

Несмотря на то, что цена закупаемого природного газа резко возросла, Uniper не смог переложить относительно высокую цену на потребителей, что привело к большому дефициту заемных средств и резкому ухудшению финансового положения концерна.

Uniрer получил кредит в размере около восьми миллиардов долларов от правительства, но ему нужна дополнительная кредитная линия.

9 сентября Европейский Союз обсудил идею установления верхнего предела цены на импортный природного газ из России, чтобы сдержать рост цен на голубое топливо на континенте. Но соглашение достигнуто не было.

Россия снова перекрыла поставки газа по "Северному потоку" в Европу, что повысило вероятность роста цен на газ в будущем. Условия ведения бизнеса европейских энергетических компаний резко ухудшаются.

Беспокоит то, что министр экономики Финляндии Мика Линтиля заявил 4 сентября, что "энергетическая версия финансового шока Lehman произойдет в ближайшее время".

Страх перед "маржин-коллом"

Фильм о шоке Lehman Brothers был выпущен в США в 2011 году и называется Margin Call (Предел риска - В фильме рассказывается об одном из крупных американских инвестиционных банков (прототипом является Lehman Brothers), находящемся на пороге финансового кризиса и банкротства. Действие фильма происходит в течение 24 часов, во время которых сотрудники банка пытаются найти выход из складывающейся кризисной ситуации. - Прим ИноСМИ.).

Не будет преувеличением сказать, что мировой финансовый кризис всегда начинается с такого вот "маржин-колла" (Финансовый термин, указывающий на близящийся крах инвестора в условиях нехватки оборотных средств. - Прим. ИноСМИ.), учитывая бурное развитие финансовых технологий.

В сентябре ЕЦБ запустил опрос о готовности европейских финансовых институтов справиться с нехваткой ликвидности на энергетическом рынке. Этот вопрос беспокоит с Европейский центральный банк еще с середины марта.

ЕЦБ заявляет: "Волатильность цен на энергоносители, вызванная спецоперацией России на Украине, может создать трудности с финансированием для производителей и нанести непоправимый удар по мировой экономике. Необходимо внимательно следить за товарными рынками".

Рынки финансовых деривативов особенно подвержены "маржин-коллам"

По сравнению с прошлым кризисом Lehman Brothers, нынешний финансовый кризис вокруг энергоносителей будет иметь совершенно другой гигантский размах. После краха Lehman Brothers на мировых финансовых рынках были усилены правила сделок с деривативами, но рынок энергоресурсов был тогда относительно небольшим, поэтому никакого регулирования введено в то время не было.

Украинский кризис раздул европейский и мировой энергетический рынок, который оставался до последнего времени называемым "неконтролируемым", что создало новую угрозу для мировых финансов.

В мире есть немало прецедентов, когда энергетический кризис разрушал финансовые рынки.

Произошло это во время азиатского валютного кризиса.

Тогда хедж-фонд LTCM (Long-Term Capital Management), которым управляют ученые, лауреаты Нобелевской премии, инвестировал в российские государственные облигации и другие активы с высокой долей заемных средств.

Однако падение цен на сырую нефть (в июне 1998 года фьючерсная цена на американскую нефть марки WTI находилась в диапазоне 11 долларов за баррель) спровоцировало финансовый кризис в России, где состояние экономики быстро ухудшилось. LTCM, не выдержавший "маржин-колла", обанкротился, и правительство США, опасаясь финансового кризиса, взялось его спасать.

"Энрон" (Enron) - хорошо известный пример энергетической компании, обанкротившейся из-за убытков от торговли фьючерсами на природный газ в 2001 году. При этом в ней долго скрывали неблагоприятное положение дел, пока дело не дошло до краха.

Компания "Энрон", неправильно выбравшая стратегию на рынке, приняла меры для продления жизни, например, постоянно выставляла напоказ агрессивную рекламу, но не смогла победить бурю требований о внесении дополнительного обеспечения.

Общий долг "Энрона" на момент банкротства превышал 40 миллиардов долларов, и экономика США была на грани потрясения.

Если сравнить все эти кризисы с состоянием дел в европейской энергетике, то они несравнимы по параметрам и остроте. Достаточно сказать, что сейчас размер невыполненных финансовых требований заимодателей к европейским поставщиком энергии и коммунальным службам составляет 1,5 триллиона долларов. Это невообразимая сумма, которая может привести к финансовому кризису не только Европу, но и весь мир.

Автор: Кадзухико Фудзи - главный консультант НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии. Данная структура является одним из важнейших "мозговых центров" Японии в области экономики. До назначения на нынешнюю должность Кадзухико Фудзи занимал руководящие позиции в японских правительственных органах. С 2003 по 2016 год являлся руководителем службы экономической разведки (economic intelligence) исследовательского бюро канцелярии кабинета министров Японии (главный разведывательный орган страны). Автор многих книг, в том числе "Правда о сланцевой революции" (2006), "Энергетический союз Японии и России" (2013), "Российский природный газ спасет Японию" (2013) и т.д.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663881180


Новости Казахстана
- Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 сентября 2022 года №1019
- Мажилис одобрил в первом чтении поправки в Налоговый кодекс
- Алихан Смаилов встретился с Президентом ОАЭ в Абу-Даби
- Нужно увеличить число грантов по востребованным медицинским специальностям
- О предстоящих выборах
- "К весне нужно готовиться уже сейчас"
- Кадровые перестановки
- Трайбализм в Казахстане – источник власти на местах?
- Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Алихан Смаилов с руководством "Eni"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  