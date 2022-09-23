Китай незаметно пытается низложить доллар, - Foreign Policy

07:40 23.09.2022 Foreign Policy

США

23 сентября 2022



На саммите в Узбекистане члены ШОС приняли решение о расширении торговли в местных валютах, пишет FP. Стремление развивать альтернативные системы отражает желание государств защититься от долларового господства и возможных западных санкций.

Цзунюань Цзоу Лю

Региональные организации и небольшие банки помогают Пекину защититься от санкций

На недавнем саммите в Узбекистане члены Шанхайской организации сотрудничества, которая является влиятельным региональным объединением во главе с Китаем и Россией, согласовали дорожную карту по расширению торговли в местных валютах. Создание дорожной карты по использованию местных валют в торговле и разработка альтернативных систем платежей и расчетов входили в экономические планы ШОС уже несколько лет.

Такая повестка соответствует курсу самых влиятельных членов организации, в том числе России, пытающейся смягчить удар от западных санкций; Китая, у которого ухудшаются отношения с США; Индии, отказавшейся от доллара в торговле с Москвой; и Ирана, предложившего недавно создать единую валюту в рамках ШОС. Китайский руководитель Си Цзиньпин предложил решать проблемы медленного развития за счет региональной интеграции, особенно путем увеличения доли расчетов в местной валюте, ускоренной разработки систем трансграничных платежей и создания Банка развития ШОС.

Выступая на саммите организации, Си не стал открыто говорить о геополитических рисках зависимости от американского доллара. Однако его предложение отражает глубокую озабоченность китайского руководства незащищенностью национальной экономики от долларовой гегемонии и стремление развивать альтернативные системы в целях предохранения от долларового господства.

Пекин пока не пытается сделать юань международной валютой. Он не стремится низвергнуть американский доллар и заменить его в мировой системе юанем. Вместо этого Китай предпринимает шаги по превращению юаня в мощную региональную валюту посредством китайских институтов и региональных межправительственных организаций, таких как ШОС. Пекин хочет чаще использовать юань в своих международных торговых расчетах и инвестициях, снизить зависимость от доллара, свести к минимуму риски обмена и нехватки долларовой наличности, а также сохранить доступ к мировым рынкам во времена геополитических кризисов.



Китайские инициативы по дедолларизации реализует не только центральное правительство в Пекине. Этим также занимаются власти на местах и локальные финансовые институты. Одним из примеров является Российско-Китайский финансовый альянс. В октябре 2015 года Банк Харбина (это городской коммерческий банк) и российский Сбербанк (крупнейший сберегательный банк России по размерам активов) выступили с инициативой создания такого альянса как некоммерческой трансграничной организации финансового сотрудничества. Главная цель – создание эффективного механизма по поддержке торговли двух стран, содействие всестороннему финансовому сотрудничеству между ними, а также помощь в использовании местных валют в двусторонних расчетах. В этом финансовом альянсе изначально было 35 членов, в том числе, 18 китайских финансовых организаций (мелкие и средние банки, страховые и инвестиционные компании) и 17 российских институтов. На церемонии его открытия вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Сунь Яо (Sun Yao) сказал, что альянс является "важной платформой содействия развитию экономического коридора Китай-Монголия-Россия".



Небольшие китайские банки, которые меньше участвуют в работе основанной на долларе мировой финансовой системы, являются вполне логичными площадками для осуществления альтернативных платежей и применения механизмов расчетов. Работая с российскими юридическими лицами, они наверняка хорошо освоят стратегию дедолларизации и будут содействовать уклонению от санкций. Когда Соединенные Штаты ввели санкции против российских финансовых институтов в ответ на российскую специальную военную операцию на Украине, Банк Харбина и провинция Хэйлунцзян не испугались возможных вторичных санкций. В мае этого года Банк Харбина опубликовал документ под названием "Сто мер". Это была попытка реализовать стремление партийного руководства Хэйлунцзяна к развитию финансовых связей с Россией.



Важные системообразующие китайские банки, такие как Банк Китая и Промышленно-коммерческий банк Китая, немедленно прекратили проведение операций с российскими организациями, как только правительство США объявило о введении санкций против банков России. Однако мелкие и средние банки из состава Российско-Китайского финансового альянса способны помочь российским организациям в уклонении от санкций. Они могут воспользоваться альтернативными механизмами платежей и расчетов, такими как Трансграничная межбанковская платежная система CIPS, или наличными деньгами.



