Песков неуклюже пытается отмазать сына от военкомата?

10:16 23.09.2022

Песков опроверг сообщения об отказе сына Николая явиться в военкомат

Семен Сонный



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения средств массовой информации о якобы отказе его сына Николая явиться в военкомат. Об этом представитель Кремля рассказал в беседе с изданием "Подъем".



Ранее 21 сентября на фоне объявления в России частичной мобилизации журналисты опубликовали фрагмент разговора с сыном Пескова, в котором представились Николаю сотрудниками военкомата и заявили о необходимости явиться в комиссариат в 10 утра следующего дня. Из опубликованного фрагмента следует, что собеседник сотрудников СМИ отказался выполнять данное требование и заявил о планах решать вопрос "другим способом".



Комментируя опубликованную запись, Песков заявил, что из разговора журналистов с его сыном была вырезана смысловая часть.



"Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже", - сказал пресс-секретарь главы государства.



Частичная мобилизация была объявлена в России указом президента Владимира Путина от 21 сентября. По словам главы государства, мобилизации подлежат в первую очередь граждане из запаса с опытом боевых действий. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизовано будет 300 тыс. резервистов.



https://www.gazeta.ru/social/news/2022/09/21/18618583.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&utm_campaign=3364&utm_term=137&es=smi2



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"Я господин Песков". Сын пресс-секретаря Кремля отказался явиться в военкомат

13:03, 22 сентябряАвтор: Ширин Рахманова, Asia-Plus

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Отец и сын Песковы

Фото: с pdmnews.ru

Николай Песков, сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отказался явиться в военкомат. Об этом он заявил ведущему канала "Популярная политика" Дмитрию Низовцеву, который позвонил Николаю под видом сотрудника комиссариата, сообщает "Новое время".



В прямом эфире на YouTube Дмитрий Низовцев позвонил Пескову-младшему и призвал на военную службу.



"Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне. Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра чтобы меня забрали - поверьте, это ни вам, ни мне не нужно", - ответил Николай.



"У меня проблемы защищать родину нет, но мне надо понимать целесообразность моего там появления. Я говорю вам о политических определенных нюансах", – добавил он.



В свою очередь его отец, Дмитрий Песков в беседе с изданием "Подъем" опроверг сообщение о том, что его сын отказался явиться в военкомат. Пресс-секретарь президента РФ также пояснил, что из записи разговора его сына с журналистами вырезали смысловую часть.



"Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже", - заявил Дмитрий Песков.



Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220922/ya-gospodin-peskov-sin-press-sekretarya-kremlya-otkazalsya-yavitsya-v-voenkomat