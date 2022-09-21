США заходят в тыл Кремля: Россию отрезают от "горе-союзников" в ЦА, - М.Ростовский

08:52 23.09.2022

Сохранение позиций Москвы в Средней Азии прямо зависит от ее успехов на украинском направлении



Кот из дома, мыши в пляс - применительно к геополитической ситуации в бывших советских республиках Средней Азии и Кавказа эту известную пословицу можно переложить примерно так: пока русский медведь полностью поглощен ситуацией на Украине (или, выражусь более аккуратно и в духе времени - на тех территориях, которые ранее Москва считала украинскими), "гербовые звери" некоторых других бывших советских республик находятся в состоянии не очень хорошо скрываемых политических метаний.



Сохранение позиций Москвы в Средней Азии прямо зависит от ее успехов на украинском направлении



Всем понятно: рвать с Москвой - идея из разряда чего-то совершенно ненужного и совершенно невозможного. Но и полностью солидаризироваться с решительными действиями Кремля в Европе тоже никто не хочет: США очень четко и убедительно сформулировали свое твердое намерение обрушить всю тяжесть вторичных санкций на тех, кто рискнет слишком близко "прислониться" к Москве.



Но Америка не только размахивает дубинкой. Не менее активно Вашингтон орудует и политической морковкой, зазывая нынешних официальных союзников России в свои лучшие друзья.



Самый известный пример американских действий такого рода последнего времени - визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Ереван. В 2022 году эта дама активно выступает в роли всемирного спойлера. Всем памятна ее недавняя поездка на Тайвань, которая еще может очень негативно отразиться на судьбах мира. Если планета сумеет преодолеть украинский кризис, то впереди ее с высокой степенью вероятности ждет изрядно подогретый Пелоси военный кризис из-за этого мятежного китайского острова.



В Ереване американский спикер решала более локальную задачу отрыва Армении от России, делая заявления в стиле: Вашингтон готов "услышать потребности" Еревана в оборонной сфере.



Конечно, возможно, что мы частично "наговариваем" на мадам Пелоси и что на самом деле ее интересуют не столько масштабные геополитические цели, сколько привлечение голосов американских избирателей в преддверии очень важных выборов в конгресс. Оценки численности армянской диаспоры в США очень сильно разнятся - от полумиллиона до двух миллионов человек. Но, в любом случае, речь идет о весьма внушительной цифре.



Впрочем, о чем мы спорим? У Нэнси Пелоси есть все возможности решать одновременно две задачи - геополитическую и партийно-политическую, - и она этими возможностями активно пользуется.



В Среднюю Азию американского спикера, к счастью, пока не заносило. Зато с чисто протокольной точки зрения этот сентябрь был очень богат на события, показывающие неизменность партнерства Москвы с государствами региона.



Несколько новостных сообщений с официального сайта Кремля. "Лидеры двух стран подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан". "В ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном обсуждена обстановка на киргизско-таджикской границе. Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать содействие".



Все как обычно, все хорошо? Боюсь, что не совсем.



Совместная декларация - это особый "жанр" дипломатического документа, дающий сторонам возможность провозгласить свои намерения, но не взять при этом на себя никаких твердых и конкретных обязательств.



А с конфликтом Душанбе и Бишкека все еще "интереснее". Когда на излете 1992 года недавний директор совхоза Эмомали Рахмонов (Рахмоном он стал гораздо позже) был избран на высшую тогда в республике должность председателя Верховного совета Таджикистана, он был самым младшим членом неформального "клуба" лидеров стран региона. Но сегодня из тогдашних членов того "клуба" в строю остался только один Рахмон: Ниязов и Каримов умерли, Назарбаев отошел от активной политической деятельности.



По словам информированных источников, президент Таджикистана считает себя самым опытным и авторитетным политиком региона, его главным аксакалом. Так как "слово старшего" в Средней Азии закон, Эмомали Рахмон решил "поставить на место" молодого лидера Киргизии Садыра Жапарова: принудить его с помощью использования силы к односторонним территориальным уступкам.



Россия на всех уровнях, включая президента, просит Эмомали Рахмона этого не делать. Но лидер Таджикистана пока достаточно слабо поддается уговорам.



То, что Россия поглощена решением украинского вопроса, не является единственной причиной такой неуступчивости "Основателя мира и национального единства - Лидера нации" (один из официальных титулов президента Таджикистана). Но в Средней Азии, как и в других регионах мира, очень зорко наблюдают за тем, что происходит на полях российско-украинского противостояния. Наблюдают - и делают выводы: вот эти, похоже, побеждают, и к их требованиям, просьбам и пожеланиям стоит относиться более внимательно, а вот эти никак не могут поймать удачу за хвост, и с ними нужно вести себя более расслабленно.



Максимальная политическая конкурентоспособность России в Средней (или Центральной, как ее сейчас модно называть) Азии зависит от успешности нынешних решительных действий Москвы в Европе - это правда, от которой никуда не деться.



Да, у Москвы остаются мощные рычаги воздействия на государства региона - например, вопросы регулирования трудовой миграции. Именно намек на возможность закручивания гаек в этой сфере заставил президента Киргизии Жапарова отказаться от политического флирта с Вашингтоном, который едва не состоялся этой весной.



Но ни это, ни то обстоятельство, что такой мощный региональный игрок, как Китай, тоже не жаждет видеть укрепление американских позиций в Средней Азии, не должно заслонять главного: чтобы быть успешной в Астане, Бишкеке и Душанбе, Москва должна быть успешной в Киеве.



Мих.Ростовский