Банк Харбина – хороший тому пример. Будучи прямой участницей китайской CIPS, сеть расчетов и платежей этого банка покрывает всю территорию России, благодаря чему она становится достойным кандидатом на роль центра трансграничных расчетов в юанях для российских банков и компаний. Поставка в Россию наличности в юанях, к которой привлекаются не только самолеты, но и грузовики, – это еще один механизм, помогающий Москве уходить от санкций. Такой механизм разрабатывается и расширяется несколькими мелкими банками в провинции Хэйлунцзян с 2018 года. Местное отделение Банка Харбина в 2019 году доставило 15 миллионов юаней (около двух миллионов долларов) наличными на российский таможенный пост Полтавка.



Си лично присутствовал на саммите ШОС, несмотря на строгую китайскую политику нулевого COVID. Это говорит о том, что Пекин готов к дальнейшей изоляции со стороны Запада и в этих целях укрепляет взаимодействие с региональными блоками во главе с Китаем. Пекин рассчитывает, что ШОС станет для него своего рода геоэкономической подушкой безопасности. За последние два десятилетия эта организация незаметно выросла и превратилась в незападный геоэкономический блок, который стремится выйти на более высокий уровень коллективной самодостаточности и укрепляет механизмы самозащиты от мировых финансовых и геополитических потрясений.



Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2002 году в составе шести стран-членов (Китай, Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан) как региональная организация сотрудничества в сфере безопасности. Но потом ШОС расширила сферу деятельности, включив в нее экономику, энергетику и технологии. В принятом в 2002 году уставе ШОС определены задачи организации, включающие, наряду с безопасностью, сотрудничество в области экономики, торговли, финансов, энергетики, инфраструктуры и в других сферах. В сентябре 2003 года шесть членов ШОС (сейчас в составе организации девять членов, поскольку в 2017 году в нее вступили Индия и Пакистан, а в 2022 году Иран) опубликовали "План многостороннего экономического и торгового сотрудничества". В нем изложены правовые основы экономической кооперации, а сотрудничество в сфере банковских и финансовых услуг названо приоритетным. С тех пор как Китай в 2013 году приступил к осуществлению инициативы "Один пояс – один путь", он содействует реализации программы инфраструктурных инвестиций в странах-членах ШОС. В принятой в 2015 году Уфимской декларации ШОС официально объявлено, что страны-члены организации поддерживают инициативу "Один пояс – один путь". Таким образом, две инициативы были объединены.



Интерес к задействованию механизмов ШОС для более активного использования местных валют в двусторонних расчетах Китай начал проявлять еще до запуска инициативы "Один пояс – один путь". Китайские руководители после мирового финансового кризиса 2008 года начали изучать варианты недолларовых торговых расчетов. Например, в 2012 году тогдашний вице-премьер КНР Ван Цишань (Wang Qishan) подчеркнул на деловом форуме ШОС, что члены организации должны содействовать использованию местных валют в торговых расчетах, помогать проводить двусторонние валютные свопы, укреплять региональное финансовое сотрудничество и разрабатывать новые модели финансирования.



С 2011 года Китай подписал соглашения о двусторонних валютных свопах с несколькими полноправными членами ШОС (в том числе, с Узбекистаном, Казахстаном, Россией, Таджикистаном и Пакистаном), а также с наблюдателями и партнерами по диалогу (включая Монголию, Турцию и Армению). В рамках таких свопов юани обменивали на валюту партнеров, и это позволило партнерам Народного банка Китая (НБК) получить на короткий промежуток времени доступ к наличным юаням под довольно низкий процент в обмен на собственную валюту, которая стала подразумеваемым финансовым обеспечением. Такие соглашения об обменах стимулируют партнеров к увеличению закупок китайских товаров на кредиты в юанях. Хотя КНР не заключила соглашение о двустороннем валютном свопе с Киргизией, НБК и Национальный банк Киргизской Республики подписали меморандум об укреплении сотрудничества. А это шаг к валютным обменам.

