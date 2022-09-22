"Трусы, предатели и люди второго сорта": Рамзан Кадыров обратился к уклонистам

20:49 23.09.2022

Эффи Стоунем



Политик выступил с резким заявлением



Глава Чечни Рамзан Кадыров написал обращение к уклонистам от частичной мобилизации в России. Он подчеркнул, что такие мужчины могут придумывать любые оправдания, однако навсегда останутся "трусами, предателями и людьми второго сорта".



