Когда Европа решится отменить часть санкций против РФ? - О.Самофалова

13:00 23.09.2022

Когда Европа решится отменить часть санкций

ЕК признала бессмысленность потолка цен на российскую нефть

23 сентября 2022, Ольга Самофалова

После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями. Но, с другой стороны, в Европе стали появляться первые звоночки того, что не пора ли остановиться или даже сдать немного назад. ЕК неожиданно признала бессмысленность потолка цен на нефть, а Венгрия предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии.



Еврокомиссия неожиданно признала, что ограничивать цены на российскую нефть только со стороны ЕС не имеет никакого смысла, нужна международная поддержка и дискуссия в рамках G7. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.



Но буквально в начале сентября министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) официально подтвердили намерение ввести потолок цен на российскую нефть в рамках расширения санкций. Даже даты назвались – одновременно с введением Евросоюзом эмбарго на нефть (5 декабря) и на нефтепродукты (5 февраля 2023 года).



Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС нужно не только отказаться от введения новых санкций, чтобы не усугубить энергетический кризис, а нужно отменить санкции против России, сообщили венгерские СМИ. На встрече за закрытыми дверьми Орбан сказал законодателям, что санкции вредят экономике Европы больше, чем России.



Венгерский премьер подчеркнул, что причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции являются санкции. "Когда в Брюсселе в начале лета вводились эти санкции, евробюрократы этого не обещали. Они обещали, что санкции ударят по России, а не по европейцам. С тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России", – отметил он. Речь идет, в частности, об угольном эмбарго, которое ЕС ввел в августе. Орбан призвал членов правящей коалиции "сделать все возможное, чтобы Европа отменила эти санкции не позднее конца года".



Еврокомиссия наконец признала бессмысленность применения потолка цен к российской нефти без участия в этом других стран, в первую очередь Китая и Индии, которые явно не спешат в этом участвовать. Это то, что было понятно с самого начала, но до сих пор Брюссель избегал упоминать такую тонкость. Призыв еврочиновника обсудить это с G7 звучит совсем нелепо, потому что G7 уже полгода обсуждают эту идею и буквально несколько недель назад официально утвердили введение потолка цен на российскую нефть и даже дату введения.



"Зачем G7 вообще этот потолок? Европа и так вводит эмбарго на нефть из России, США не покупают российскую нефть с апреля, Канада в принципе не импортировала нашу нефть, а для Японии было сделано исключение, чтобы она могла продолжать покупать сахалинскую нефть по рыночным ценам. Получается, что все страны G7, которые приняли потолок цен, либо не покупают российскую нефть, либо получили исключение, как Япония, либо не нуждаются в нашей нефти. Это выглядит абсурдно – обсуждать потолок цен на уровне G7, логично обсуждать это с Китаем и Индией, а с этим явно не заладилось", – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Кроме того, Европе приходится признать, что санкции не справляются с поставленными задачами. "Основная цель санкций была не в том, чтобы не покупать российскую нефть, а в том, чтобы лишить Россию дохода. Однако российская экономика не разгромлена в клочья, а ее доходы от экспорта углеводородов растут. Вторую цель – смену политического режима, смену политики страны – тоже не реализовали", – говорит эксперт. Наоборот, украинские области хотят провести референдумы и могут быть присоединены к России.



"Европе не удалось развалить российскую экономику, зато видны огромные проблемы у самих европейцев. Народ в Европе нервничает, потому что инфляция растет, сбережения начинают постепенно сгорать. Люди устали от того, что им постоянно рассказывают про Путина, они хотят признания европейских проблем. Политические элиты Европы вынуждены начинать реагировать на протестное движение", – говорит Юшков.



Что касается Венгрии, то она всегда была самостоятельной, евроскептиком, критиковала ЕК. Предложение венгерского премьера могло бы помочь Европе в этот отопительный сезон. Уголь является взаимозаменяемым с газом ресурсом. Другое дело, что найти на мировом рынке уголь сегодня не такая проблема, как найти газ. Однако возникают, во-первых, проблемы с логистикой, ведь теперь уголь приходится везти не из соседней России, а из Южной Африки или других континентов. Зимой любая задержка с доставкой импортного угля может дорого стоить.



Во-вторых, стоит такой уголь намного дороже российского, в том числе из-за более высоких расходов на транспортировку. И самое главное – качество нероссийского импортного угля не просто оставляет желать лучшего, а создает риски аварийных ситуаций на ТЭС. И если летом подобные аварии, которые не раз случались в той же Польше, это одна история, то зимой аварии на электростанциях могут приводить к серьезным последствиям.



"Низкое качество угля – это ключевая проблема, с которой столкнулась Польша. Причем такой уголь поставляют и сами польские компании. В угле оказываются какие-то металлические болты, отходы, детали оборудования и прочее. Все это поставляется на электростанцию. Польская пресса писала о том, что из-за низкого качества угля на некоторых электростанциях происходит остановка оборудования каждые два-три дня", – рассказывал замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.



Когда Польша покупала российский уголь, а Польша была одним из крупнейших покупателей российского угля в Евросоюзе, то местные электростанции никогда с таким не сталкивались. Качество российского угля всегда находилось на высоком уровне.



Однако заявление Венгрии – это скорее из разряда исключения из правил, считает Юшков.



Эксперт скептически настроен по отношению к тому, что Запад сможет прийти к отмене каких-либо санкций, потому что санкционный опыт США (а у них самый богатый в мире опыт применения санкций) показывает, что санкции отменяются крайне редко. Санкции могут корректироваться, могут вводиться исключения, но на отмену санкций никто не решается.



"Сценарий частичной отмены антироссийских санкций возможен только если будет политическое решение, если Россия и Украина подпишут какой-то договор. Европа будет замерзать, переплачивать, пожертвует промышленностью, но без политических договоренностей санкции не отменят", – считает эксперт ФНЭБ.