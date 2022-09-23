"Мы возвращаемся домой": в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях завершился первый день голосования на референдумах

21:08 23.09.2022 Роман Шимаев, Сергей Гусаров



На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей завершился первый день голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав России. Процедура волеизъявления продлится по 27 сентября включительно. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, проведение референдума - историческая веха, которая завершит непростой путь Донбасса по возвращению домой. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, жителям региона осталось сделать один шаг - проголосовать на референдуме. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что безопасность на референдумах обеспечена должным образом.



23 сентября 2022



20:44



Националисты ВСУ пытаются уничтожить избирательный участок для жителей села Балки Запорожской области, подготовленный на 27 сентября. Об этом сообщает военно-гражданская администрация города Энергодар.

"Националисты, предварительно, ведут огонь из американского 155-мм гаубичного вооружения", - говорится в сообщении.



20:41

Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий прокомментировал ход референдумов.







20:10

В Херсонской области явка на референдуме по вопросу о вхождении в состав России в первый день голосования составила 15,31%, сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.



20:04

Явка на референдуме в ЛНР по вхождению в состав России на 20:00 мск составила 21,97%, сообщает местная ЦИК.



19:54

Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским поставил задачу организовать теракты на освобожденных территориях, чтобы сорвать проведение там референдумов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Поставлена задача на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины лично такими персонажами, как Зеленский, как Данилов, и прочими подельниками шайки наркоманов и нацистов устраивать террористические акты именно в дни проведения референдума, чтобы сорвать его и показать, что он был утоплен в крови. Я уверен, что ничего у них не получится", - сказал он в эфире "Радио России".



19:31

Международные наблюдатели из России, Белоруссии, Бразилии, Великобритании и ряда других стран приступили к работе на референдуме в Луганской Народной Республике, заявила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

"На территории ЛНР работают около 40 международных наблюдателей, это представители России, Германии, Франции, Нидерландов, Сирии, Белоруссии, Великобритании, Словакии, Бразилии, Египта", - цитирует ее ТАСС.



19:16

Сотрудники Запорожской АЭС проголосовали на референдуме по вхождению в состав РФ на мобильном участке, сообщает пресс-служба администрации Энергодара.

"Работники Запорожской АЭС проголосовали на референдуме. Для того чтобы сотрудники станции смогли проголосовать в более удобном формате, совместным решением концерна "Росэнергоатом" и главы военно-гражданской администрации города Энергодара был предусмотрен мобильный участок, который сегодня работал на ЗАЭС", - говорится в сообщении.



19:05

Комментарии послов ДНР (Ольга Макеева) и ЛНР (Родион Мирошник) в РФ.

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник

Посол ДНР в России Ольга Макеева



18:52

Проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях - победа, которую ждали многие годы, заявила замсекретаря генсовета "Единой России" Анна Кузнецова в ходе патриотической акции "Своих не бросаем" в Москве.

"Восемь лет назад начались страшные события, когда НАТО дало команду "фас!" киевскому режиму и начались бомбежки, начались гибели. Сегодня то, что ждали долгие годы, состоялось. Референдум - это наша победа", - сказала она.



18:34

Для наблюдения за ходом референдума в Херсонской области прибыли наблюдатели из Франции и США. Иностранцев встретил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.







18:20

Огромную букву Z из георгиевской ленты растянули на акции "Своих не бросаем" на Манежной площади в Москве.







18:10

Около 50 тыс. человек пришли на патриотическую акцию в Москве в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МВД.



17:58

Мэр Мариуполя Константин Иващенко проголосовал на референдуме по вопросу о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России.

"Сегодня, как и многие мариупольцы, я уже сказал свое "да" вхождению ДНР в состав РФ прямо во дворе своего дома. Сейчас мы определяем будущее, и только от нас зависит, каким будет наш общий новый Мариуполь", - цитирует его РИА Новости.



17:46

В Грозном более 50 тыс. человек приняли участие в митинге в поддержку проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ, сообщил председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов.

