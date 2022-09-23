В Казахстане зародились три новых партии: конспираторы, молодежь и экологи

12:19 23.09.2022

Три новых партии: конспираторы, молодежь и экологи

Новые партии совсем скоро могут включиться в активную политическую борьбу, сообщил Минюст. Что известно об этих объединениях?



Близки к финишу



"На сегодня первый этап процедуры регистрации прошли три партии. Они находятся на стадии проведения съездов советов и формирования партийного актива", – заявил на днях министр юстиции Канат Мусин.



Он добавил, что согласно действующему закону для регистрации партия должна иметь в составе не менее 20 тысяч членов, представленных в большинстве регионов страны. "Партия "Халык дербестiгi" провела съезд, представила в Минюст список своих членов. Сейчас проводится проверка списков. Партии "Намыс" и "Байтак" находятся на стадии проведения съездов. Другие партии на сегодня пока стадию подачи уведомления в Минюст не прошли, поскольку их документы не соответствуют требованию закона", – пояснил министр.



По его словам, с 2019 года были поданы уведомления от 18 партий. Уведомления пяти из них утратили силу за давностью времени, остальные проходят организационные стадии.



Избиратели в недоумении



Казалось бы, возникающие партии должны приложить максимум усилий для собственной популяризации, но о "Халық Дербестігі" найти какую-либо информацию довольно трудно. Еще в апреле в Минюсте заявили о том, что"Халық Дербестігі" прошла на второй этап регистрации и даже провела съезд. Однако, как указала пресса, министр Мусин не смог назвать людей, представляющих партию. По некоторым данным, необходимые подписи они собирали еще в 2019 году.



"Партия "Халык Дербестiгi" прошла на второй этап и получила подтверждение уведомления, провела свой учредительный съезд и сейчас должна представить списки своих 20 тыс. кандидатов. Сейчас по закону у них срок регистрации приостановлен, происходит проверка членов партии", – пояснял Мусин.



По словам некоторых блогеров, лидером партии является Жуматай Алиев. Отметим, что никаких публикаций о проведенном съезде в сети обнаружить не удалось. Возникает вопрос: неужели партийцы не пригласили на мероприятие ни единого журналиста? Как же в таком случае партия собирается работать с избирателями?



Остается собирать крупицы информации под покровом тайны. Не известно, имеет ли Жуматай Алиев сегодня какое-либо отношение к "Халық Дербестігі", но его биография весьма пестрая. В апреле 2019 года он последним из кандидатов в президенты сдал документы в ЦИК, выдвинувшись от общественного объединения "Халық демографиясы". Но поучаствовать в выборах ему не удалось, так как лингвистическая комиссия решила, что кандидат не владеет государственным языком достаточно свободно. "Халық демографиясы" категорически не согласилось с этим заявлением.



Жуматай Алиев также работал в Ассамблее народа Казахстана, с 2012 по 2016 год был депутатом Мажилиса. Пресса припоминает, что в статусе депутата он выступал с весьма неоднозначными демографическими инициативами. Например, в 2013 году предложил платить холостякам старше 30 лет 300 тысяч тенге в том случае, если в созданной ими семье родится ребенок. В том же году мажилисмен выступил с идеей запретить аборты с целью увеличить численность населения.



Молодые и цифровые



В отличие от коллег партия "Намыс" относительно широко представлена в публичном пространстве. Политолог, общественный деятель Санжар Бокаев объявил о создании партии еще в феврале. "Последние события января перевернули наше сознание, мы стали как-то по-другому относиться к жизни, к событиям, к ситуациям. Это тоже стало одной из главных причин, по которой мы решили создавать партию. Наша партия будет цифровой, основной движущейся силой которой станет наша молодежь", – сказал Бокаев на презентации.



Среди основных целей политического объединения заявлено создание справедливой судебной системы, борьба с безработицей и коррупцией, отстаивание прав граждан на качественную медицину, выборность акимов городов и полная политическая трансформация в стране. Санжар Бокаев также обещал разработать мобильное партийное приложение, а пройдя в парламент, отказаться от бюджетного финансирования и трудиться на взносы электората.



Отмечается, что активисты партии не раз выступали на митингах, а в июне прошел первый съезд "Намыса". На нем, по данным прессы, присутствовало менее тысячи человек. Как недавно сообщило издание nomad.su, лидер партии не намерен баллотироваться в президенты, он сосредоточит усилия на парламентских выборах. Но для участия в них необходимо завершить процесс регистрации.



Прорвутся ли "зеленые"?



Политическое поле Казахстана давно страдает от отсутствия мощной экологической организации, но сможет ли стать таковой партия "Байтак" пока не известно.



Весной "Байтак" сообщил о поддержке своих идей со стороны поэта Олжаса Сулейменова. Лидером партии заявлен эколог, президент республиканского экологического альянса "Байтақ Болашақ" Азаматхан Амиртай, в ее рядах отмечены Ирак Елекеев, космонавт Тохтар Аубакиров, руководители различных НПО и экологических движений. По словам инициаторов, у партии имеются филиалы во всех региона страны, а также масса сторонников в районах экологического бедствия.



В марте Азаматхан Амиртай уверил СМИ, что партия намерена идти на парламентские выборы. "Мы поняли, что экологические проблемы без политики решать невозможно. За нами не стоят представители власти или какие-либо крупные олигархи. За нами стоит народ, который будет основой нашей партии", – заявил он. По словам Амиртая, партии 18 раз беспричинно отказывали в регистрации. В августе партийцы сообщили, что разрешение получено.



Стоит добавить, что Амиртай достаточно часто выступает в прессе по далеким от защиты природы вопросам. Кроме того, он призывал к национализации компании "Оператор РОП". Ранее Амиртай состоял в Национальном совете общественного доверия, а сейчас является членом курултая.



Партийцы заявили прессе, что намерены провести учредительный съезд в Алматы буквально на днях. В программе "зеленых" требования возместить любой ущерб народу и природе Казахстана. Для этого в партии собираются инициировать проведение экспертиз воздействия на окружающую среду со стороны крупных предприятий и через суд взыскивать с их владельцев компенсации. В выборах президента лидер "Байтака" принимать участие не собирается, так как поддерживает действующего главу государства.



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Автор:

Бектенова Алма

23.09.2022