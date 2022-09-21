 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.09.2022
14:24  Волк стал талисманом Всемирных игр кочевников-2022
13:00  Когда Европа решится отменить часть санкций против РФ? - О.Самофалова
12:50  Как Сталин спасал от распада Советский Союз, - М.Диунов
12:19  В Казахстане зародились три новых партии: конспираторы, молодежь и экологи
10:56  Глава КазМиннауки Саясат Нурбек признался, что его киндеры учатся в британской школе Северного Кипра
10:48  Экономические уроки дореволюционной России, - В.Катасонов
10:42  Италия голосует с энергией. Правые силы рвутся к победе на парламентских выборах, - А.Забродин

10:38  В Узбекистане приостановлено "по техническим причинам" обслуживание рос-карт "Мир"
10:26  Эрдоган возьмется за "Мир", - А.Башкатова
10:16  Песков неуклюже пытается отмазать сына от военкомата?
08:52  США заходят в тыл Кремля: Россию отрезают от "горе-союзников" в ЦА, - М.Ростовский
07:55  Бывший замминистра общественной безопасности КНР Сунь Лицзюнь будет казнен за взяточничество
07:40  Китай незаметно пытается низложить доллар, - Foreign Policy
06:35  В Казахстане началось выдвижение кандидатов в президенты
00:13  Это будет "опаснейший кризис" в Европе, - Кадзухико Фудзи
00:01  Wall Street Journal: Компании разбегаются. Высокие цены на газ оставят Европу без промышленности
Четверг, 22.09.2022
22:17  Украина может стать могилой для старика Джо
22:10  "Счастлив народ Твой, страна процветает". Президенту С.Бердымухамедову на день рождения посвятили поэму
22:03  Антииранская повестка стала мостом между Израилем и Украиной, - И.Субботин
21:58  Токаев обещает после выборов создать Конституционный суд и еще кучу реформ
20:38  American Conservative: Стратегия Зеленского привела Украину к катастрофе
20:24  Лампочка - это? Гурбангулы Бердымухамедов написал свою 58 книгу – теперь об электричестве
20:22  Казахстанские футболеры одержали "историческую победу" над белорусами и пробились в дивизион В Лиги наций
20:10  Кандасов из Китая подозревают в основании финпирамиды в Алматы
19:51  Муктада Садр может пойти на новый бунт. Верховный суд Ирака отказался отправлять в отставку парламент, - Р.Мустафин
18:46  Си Цзинпинь готовится к прыжку. Китай в преддверии нового витка конфронтации с США, - Владимир Овчинский
17:34  215 на 56, что за хрень опять?! Рамзан Кадыров выразил недовольство обменом пленных украинских фашистов
16:19  Визит Пелоси разжег в Армении кампанию против ОДКБ, - НГ
14:48  Хватит ли у Америки сил победить Китай? - А.Кошкин
14:46  Foreign Policy: Дефицит российского газа душит европейскую промышленность. ЕС задумался
14:44  Золотая медаль за 10 млн. Чиновников МОК уличили в коррупции, - The Times
12:09  Счетный комитет Казахстана преобразуют в Высшую аудиторскую палату
11:07  Русская перспектива XXI века: славяно-центричная цивилизация, - В.Капленков
09:50  Протестующие анти-сандунисты разбили палаточный "Городок перемен" в центре Кишинева
09:46  Си Цзинпинь готовится к прыжку. Китай в преддверии нового витка конфронтации с США, - В.Овчинский
09:32  Британия выпадает из числа мировых держав, - Владимир Прохватилов
08:58  Бишкек. Вышедший из СИЗО Мамытов назначен... гендиректором ЗАО "Альфа Телеком" (MegaCom)
08:21  Информационная война против России: вбросы, фейки, паттерны паники, - Н.Сорокин
08:12  Ереван оказался на геополитическом перекрестке, - Ю.Рокс
08:00  РосВласти пошли на очередной "мутняк" с обменом укр-пленных
04:04  Таджикистан создает видимость отвода тяжелой техники от границы - МИД КР
00:41  Трайбализм в Казахстане – источник власти на местах? - Г.Илеуова
00:36  В Европе резко подорожал хлеб. Уже вырисовывается "линия голода", - Кристиан Юришич
00:35  На 24 виллах Алишера Усманова в Германии прошли обыски
00:33  Bloomberg: Европа на грани рецессии. Одна фраза Путина взвинтила цены на нефть и газ
00:31  Поправки в Конституцию как инструмент политики, - И.Арбышев
00:29  Коррупция, евнухи и Конфуций. На чем тысячелетиями держится Срединная империя. Читая Линду Джейвин
00:27  Садыр Жапаров с трибуны ООН рассказал о вооруженной агрессии Таджикистана против Кыргызстана
00:24  Россия начала экономическую спецоперацию против ЕС
00:09  КазЭкономика. Нет спасения от ценового безумия? - Алма Бектенова
Среда, 21.09.2022
23:22  Лучший момент для падения рынков, - Мих.Хазин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Песков неуклюже пытается отмазать сына от военкомата?
10:16 23.09.2022

