 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.09.2022
21:08  "Мы возвращаемся домой": в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях завершился первый день голосования на референдумах
20:57  ВЦИОМ: 97 процентов жителей Донбасса выступили за присоединение к России
20:54  Референдум в ДНР: "Не надо крест ставить! Ставьте птичку, голубя мира!"
20:49  "Трусы, предатели и люди второго сорта": Рамзан Кадыров обратился к уклонистам
20:00  Приступ безумия в Кыргызстане. Колюще-рубящее оружие депутата - кочевника Улана Бакасова, - Расул Ахмедов
14:24  Волк стал талисманом Всемирных игр кочевников-2022
13:00  Когда Европа решится отменить часть санкций против РФ? - О.Самофалова

12:50  Как Сталин спасал от распада Советский Союз, - М.Диунов
12:19  В Казахстане зародились три новых партии: конспираторы, молодежь и экологи
10:56  Глава КазМиннауки Саясат Нурбек признался, что его киндеры учатся в британской школе Северного Кипра
10:48  Экономические уроки дореволюционной России, - В.Катасонов
10:42  Италия голосует с энергией. Правые силы рвутся к победе на парламентских выборах, - А.Забродин
10:38  В Узбекистане приостановлено "по техническим причинам" обслуживание рос-карт "Мир"
10:26  Эрдоган возьмется за "Мир", - А.Башкатова
10:16  Песков неуклюже пытается отмазать сына от военкомата?
08:52  США заходят в тыл Кремля: Россию отрезают от "горе-союзников" в ЦА, - М.Ростовский
07:55  Бывший замминистра общественной безопасности КНР Сунь Лицзюнь будет казнен за взяточничество
07:40  Китай незаметно пытается низложить доллар, - Foreign Policy
06:35  В Казахстане началось выдвижение кандидатов в президенты
00:13  Это будет "опаснейший кризис" в Европе, - Кадзухико Фудзи
00:01  Wall Street Journal: Компании разбегаются. Высокие цены на газ оставят Европу без промышленности
Четверг, 22.09.2022
22:17  Украина может стать могилой для старика Джо
22:10  "Счастлив народ Твой, страна процветает". Президенту С.Бердымухамедову на день рождения посвятили поэму
22:03  Антииранская повестка стала мостом между Израилем и Украиной, - И.Субботин
21:58  Токаев обещает после выборов создать Конституционный суд и еще кучу реформ
20:38  American Conservative: Стратегия Зеленского привела Украину к катастрофе
20:24  Лампочка - это? Гурбангулы Бердымухамедов написал свою 58 книгу – теперь об электричестве
20:22  Казахстанские футболеры одержали "историческую победу" над белорусами и пробились в дивизион В Лиги наций
20:10  Кандасов из Китая подозревают в основании финпирамиды в Алматы
19:51  Муктада Садр может пойти на новый бунт. Верховный суд Ирака отказался отправлять в отставку парламент, - Р.Мустафин
18:46  Си Цзинпинь готовится к прыжку. Китай в преддверии нового витка конфронтации с США, - Владимир Овчинский
17:34  215 на 56, что за хрень опять?! Рамзан Кадыров выразил недовольство обменом пленных украинских фашистов
16:19  Визит Пелоси разжег в Армении кампанию против ОДКБ, - НГ
14:48  Хватит ли у Америки сил победить Китай? - А.Кошкин
14:46  Foreign Policy: Дефицит российского газа душит европейскую промышленность. ЕС задумался
14:44  Золотая медаль за 10 млн. Чиновников МОК уличили в коррупции, - The Times
12:09  Счетный комитет Казахстана преобразуют в Высшую аудиторскую палату
11:07  Русская перспектива XXI века: славяно-центричная цивилизация, - В.Капленков
09:50  Протестующие анти-сандунисты разбили палаточный "Городок перемен" в центре Кишинева
09:46  Си Цзинпинь готовится к прыжку. Китай в преддверии нового витка конфронтации с США, - В.Овчинский
09:32  Британия выпадает из числа мировых держав, - Владимир Прохватилов
08:58  Бишкек. Вышедший из СИЗО Мамытов назначен... гендиректором ЗАО "Альфа Телеком" (MegaCom)
08:21  Информационная война против России: вбросы, фейки, паттерны паники, - Н.Сорокин
08:12  Ереван оказался на геополитическом перекрестке, - Ю.Рокс
08:00  РосВласти пошли на очередной "мутняк" с обменом укр-пленных
04:04  Таджикистан создает видимость отвода тяжелой техники от границы - МИД КР
00:41  Трайбализм в Казахстане – источник власти на местах? - Г.Илеуова
00:36  В Европе резко подорожал хлеб. Уже вырисовывается "линия голода", - Кристиан Юришич
00:35  На 24 виллах Алишера Усманова в Германии прошли обыски
00:33  Bloomberg: Европа на грани рецессии. Одна фраза Путина взвинтила цены на нефть и газ
00:31  Поправки в Конституцию как инструмент политики, - И.Арбышев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Референдум в ДНР: "Не надо крест ставить! Ставьте птичку, голубя мира!"
20:54 23.09.2022

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин увидел - за кого Донбасс

Дмитрий СТЕШИН

В первые дни голосования, избирательные комиссии обходят дом за домом, квартиру за квартирой.



МУЖСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Этот референдум ждали 8 лет, но случился он внезапно. Хотя еще летом источники мне сообщали, что на местных, республиканских телеканалах, уже сделаны заготовки роликов. Но точную дату не знал никто, хотя я лично чувствовал, что отпуск в сентябре догулять не получится. Начальство, отзывая меня из деревни на Донбасс, нашло такие слова, что в ответ оставалось только мычать или быстро собраться и поехать: "Как ты можешь пропустить Референдум, ты же восемь лет там, с самого начала!".

Возражать было нечем.

Я не знал когда вернусь домой, поэтому решил сразу поставить на машину зимнюю резину с шипами. В сентябре. Подмосковные шиномонтажники, сначала удивились моему поступку, потом прониклись. У одного оказался отец с Луганщины. Мужики вспоминали свои воинские специальности. Один морпех, второй ПВО-шник. Кряхтели, тягая колеса, жаловались, что спины сорваны, но общее резюме – "надо будет, пойдем воевать". На прощание, обработали ступицы моей машины каким-то хитрым медным спреем, со словами: "Это тебе от нас, братан".

ДАЖЕ ГАИШНИКИ ДРУГИЕ

Еще один звоночек, признак изменения внутренней жизни в стране – поведенческие реакции ростовских гаишников, славных своим коварством и безжалостностью. Остановивший меня лейтенант уже потирал руки, представляя, как он выписывает мне штраф за езду на резине не по сезону. Потом увидел кевларовый бронежилет, натянутый на спинку сиденья вместо чехла – хоть какая-то теоретическая защита от осколка или пули. Тюки с гуманитаркой, мой общий полувоенный, заношенный и застиранный вид…Задумался, но спросил:

- Дмитрий Анатольевич, вы далеко едете на зимней резине?

- В Донецк. Просто не знаю, когда вернусь.

- Счастливого пути, только уж с победой возвращайтесь. И поскорее бы.

Границу прошел со свистом, там тоже что-то случилось-изменилось. Единственный кто претерпевал от таможни, паренек, загонявший в ДНР старенькую, но подготовленную к военным невзгодам "Ниву". Для фронта. Минут 15 его помучили, да пропустили.

УЖЕ РАБОТАЮТ РОССИЙСКИЕ КАРТОЧКИ

Уже в Донецке, в час ночи, я осознал, что дома нет воды (отвык в России за две недели), причем никакой воды нет – ни технической, ни питьевой. Еды тоже нет. Поехал на бензозаправку с магазином, работающим в комендантский час. Магазин был, конечно же закрыт и вокруг него бродил легендарный военкор Евгений Поддубный.

- Все плохо! - сказал я Поддубному.

- А будет еще хуже! - оптимистично-ободряюще заметил Евгений.

Посмеялись, скрипя зубами.

Перекурили моих московских, время дебальцевской табачной фабрики еще не пришло. Тут и магазин открыли. Женя, со словами, "смотри, как я могу!", расплатился за сигареты и кофе российской банковской картой. Это был красноречивый жест.

Операция "Референдум"

С полуночи над Донбассом лило так, что все поля и проселки превратились в липкое повидло. Видимость – ноль. Артиллерия молчит. Донецкий товарищ, проголосовавший чуть ли не в первые секунды Референдума, с удовлетворением заметил:

- Какая прекрасная погода! Никакая корректировка украинской артиллерии невозможна, ни с турецких беспилотников, ни с американских спутников. Бог сегодня на нашей стороне.

Но, от предложения попить кофе в центре он отказался:

- Я же был на Крытом рынке, когда его два дня назад артой накрыли, так что, я после этого стараюсь лишний раз из дома не выходить… Как-то психически меня поломало.

Приезжают на микроавтобусах, выставляют колонку – оповещают о начале голосования, принимают бюллетени. Кто не успел проголосовать, придет в последний день на стационарные участки в школах, ДК и прочих учреждениях.

Товарищ рассказывает, что хорошо помнит тот весенний день 2014 года, когда тысячи людей с российскими флагами скандировали в центре Донецка всего одно слово – "Референдум!". Никто тогда даже не подозревал, что впереди годы кровавых испытаний и сам Референдум будет похож не на долгожданный праздник, а на тщательно-продуманную военную операцию. Не было никаких сомнений, что для Украины избирательные участки станут главными целями. Бандеровцев переиграли. Они рассчитывали накрыть из пушек пару участков в момент скопления там людей, будет паника, остальные просто побоятся голосовать. Референдум сорвется.

Для России и Донбасса это было недопустимо. Мероприятие серьезное – целый регион возвращается домой. Поэтому, сделали так. В первые дни избирательные комиссии обходят дом за домом, квартиру за квартирой. Приезжают на микроавтобусах, выставляют колонку – оповещают о начале голосования, принимают бюллетени. Кто не успел проголосовать, придет в последний день на участки в школах и ДК. Но, толп, которые могут стать целью, уже не будет.

