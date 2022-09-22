Италия голосует с энергией. Правые силы рвутся к победе на парламентских выборах, - А.Забродин

10:42 23.09.2022

22.09.2022,



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Правоцентристская коалиция, скорее всего, одержит победу на предстоящих 25 сентября внеочередных парламентских выборах в Италии. По данным опросов, наибольшей поддержкой - около 25% - среди избирателей пользуется правая партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони. Если оправдаются прогнозы, она станет первой женщиной премьер-министром в истории страны. Суммарно коалиция правых сил должна собрать около 45% голосов. Их главные оппоненты - левоцентристы во главе с Демократической партией (ДП) - в общей сложности набирают примерно 28%. Остальные партии, включая "Движение 5 звезд" - триумфатора прошлых выборов, шансами на победу похвастаться не могут. Нынешнее голосование пройдет на фоне глубокого экономического кризиса и может привести к серьезным сдвигам в итальянской политике.



Лидеры правой коалиции: Маттео Сальвини ("Лига") (второй слева), Сильвио Берлускони ("Вперед, Италия") (в центре) и Джорджа Мелони ("Братья Италии")



Стремительная предвыборная кампания, начавшаяся в июле после отставки правительства Марио Драги, подходит к финалу. Уже в воскресенье итальянцы проголосуют за новый состав нижней и верхней палат парламента. Среди всех партий наибольшей популярностью - около 25% - сейчас пользуется консервативная правая партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони. Чуть меньшей поддержкой - 21% - может похвастаться ее главный оппонент - Демократическая партия Энрико Летты. Однако при сравнении потенциала двух крупнейших коалиций становится понятно, что у левоцентристов обойти правоцентристов шансов практически не остается.



За левоцентристскую коалицию готовы проголосовать всего около 28% - поддержка партнеров по возможной коалиции принесет ДП в сумме лишь около 7%. "Альянс зеленых и левых" наберет 3,56%, "+Европа" - 1,96%, "Гражданское усилие" - 1,20%.



У правоцентристов вес партий, которые идут вслед за фронтменом кампании - "Братьями Италии", значительно больше, чем у их оппонентов. Так, "Лига" Маттео Сальвини, уступившая лидерство на правом фланге, может рассчитывать на поддержку примерно 12% электората, а "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони - 7,57%. К этому правому блоку также примкнул небольшой альянс из маленьких партий "Мы умеренные", который, правда, пользуется поддержкой всего 1,49%.



При этом в главные проигравшие уже сейчас можно с высокой долей вероятности записывать "Движение 5 звезд". На прошлых выборах в 2018 году эта сила оказалась безоговорочным лидером, набрав 32,7%, однако из-за того, что с тех пор Италия пережила несколько политических кризисов, а в последнем, который и привел к отставке господина Драги, "звезды" принимали непосредственное участие, их популярность сократилась втрое. Сейчас движение может рассчитывать на поддержку примерно 13% преданных сторонников. При этом брать их в союзники никто из реально борющихся за победу не хочет.



Подъем правых настроений связывают с сильным экономическим кризисом в стране, рекордной с 1985 года инфляцией, достигшей в августе 8,4%, и резким ростом цен на оплату энергии.



Согласно прогнозам, в 2022 году итальянцы совокупно потратят на счета за энергию €33 млрд - в три раза больше, чем в 2021 году. Истории местных предпринимателей, вынужденных закрывать свои кафе и другие небольшие предприятия, появлялись в СМИ в течение всей избирательной кампании.



Так, в одном из недавних материалов BBC рассказывалось о Джанандреа Пиполо, чью лавочку с мороженым и сладостями открыл 93 года назад его дедушка. На прилавке рядом со вкусностями висит плакат, на котором показан ежемесячный счет за электричество: €4483,3 за август 2021 года, а рядом с этими данными красуются €15 539,18 тоже за август, но уже 2022-го. "Мы можем продержаться еще два или три месяца, но после этого мы перестанем платить по счетам. Нас отрежут (от электричества.- "Ъ"), и нам придется закрыться… Мой дедушка открыл это заведение в 1929 году. Мы пережили Вторую мировую войну и все остальное, но теперь…" - заявил господин Пиполо. И такие истории множатся в прессе день ото дня.



Как сообщил телеканал Euronews, 90% итальянцев в преддверии выборов волнуют именно неподъемные счета за электроэнергию. А так как в последней широкой правящей коалиции Марио Драги так или иначе состояли все парламентские силы - от левых до правых, за исключением "Братьев Италии", этим во многом и объясняется не просто рост правых предпочтений, а именно популярность партии Джорджи Мелони. Хотя еще совсем недавно она была младшим партнером своих союзников по флангу - Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.



Либеральные СМИ предрекают резкий разворот в итальянской политике в случае прихода правых сил к власти.



И в первую очередь делают упор на прекращение поддержки Римом Украины и угрозе саботирования различных европейских инициатив. С одной стороны, все правые лидеры действительно в той или иной степени выступают за большую самостоятельность государств-членов в принятии решений внутри Евросоюза. Некоторые, как, например, Маттео Сальвини, то и дело говорят о неэффективности санкций против России, а Сильвио Берлускони и вовсе считается на Западе "давним другом Кремля". Другое дело, что оба этих политика осудили действия России на Украине, а критику введенных санкций объясняли заботой о жителях Европы, на которых эти меры тоже негативно сказались.



При этом госпожа Мелони в симпатиях к России как раз замечена не была. Более того, она неоднократно заявляла, что в случае победы на выборах продолжит поставки вооружений Киеву. Военные поставки Украине и помощь беженцам из этой страны были единственным вопросом, в котором Джорджа Мелони поддерживала Марио Драги, будучи в абсолютной оппозиции к нему и к его правительству. Другое дело, что поставки вооружений - это одно, а введение санкций - уже другое. Тут в позиции Рима, если победят правые, могут произойти некоторые изменения.



Европейская пресса сравнивает госпожу Мелони по духу с такими политиками, как Марин Ле Пен во Франции, которой за много лет в оппозиции так и не удалось добиться власти в Пятой республике, и с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



И хотя для таких сравнений вполне есть основания, угрозы разворота в политике Рима по отношению к конфликту на территории Украины, скорее всего, сильно преувеличены. Ведь даже тот же господин Орбан, которого сейчас записывают в главные друзья Москвы в Евросоюзе, в итоге голосует за все санкционные пакеты против России, пусть и с некоторыми нюансами.



Итальянские выборы становятся ключевыми как для Москвы, так и для Киева

Если прогнозы оправдаются, то Джорджа Мелони с высокой долей вероятности станет первой женщиной-премьером в истории Италии. Во всяком случае, в правоцентристской коалиции заранее договорились, что выдвигать в премьеры будут того лидера, чья партия наберет наибольшее число голосов. Впрочем, прежде чем отдавать премьерское кресло госпоже Мелони, надо будет посмотреть на результат еще одной коалиции - центристской, состоящей из партий бывшего премьера Маттео Ренци "Живая Италия" и Карло Календы "Действие". Их популярность колеблется в районе 7%. Однако если им удастся набрать более 10% поддержки, то при формировании правительства их голос вполне может оказаться решающим.



Алексей Забродин