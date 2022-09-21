В Узбекистане приостановлено "по техническим причинам" обслуживание рос-карт "Мир"

10:38 23.09.2022

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Узбекский единый банковский процессинговый центр Uzcard сообщил, что обслуживание карты "Мир" с 23 сентября временно приостановлено "по техническим причинам". Дата возобновления обслуживания карт не приводится. 21 сентября в пресс-службе центра заявляли о работе российских карт в штатном режиме.



"Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживание карт "Мир" в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard-''Мир'' за рубежом",- сказано на сайте межбанковской платежной системы.



При этом кобейджинговые карты Uzcard-"Мир" на территории Узбекистана работают в штатном режиме.



19 сентября на фоне возможных санкций США на карты "Мир" турецкие банки Is Bankasi и DenizBank перестали обслуживать эту российскую платежную систему. В Минфине США заявили о готовности убеждать Турцию в сокращении использования карт "Мир". Reuters писал о планах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить этот вопрос сегодня, 23 сентября. "Известия" сообщали, что во вьетнамском банке BIDV и казахстанском "Халыке" прекратили прием карт "Мир".