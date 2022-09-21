 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава КазМиннауки Саясат Нурбек признался, что его киндеры учатся в британской школе Северного Кипра
10:56 23.09.2022

Дети министра науки Казахстана решили продолжить обучение на Кипре

По словам министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека, его дети уже четыре года учатся в британской школе на Северном Кипре, передает корреспондент Zakon.kz.
Саясат Нурбек отметил, что образование в зарубежной школе качественнее и не такое дорогое, как в частных школах Казахстана.

Действительно, я обещал и сдержал обещание, дети летом вернулись. Мы серьезно с ними поговорили. Они у меня достаточно взрослые, развитые. Зарубежные школы хорошо прививают самостоятельность и критическое мышление. И они решили продолжить свое обучение на Кипре. Я, уважая решение и право своих детей на выбор образования, согласился с их решением.

Глава Миннауки и высшего образования РК добавил, что сейчас все свои силы и время направляет на решение проблем высшего образования и университетской науки.

15 июня на своем первом заседании правительства после назначения министром науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что его дети вернутся в Казахстан и продолжат обучение в обычной школе. Он обещал предоставить детальный фотоотчет.

Но уже 13 сентября в кулуарах правительства глава Миннауки и высшего образования не смог ответить на вопросы журналистов о том, привез ли он детей в Казахстан и в какую школу они пошли. По словам Саясата Нурбека, этот вопрос касается его личной жизни и, к сожалению, травмировал его детей.

Тамила Языкова

Источник - Zakon.kz
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