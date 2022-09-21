Эрдоган возьмется за "Мир", - А.Башкатова

10:26 23.09.2022

Российским туристам не обойтись без долларов

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



Российская платежная система оказалась уязвима даже в дружественных странах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал на пятницу "встречу на высоком уровне", в ходе которой будет обсуждаться платежная система "Мир". Между тем руководство Национальной системы платежных карт (НСПК) посчитало несколько преувеличенными опасения по поводу работы за рубежом карт "Мир", хотя и признало, что частичные турецкие ограничения наиболее болезненны. При этом и финансисты, и представители туротрасли в унисон советуют российским туристам все же брать в поездку иностранную наличность. А с учетом того, что альтернативные валюты даже в Москве можно купить далеко не везде, это скорее всего снова будут доллары, несмотря на дедолларизацию.



Турецкие власти обратили внимание на ситуацию с российской платежной системой "Мир" и на угрозу вторичных санкций.



Как сообщили источники Reuters, в пятницу это будет одной из тем для обсуждения на запланированной президентом Турции "встрече на высоком уровне". Кто именно будет присутствовать, не уточняется.



Напомним, 15 сентября управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало разъяснение, из которого следует, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. Хотя сама НСПК и не состоит в санкционных списках. В Центробанке РФ в ответ на это сообщали, что намерены продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир".



После чего сначала появились новости, что один из крупнейших турецких банков Isbank приостановил прием карт платежной системы "Мир", затем к нему присоединился турецкий DenizBank. Появлялась информация об аналогичных решениях еще как минимум одного банка – вьетнамского.



При этом речь шла не только непосредственно о банковском секторе. О том, что якобы некоторые турецкие отельеры получили письмо из местного Центробанка с рекомендацией не принимать карты "Мир", рассказал Интерфаксу еще 14 сентября замглавы Альянса турагентств Алексан Мкртчян. "Никакого запрета… Но отели, рестораны, различные платежные пункты будут сами решать, принимать им карты или нет, – уточнял он. – Некоторые отели сообщили, что… не будут принимать".



Однако, как заявил в четверг гендиректор НСПК Владимир Комлев, "тот уровень опасений и шума вокруг работы системы "Мир" за рубежом несколько преувеличен". Хотя он и признал, что "по Турции, наверное, самая болезненная тема", так как из пяти банков-партнеров два банка, это коммерческие банки, приостановили сотрудничество. Да и по сравнению с тем, что было еще в конце августа – начале сентября количество точек, банкоматов, где можно беспроблемно пользоваться картами "Мир", действительно сократилось, добавил он.



Но все же три турецких банка продолжают работать с российской системой "в разной степени", отметил Комлев. И хоть объем платежей в Турции уменьшился, но не катастрофически: "Больше чем две трети оборота и по количеству транзакций, и по объему от того, который был в пиковый период, мы продолжаем видеть на этом направлении". Наконец, он уверил, что сценарий полного отказа всех зарубежных партнеров от работы с картами "Мир" не рассматривается.



Между тем и финансисты, и представители туриндустрии рекомендуют российским туристам подготовиться к поездке. "Я бы советовал для путешествия в любую другую страну за рубеж брать с собой наличную валюту… Из России можно выехать без декларации с 10 тыс. долл. наличными на человека, почему бы не взять с собой наличные?" – говорил еще неделю назад Мкртчян.



У россиян есть несколько альтернатив. Например, карты китайской системы UnionPay, считает эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. В Европе она, по его словам, "практически не используется, но в Азии довольно распространена, в том числе в Турции". Другой вариант – "завести себе карту в одной из стран бывшего СНГ". Или, возможно, более простое решение – ехать с наличными, как в старые времена. Причем Емельянов уточняет: "Лучше с долларами или евро, заранее купленными в России. Рубли за границей почти не котируются".



В будущем, как надеется исполнительный директор департамента рынка капиталов компании "ИВА Партнерс" Артем Тузов, будет выстроена система, при которой гражданам России не придется брать наличные для поездок за границу. "Но пока наличная валюта – хороший вариант для сумм менее 10 тыс. долл. на человека. А для остального есть банковские переводы", – говорит эксперт.



"Альтернатива для россиян видится сейчас в использовании наличных или открытии счета в дружественной стране. Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизстан, Таджикистан до сих пор довольно охотно это делали в том числе дистанционно", – отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Кроме того, по его предположению, "определенным выходом может стать криптовалюта", но важно оценивать риски, так как эти транзакции небезопасны.



Кстати, как заявил в четверг замминистра финансов Алексей Моисеев, Центробанк и Минфин в целом согласовали законопроект по использованию криптовалют в трансграничных расчетах. "Он в целом описывает, как криптовалюту приобрести, что с ней можно сделать и как можно или нельзя с ней рассчитываться в первую очередь при трансграничных расчетах", – пояснил замминистра. Но Центробанк по-прежнему выступает против использования криптовалюты внутри страны как средства платежа.



Более того, как заявили в четверг в Ассоциации туроператоров России (АТОР), для туристов, которые едут в турецкие отели с системой "все включено", наличие карты "Мир" в принципе не обязательно, ведь более половины отдыхающих редко выезжают за пределы отеля кроме экскурсий, приобретенных у туроператора, а их можно оплатить и наличными.



"Подавляющее большинство тех, кто покидает отели, отправляются на шопинг в ближайший курортный поселок и тратят они не слишком значительные суммы, чаще всего в пределах взятых с собой 100–150 долл. наличными", – отметили в АТОР. А при выездах в Стамбул можно будет пользоваться либо терминалами трех банков, которые принимают "Мир", либо опять-таки наличными. "При желании можно купить лиры в Турции за наличные рубли", – уточнили в ассоциации.



При этом в АТОР отметили, что высокий спрос россиян сейчас наблюдается и по тем направлениям, где "Мир" в принципе не принимают. Так что ситуация с платежной системой явно не такая серьезная проблема для путешественников.



Что, однако, не отменяет прецедента: даже в дружественных странах некоторые участники рынка в определенный момент могут взять паузу в своих контактах с российскими партнерами, чтобы взвесить все последствия или в ожидании пока властями не будут предоставлены дополнительные гарантии.



"Механизм вторичных санкций достаточно прост: юрлица, в отношении которых вводятся вторичные санкции, могут быть подвергнуты мерам воздействия от различной степени ограничения доступа на рынки США до включения список особой категории, что влечет блокировку всех счетов таких юрлиц в США и запрет на сотрудничество с ними для американских компаний", – пояснил директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков.



"Механизм опирается на корреспондентские счета в США или Европе, то есть невозможно совершить оплату в евро, если у тебя нет счета в каком-либо банке Евросоюза, то же самое касается платежей в долларах", – продолжил Тараповский. "Без отношений с американскими банками не может работать ни один банк в мире, – добавил Емельянов. – У всех есть валютные счета в долларах, есть необходимость совершать переводы, закрывать международные сделки".