Использование местной валюты в трансграничных расчетах между Китаем и членами ШОС до сих пор сильно ограничено. Но доля таких расчетов постепенно растет, так как Китай настойчиво осуществляет интернационализацию юаня в регионе. Прогресс наиболее заметен в торговых расчетах Китая и России. Китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй (Zhang Hanhui) недавно рассказал, что доля торговых расчетов с использованием юаня между Россией и Китаем с 2014 по 2021 год увеличилась с 3,1 до 17,9%. То есть рост составил 477%. В 2020 году доля российско-китайских двусторонних расчетов с использованием юаня достигла 44,92% от общего объема всех расчетов, что составляет 48 миллиардов долларов.



Китай выступает за сотрудничество членов ШОС в банковской и финансовой сфере, чтобы облегчить региональное взаимодействие по платежам и расчетам. В октябре 2005 года члены организации создали Межбанковский консорциум ШОС, ставший механизмом по координации финансирования и банковских услуг при реализации государственных инвестиционных проектов. У консорциума есть восемь банков-членов, включая банки развития и институты финансирования из государств-участников ШОС. Китайский банк развития является в его составе крупнейшим кредитором. У консорциума также есть три партнерских банка из стран, не входящих в ШОС. Одна из приоритетных областей сотрудничества Межбанковского консорциума – это предоставление финансирования предприятиям инфраструктуры, высоких технологий и базовых отраслей, ориентированным на экспорт секторам и социальным проектам. В Душанбинской декларации 2014 года отмечены дальнейшие усилия по созданию Фонда развития ШОС (специальный счет) и Банка развития ШОС с целью финансирования проектов в странах-членах и развития финансового сотрудничества между ними. С 2018 года Китайский банк развития предоставил Межбанковскому консорциуму ШОС специальных кредитов на сумму, соответствующую 30 миллиардам юаней (4,3 миллиарда долларов). К августу текущего года Китайский банк развития вместе с другими банками-членами и банками-партнерами консорциума профинансировал 63 проекта и в совокупности предоставил кредитов на 14,6 миллиарда долларов, в том числе, на 25,1 миллиарда юаней, что составляет около четверти от общего объема.



Возможности Банка развития ШОС говорят о том, что он может последовать примеру блока БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки и создать официальные институты, содействующие использованию местных валют для торговых расчетов и финансирования проектов развития. Это поможет снизить риски обмена и высокие затраты, которые неизбежны при финансировании в долларах США. Но случится это еще нескоро. Страны-члены неизменно подтверждают готовность продолжать дискуссии о Банке развития ШОС и о Фонде развития на всех саммитах в течение десятилетия, но конкретный план они пока не выработали.



Даже если такой банк будет со временем создан, основным поставщиком финансов наверняка станет Китай и Китайский банк развития, по крайней мере, на ближайшее будущее, так как у остальных стран-членов ШОС отсутствует капитал, а рынки капитала в регионе недостаточно развиты. Совпадение повесток и сближение организационной структуры ШОС и БРИКС будет способствовать налаживанию сотрудничества между двумя этими незападными коалициями и их членами по таким вопросам, как расширение двусторонних валютных свопов, содействие использованию местных валют в торговле и в финансировании развития, разработка альтернативных систем платежей и расчетов, и постепенное снижение зависимости стран-членов от американского доллара.



Сближение позиций БРИКС и ШОС в вопросах дедолларизации уже налицо. В прошлом году тогдашний генеральный секретарь ШОС Владимир Норов подтвердил, что члены организации работают над постепенным переходом к использованию при расчетах местных валют. Он также выступил с предложением о налаживании партнерства ШОС с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Новым банком развития и Фондом Шелкового пути в целях полного раскрытия инвестиционного потенциала этой организации.



Китай также поддержал созданный в июле 2018 года правительством Казахстана Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА). МФЦА обладает стратегическими возможностями стать региональным финансовым хабом для Центральной Азии, западной части Китая, Кавказа, Евразийского экономического союза, Ближнего Востока, Монголии и Европы. Казахстан также стремится развивать МФЦА как центр арбитража по контрактам между китайскими и российскими компаниями. Такие устремления в настоящее время нереалистичны, поскольку у Казахстана ограниченный финансовый рынок.