Песков опроверг сообщения об отказе сына Николая явиться в военкомат
Семен Сонный

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения средств массовой информации о якобы отказе его сына Николая явиться в военкомат. Об этом представитель Кремля рассказал в беседе с изданием "Подъем".

Ранее 21 сентября на фоне объявления в России частичной мобилизации журналисты опубликовали фрагмент разговора с сыном Пескова, в котором представились Николаю сотрудниками военкомата и заявили о необходимости явиться в комиссариат в 10 утра следующего дня. Из опубликованного фрагмента следует, что собеседник сотрудников СМИ отказался выполнять данное требование и заявил о планах решать вопрос "другим способом".

Комментируя опубликованную запись, Песков заявил, что из разговора журналистов с его сыном была вырезана смысловая часть.

"Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Частичная мобилизация была объявлена в России указом президента Владимира Путина от 21 сентября. По словам главы государства, мобилизации подлежат в первую очередь граждане из запаса с опытом боевых действий. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизовано будет 300 тыс. резервистов.

https://www.gazeta.ru/social/news/2022/09/21/18618583.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&utm_campaign=3364&utm_term=137&es=smi2

-------------------------

"Я господин Песков". Сын пресс-секретаря Кремля отказался явиться в военкомат
13:03, 22 сентябряАвтор: Ширин Рахманова, Asia-Plus
5 13 0 1367
Отец и сын Песковы
Фото: с pdmnews.ru
Николай Песков, сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отказался явиться в военкомат. Об этом он заявил ведущему канала "Популярная политика" Дмитрию Низовцеву, который позвонил Николаю под видом сотрудника комиссариата, сообщает "Новое время".

В прямом эфире на YouTube Дмитрий Низовцев позвонил Пескову-младшему и призвал на военную службу.

"Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне. Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра чтобы меня забрали - поверьте, это ни вам, ни мне не нужно", - ответил Николай.

"У меня проблемы защищать родину нет, но мне надо понимать целесообразность моего там появления. Я говорю вам о политических определенных нюансах", – добавил он.

В свою очередь его отец, Дмитрий Песков в беседе с изданием "Подъем" опроверг сообщение о том, что его сын отказался явиться в военкомат. Пресс-секретарь президента РФ также пояснил, что из записи разговора его сына с журналистами вырезали смысловую часть.

"Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже", - заявил Дмитрий Песков.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220922/ya-gospodin-peskov-sin-press-sekretarya-kremlya-otkazalsya-yavitsya-v-voenkomat

Источник - gazeta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663917360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 сентября 2022 года №1020
- Сенаторы одобрили принятие двух законов
- В Казахстане прокомментировали вопрос предоставления ВНЖ россиянам
- Ерлан Карин: дан старт новому электоральному циклу
- Казахстан готов обмениваться опытом с ВОЗ по всем направлениям – Алихан Смаилов
- По вопросам проведения аудита предприятий квазигосударственного сектора
- Утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года
- Ситуацию нужно развернуть в обратную сторону – Алихан Смаилов об импорте машиностроительной продукции
- Относительно деятельности ЕНПФ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  