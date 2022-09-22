 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Трусы, предатели и люди второго сорта": Рамзан Кадыров обратился к уклонистам
20:49 23.09.2022

Эффи Стоунем

Политик выступил с резким заявлением

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал обращение к уклонистам от частичной мобилизации в России. Он подчеркнул, что такие мужчины могут придумывать любые оправдания, однако навсегда останутся "трусами, предателями и людьми второго сорта".



"Когда ты хочешь расширить свою зону комфорта, ты до мозга костей патриот. Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, 12 сентября в Госдуме предложили ввести полную мобилизацию в России. Спустя неделю, 20 сентября, в УК РФ внесли поправки о мобилизации и военном положении. На следующий день президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Readovka рассказывала, кто будет призван в первую очередь и кого она не коснется.

В мае появились слухи о том, что российские власти планируют начать всеобщую мобилизацию – призывать гражданских для участия в спецоперации на Украине. В Кремле эту информацию назвали фейком и в очередной раз подчеркнули, что боевые задачи в Донбассе и на украинской территории выполняют только подготовленные военнослужащие по контракту. Спустя месяц, 14 июня, в Совете Федерации заявили, что дополнительного призыва россиян для участия в СВО не будет.

Ранее Readovka сообщала, что Кадыров раскритиковал решение Минобороны РФ и ФСБ.

Источник - Readovka
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