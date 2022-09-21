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|Бывший замминистра общественной безопасности КНР Сунь Лицзюнь будет казнен за взяточничество
07:55 23.09.2022
Народный суд средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь (Китай) в пятницу объявил о смертной казни с отсрочкой исполнения на два года бывшего заместителя главы министерства общественной безопасности КНР Сунь Лицзюня за взяточничество и незаконное хранение оружия. Об этом говорится в заявлении суда.
Как отмечается, подсудимый также лишен всех политических прав.
Кроме того, суд решил конфисковать все имущество осужденного, спустя два года его смертный приговор может быть заменен на пожизненное заключение, исключая право на условно-досрочное освобождение или смягчение наказания.
Еще в апреле 2020 года центральная комиссия ЦК КПК по проверке дисциплины приступила к расследованию в отношении чиновника, подозревая его в причастности к коррупции. По результатам проверки его исключили из КПК и сняли с поста в связи с серьезными нарушениями партийной дисциплины и закона.
Авторы: АЛЕКСАНДР ХОХРЯКОВ