"Мы считаем, что проведение референдума поставит точку в многолетнем насилии против мирных жителей Донбасса. Хотел бы напомнить, что 19 лет назад чеченский народ и народы, которые здесь проживают, сделали свой выбор. Это была инициатива нашего первого президента. Мы видим, что благодаря этой инициативе, этому решению мы превратились в процветающий регион", - цитирует его РИА Новости.



17:33

Корреспондент RT Роман Косарев провел первый день голосования с представителями избирательной комиссии ДНР.

Работа членов избирательной комиссии ДНР



17:21

Первые предварительные результаты по явке на референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ будут опубликованы к вечеру пятницы, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

"Очень высокая явка. Цифры будут ближе к вечеру уже первые. Но это экзитполовские цифры, о которых можно будет только предварительно говорить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".



17:02

Как заявил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, голосование в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях проходит понятным образом.

"Все (организационные) несоответствия связаны с тем, что мы просто не до конца понимаем, как идет голосование. Оно идет под выстрелами - в любой момент могут начать обстрелы. С этим связано, что кто-то из членов избирательных комиссий... Ну небольшая, может быть, нервозность, а в целом все голосование ясное, понятное", - цитирует его РИА Новости.



16:45

В Донецкой Народной Республике наблюдается очень высокая явка, сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий в эфире телеканала "Россия 24".

"Явка очень высокая, она превосходит все мои ожидания, все ожидания нашей комиссии. Опять же, исходя из той информации, которую мне докладывают члены комиссии", - цитирует его РИА Новости.



16:36

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что переход Херсонской и Запорожской областей в правовое поле РФ в случае положительного результата на референдуме может занять до года.

"На все это уйдет около года, а может быть, меньше. Беру с запасом. Вхождение в правовое поле России, принятие новых законов", - сказал он в эфире канала "Россия 24".



16:24

На Манежной площади в Москве проходит патриотическая акция "Своих не бросаем" в поддержку референдумов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по вопросу вхождения в состав России



16:15

Референдумы в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях вызывают "крайне нервную, истеричную" реакцию в странах НАТО и Евросоюза, сообщили в пресс-бюро СВР.

В частности, речь идет о словах главы евродипломатии Жозепа Борреля, который 20 сентября заявил о подготовке Брюсселем новых антироссийских санкций против "всех причастных" к организации всенародного голосования в освобожденных регионах Украины.

"Однако тем самым Боррель выдал истинное отношение западного правящего класса к демократии: он ненавидит народное волеизъявление. Ведь именно референдумы являются одним из основополагающих инструментов реального народовластия, не поддающегося контролю олигархии и продажных политтехнологов. Позиция Борреля отражает глубинный страх коллективного Запада, где власть сосредоточена в руках узкой группы лиц в обход демократических процедур и может быть утрачена в случае прямого волеизъявления населения", - приводит сообщение РИА Новости.



16:03

Во Владивостоке прошла акция "Своих не бросаем" в поддержку референдума.

Акция "Своих не бросаем" в поддержку референдума проходит во Владивостоке



15:47

На референдум в ДНР аккредитованы 542 представителя средств массовой информации из восьми стран, сообщили в Министерстве информации Донецкой Народной Республики.

Речь идет о России, Китае, Великобритании, Франции, Италии, Португалии, Венесуэле и Катаре.



15:38

Глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко в разговоре с RT рассказала об ожиданиях от референдума.

Комментарий главы ЦИК ЛНР Елены Кравченко



15:25

Председатель движения "Мы вместе с Россией" и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что область объявит о независимости перед вхождением в состав РФ, если жители региона проголосуют за присоединение к России.

"Да, условно, некоторое время, пока нас не примет Россия, мы будем независимыми. Ничего не меняем, оставляем название "Запорожская область", чтобы не было путаницы. Все делается по Федеральному конституционному закону №6 "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", - цитирует его ТАСС.



15:12

В Москве работает более 15 участков для голосования на референдумах ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР.