Точка возврата

Директор школы № 70 в многострадальном Киевском районе, объясняет мне дорогу:

- А прямо у входа, стоит машина "Разминирование", за ней дверь, стучитесь. Буду рада вас видеть, мы же все читаем "Комсомолку".

В соседней школе, в ста метрах от гимназии, нарисованный летом мурал с "бабушкой с красным флагом" уже исклеван осколками.

Я удивляюсь:

- Неужели заминировали?

Виктория Литвина меня успокаивает:

- Нет, просто заехали проверить здание, на всякий случай.

Здесь есть что проверять. В соседней школе, в ста метрах от гимназии, нарисованный летом мурал с "бабушкой с красным флагом" уже исклеван осколками. А еще, эту часть Киевского района плотно забрасывали минами-лепестками. Мне дают провожатого, чтобы я смог догнать избирательную комиссию, идущую по квартирам и ни на что не наступил.

В этот серый мокрый день изнанка Киевского района выглядит оглушительно. Целых окон почти нет, куда ни глянь, стены посечены осколками – следы старые, следы новые. 8 лет обстрелов... Подъезд с комиссией находим безошибочно – у входа молоденький милиционер в каске, бронике и с автоматом на груди. Видно, что автомат "любимый" и боевой – закамуфлирован, с нештатным прицелом-коллиматором. Первое, что слышу в мрачном подъезде дома – хохот.

Наталья Мануйлова, учительница изо и технологий объясняет:

- Мы советуем ставить не крест, а птичку. Мы ее называем "голубь мира".

Немолодой мужчина выводит птичку со словами: "Да, крест не надо в этом случае". Задаю идиотский вопрос:

- За что голосовали?

- За возвращение домой, не на Украину же, в Россию. С Украиной я не хочу быть, там фашисты. И люди запуганные, а правительство – мрази.

На наши голоса приходит ополченец с позывным "Басмач", воюет с 2014 года. Опускает бюллетень в урну со словами "За Россию!". Женщины из комиссии его благодарят: "Спасибо, что за нас воюете!".

С Натальей Мануйловой поговорил коротко. По ее словам, комиссию люди встречают с радостью, кто-то даже плачет. Разумеется, встречаются и те, кто никакого Референдума не хочет. Таких не много:

- Они чувствуются, по выражению лица все понятно, но не сознаются, говорят, мол, мы на избирательный участок придем, потом. Но, для большинства – это надежда на мирную жизнь. Наш район, конечно, не самый проблемный, бывает и хуже…

Тут я внутренне с Натальей не согласен. Сложно представить что-то хуже и опаснее Киевского района и, подтверждая мои мысли, за окном начинает рокотать артиллерия. У Натальи – ни один мускул на лице не дрогнул:

- Это наши, "выходы".

Меня внезапно прорубает мысль: я же гражданин ДНР! (А это чрезвычайно редкий случай, поскольку получить донецкий паспорт посложнее, чем российский. Но в последние 8 лет я жил тут, наверно, не меньше, чем в Москве, потому и заморочился - оформил). Спрашиваю:

- А я могу на вашем участке проголосовать?

Наталья смеется:

- Можете, я буду только рада, я же ваша читательница! По отдельному списку для живущих не по месту прописки.

Достаю паспорт ДНР, заполняю анкету, ставлю "голубя мира", пропихиваю листок и даже глажу рукой крышку избирательной урны. Щелкает металлическая крышка, закрывая прорезь. Я, как и все мои земляки с Донбасса, верю, что мой голос что-то изменит.

Я, как и все мои земляки с Донбасса, верю, что мой голос что-то изменит.

Пока я пишу эти строчки, небо над Донецком чуть очистилось и … началось. Сначала заработало ПВО, сбивая какие-то цели. А потом пошли прилеты артиллерии: Киевский, Ворошиловский, мой Калининский район. Все как обычно. В оперативных телеграм-каналах, специально созданных для этих целей, к горожанам обратился мэр Донецка, попросил быть предельно-осторожными. Но, какую бы артиллерию не подтащил враг к Донецку, ему не победить трех смешливых учительниц со стеклянной урной для голосования. Такой вот парадоксальный факт, недоступный для необандеровцев. Значит, скоро придется им объяснять это на дополнительных занятиях, раз они за 8 лет не поняли.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663955640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 сентября 2022 года №1020
- Сенаторы одобрили принятие двух законов
- В Казахстане прокомментировали вопрос предоставления ВНЖ россиянам
- Ерлан Карин: дан старт новому электоральному циклу
- Казахстан готов обмениваться опытом с ВОЗ по всем направлениям – Алихан Смаилов
- По вопросам проведения аудита предприятий квазигосударственного сектора
- Утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года
- Ситуацию нужно развернуть в обратную сторону – Алихан Смаилов об импорте машиностроительной продукции
- Относительно деятельности ЕНПФ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  