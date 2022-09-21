Волк стал талисманом Всемирных игр кочевников-2022

14:24 23.09.2022

C 29 сентября по 2 октября в районе Изник турецкой провинции Бурса пройдут IV Всемирные игры кочевников. За неделю до старта Игр талисманом этих состязаний признан волк, сообщает Zakon.kz.



Соревнования пройдут в турецком городе Изнике на побережье одноименного озера, в 125-ти километрах от Стамбула. Ожидается приезд свыше 3 тысяч спортсменов из 102 стран. Об этом заявил глава оргкомитета Всемирных игр кочевников и Федерации традиционных видов спорта Турции Хакан Казанджи.