Важнее то, что западный китайский регион Синьцзян уже стал региональным финансовым хабом, превратившись в ведущий центр трансграничных расчетов между Китаем и Центральной Азией. Еще в 2013 году совокупный объем осуществленных в Синьцзяне трансграничных расчетов в юанях составил 100 миллиардов (14 миллиардов долларов), а в 2018 году он превысил 260 миллиардов юаней. Тем не менее, та поддержка, которую МФЦА оказывают китайские финансовые институты, дает стимулы Казахстану и другим членам ШОС из данного региона, чьи интересы совпадают с китайскими.



За рамками ШОС Китай продвигает идею использования местных валют в торговых расчетах и финансировании через объединение БРИКС и другие региональные многосторонние организации из Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, на встрече G-20 в феврале этого года управляющий Народным банком Китая И Ган (Yi Gang) сказал, что его страна совместно с азиатскими государствами будет способствовать использованию местных валют в торговле и инвестициях в целях укрепления региональной финансовой безопасности и стрессоустойчивости в условиях внешних потрясений. В июне НБК и Банк международных расчетов запустили Механизм ликвидности юаня при участии Банка Индонезии, Центрального банка Малайзии, Управления денежного обращения Гонконга и Центрального банка Чили. Этот механизм предназначен для предоставления ликвидных средств, и центробанки-участники могут пользоваться им в период повышенной волатильности рынка.



В будущем ШОС наверняка станет расширяться, принимая в свои ряды новых членов, интересы которых совпадают с интересами участников этой организации и которые выступают за использование местных валют в торговле и инвестициях, а также за создание альтернативных систем платежей и расчетов. В ШОС только что официально приняли Иран, чей режим преодолевает суровые санкции Запада и твердо выступает за дедолларизацию. На очередном саммите ШОС он стал девятым членом организации. Президент Ирана Ибрахим Раиси четко дал понять, что Тегеран рассматривает членство в ШОС как возможность расстроить односторонние действия Америки и обойти санкции.



Турция, где разразился очередной валютный кризис, является партнером ШОС по диалогу с 2012 года и выражает заинтересованность в получении статуса наблюдателя и даже во вступлении в эту организацию в качестве полноправного члена. Турецкий центробанк в 2019 году подписал с Народным банком Китая соглашение о валютном обмене, а в 2020 году впервые воспользовался своповыми линиями для торговых расчетов с КНР. Пять турецких банков уже внедрили российскую систему платежей. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин также договорились о том, что Турция будет рублями оплачивать 25% поставок российского газа в страну, сделав это на полях прошедшего недавно саммита ШОС.



Белоруссия подала заявку на переход от статуса наблюдателя к полноправному членству, получив в этом вопросе поддержку со стороны России. Бахрейн, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Мьянма официально стали новыми партнерами по диалогу в рамках ШОС. Египет, Катар и Саудовская Аравия уже являются партнерами по диалогу. Столь обширный список говорит о том, что ШОС принимает к себе крупных экспортеров природных ресурсов, которые либо ходят под американскими санкциями, либо недовольны гегемонией США и господством доллара. Блок ШОС стал шире использовать другие валюты в торговле энергоресурсами и прочими важными сырьевыми товарами.



Соединенные Штаты с пренебрежением относятся к существованию и расширению ШОС. Отношения между США и двумя главными учредителями этой организации Россией и Китаем ухудшаются. Обновленная американская система альянсов хочет изолировать Китай от Запада, у которого Пекин давно уже покупает передовые технологии, а взамен поставляет свои товары. Сталкиваясь с опасностью изоляции от Запада, Китай видит в ШОС не столько важный инструмент укрепления отношений с Россией, сколько подушку геоэкономической безопасности, которая очень пригодится ему в случае серьезной изоляции со стороны Запада.



Такой же логики придерживаются и другие члены, слабо защищенные от западных санкций или стремящиеся уменьшить свою зависимость от доллара, например, Иран и Индия. Американское правительство не в силах запретить членам ШОС коллективное использование альтернативных валют в торговле и инвестициях в рамках этого блока. Однако Америка в состоянии повысить привлекательность долларовой системы. Для этого она не должна поддаваться соблазну чрезмерного применения санкций, и ей следует укреплять связи финансового рынка США с китайскими рынками вместо того, чтобы агрессивно угрожать разрывом. Ей надо повышать роль Финансовой корпорации международного развития и Агентства по международному развитию в предоставлении средств на развитие и в финансировании проектов, способствующих социально-экономическому росту развивающихся стран. Источник - inosmi.ru

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