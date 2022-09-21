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|Волк стал талисманом Всемирных игр кочевников-2022
14:24 23.09.2022
C 29 сентября по 2 октября в районе Изник турецкой провинции Бурса пройдут IV Всемирные игры кочевников. За неделю до старта Игр талисманом этих состязаний признан волк, сообщает Zakon.kz.
Соревнования пройдут в турецком городе Изнике на побережье одноименного озера, в 125-ти километрах от Стамбула. Ожидается приезд свыше 3 тысяч спортсменов из 102 стран. Об этом заявил глава оргкомитета Всемирных игр кочевников и Федерации традиционных видов спорта Турции Хакан Казанджи.
Будут построены стойла для 500 коней, а также тренировочные площадки для стрельбы из лука. Планируется провести более 40 спортивных состязаний, начиная с борьбы и заканчивая конным спортом, а также стрельбой из лука. Всемирные игры кочевников помогают сохранить традиционные виды спорта. Посетители смогут попробовать лакомства национальной кухни.
Хакан Казанджи
Всемирные игры кочевников, так называемый уникальный аналог Олимпиады, впервые прошли на берегу Иссык-Куля в 2014 году. В первых Играх приняли участие спортсмены из 19 стран мира.
Куандык Шынасилов