В частности, открыты участки в представительстве ДНР в России, Театрально-концертном зале ЦДКЖ, Центральном доме предпринимателя, на Центральном ипподроме, в ДК Луначарского и Музее славянской культуры, в Научно-методическом центре профсоюза работников АПК и АО "Щербинский лифтостроительный завод".



15:00

Корреспондент RT Илья Васюнин показал, как жители Донецка голосуют на дому в первый день референдума. Он также отметил, что на улице слышны звуки разрывов снарядов.

Голосование в Донецке



14:56

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на референдуме.







14:41

Членам избиркомов и жителям Херсонской области, участвующим в референдуме по вопросу о вхождении в состав России, поступают угрозы со стороны Украины, сообщил первый замглавы военно-гражданской администрации региона Сергей Черевко.

"Угрозы идут постоянно, к ним уже даже где-то привыкают наши граждане. Но мне кажется, что угрозы только обосновывают справедливость сегодняшнего выбора. Угрозы многочисленные, стоит нам зайти только в украинские паблики - там угрозы любой масти", - приводит его слова ТАСС.



14:36

Явка избирателей в рамках референдума в ЛНР на 14:00 составила 13,18%, сообщили в ЦИК Луганской Народной Республики.



14:27

Корреспондент RT Мурад Газдиев - о ситуации в Херсоне в первый день голосования.



14:16

Для жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины завершаются восемь лет страданий, заявил в эфире Первого канала секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Если раньше была надежда, то сейчас - сегодня, завтра, послезавтра - это уже уверенность в том, что эта земля возвращается в родную гавань", - цитирует его РИА Новости.



14:04

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал долгожданным событием начало референдума в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

"Мы помним, как жители Чеченской Республики в начале 2000-х точно так же ждали референдум, чтобы поставить точку в кровопролитии и стать полноправными гражданами России. Это произошло. И в том, как расцвел наш регион после этого знаменательного события, может убедиться любой желающий. После референдума у нас настал мир. Мы стали жить, а не выживать, построили города и теперь живем в полной безопасности. Я уверен, что жители Донбасса, Запорожья и Херсона сделают такой же правильный выбор своего будущего. Россия своих не бросает и сделает все возможное, чтобы ее граждане чувствовали себя в безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.



13:51

Жители Донбасса на протяжении восьми лет, которые из-за потерь, лишений и трудностей тянулись целую вечность, ждали проведения подобного референдума. Об этом заявил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

"Мы заслужили сегодня сказать свое окончательное слово. И мы скажем его, несмотря ни на что. Никто, ничто этого права у нас не отнимет, - сказал он. - Мы слишком многое пережили, слишком много врагом пролито крови и слез наших земляков, чтобы в этот час нас мог кто-то напугать. Донбасс должен вернуться домой, в Россию. Сделаем это вместе".



13:39

Жители Луганской Народной Республики демонстрируют "сумасшедшую активность" на референдуме о вхождении в состав РФ, сообщила представитель одной из луганских участковых избирательных комиссий Алина Амелина.

"Откровенно говоря, мы не ожидали такой сумасшедшей активности наших избирателей. Но восторг полный. Вы сами видите, какая очередь, она не прекращается. Сумасшедший уровень активности, с таким положительным настроением люди идут. И все говорят: "Наконец-то это свершилось". Восемь лет мы ждали этого события", - цитирует ее Луганский информационный центр.



13:28

При положительном решении на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях последуют действия парламента и президента России, все будет оперативно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Потребуется, безусловно, определенное решение и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов, целый ряд процедур. Все будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством", - сказал официальный представитель Кремля.



13:14

Офицер Народной милиции ЛНР, принявший участие в голосовании, сообщил, что военнослужащие республики рады принять участие в референдуме.

"Восемь лет мы ждали. Ждали все сознательные граждане Луганской Народной Республики. Сегодня пришли голосовать. Это практически праздник для нашей республики, потому что все это время мы осознавали, что мы должны быть в России", - сказал он в разговоре с РИА Новости.



