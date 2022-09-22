Референдум в ДНР: "Не надо крест ставить! Ставьте птичку, голубя мира!"

20:54 23.09.2022

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин увидел - за кого Донбасс



Дмитрий СТЕШИН



В первые дни голосования, избирательные комиссии обходят дом за домом, квартиру за квартирой.