13:03

В случае нападения украинских военных на территории, где проходят референдумы, после присоединения в их отношении будет действовать Конституция РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что безопасность при проведении референдумов в ДНР, ЛНР и на других освобожденных территориях обеспечена на должном уровне.



12:52

Почти тысяча наблюдателей работают на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России, сообщили в ЦИК ДНР.

Всего в республике более 1,5 млн избирателей, за ходом голосования следят 946 наблюдателей.



12:40

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал на референдуме о присоединении ДНР к России.

Он на камеру продемонстрировал свой бюллетень, в котором видна галочка напротив пункта "Да".







12:33

Послы ЛНР и ДНР в РФ проголосовали на участках, расположенных на территориях представительств республик в Москве.

"Наш локомотив пошел, поэтому я голосую за наше будущее, за мирное будущее нашего края", - заявил посол ЛНР Родион Мирошник.



12:24

В России принимаются исчерпывающие меры безопасности на время проведения референдумов по Донбассу, Запорожской и Херсонской областям, заявил руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

"Меры для того, чтобы не допустить совершения преступлений, в том числе террористической направленности, принимаются максимальные, исчерпывающие. Для этого у нас есть опыт и различного рода проведения массовых мероприятий. И все, конечно, находится под контролем силовых структур, работаем", - цитирует его ТАСС.



12:15

В Херсонской области на время проведения референдума усилили группировку ПВО, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.

По его словам, первый день голосования проходит в штатном режиме.



12:04

В Общественной палате России начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вхождению в состав Российской Федерации.

"Начинаем нашу работу общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", - сказал председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, чьи слова приводит РИА Новости.



11:55

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что за последние два дня было распространено более 350 тыс. недостоверных сообщений о проходящих референдумах в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях, сообщает РИА Новости.



11:43

Корреспондент RT Мурад Газдиев сообщил, что в Херсоне на референдуме проголосовали уже тысячи людей.

"И это несмотря на обстрелы, террор и угрозы расправы со стороны Киева и националистов, которые в преддверии референдума советовали людям держаться подальше от избирательных участков "для их собственной безопасности", - отметил он.



11:31

Видеоматериал RT о начале голосования на референдуме в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях.

В Донбассе и на освобожденных территориях начались голосования о вхождении в состав России



11:20

Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин сообщил, что на территории республики открыт 461 избирательный пункт.

"Работа ведется. Сегодня в повышенной боеготовности находятся все подразделения Народной милиции, обслуживается и обеспечивается охрана пунктов приема граждан для того, чтобы они выразили свое мнение, потому что мы прекрасно понимаем: Украина - это террористическое государство, которое не остановятся ни перед чем. И для них наш референдум - это как кость в горле, поэтому они будут прилагать максимум усилий для того, чтобы сорвать данное мероприятие", - цитирует его РИА Новости.



11:11

В Симферополе на референдуме проголосовала жительница Донецка Тамара Сафиулина, рожденная в Германии и имеющая статус узника концлагерей.

"Я ребенок-узник, я родилась в Германии. Мама была угнана (в Германию во время Великой Отечественной войны. - RT). Вот представляете, там я родилась, под этими "катюшами", и теперь приходится это все переживать", - цитирует ее РИА Новости.

Говоря о голосовании, она отметила, что испытывает радость от возможного скорого вхождения Донбасса в состав РФ.



11:03

В Мариуполе местные жители организовали автопробег по случаю начала референдума о присоединении к РФ.

Автопробег в Мариуполе



10:54

Украинские войска обстрелами пытаются сорвать референдум в ЛНР, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

О желании киевского режима помешать волеизъявлению граждан Херсонской области также сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев. По его словам, ВСУ обстреливают Херсон.



10:42

Военкор RT Алексей Репин опубликовал видео с избирательного участка в Мелитополе, где работает территориально-избирательная комиссия.

"Сегодня день так называемого выездного голосования: сюда приезжают сотрудники избирательной комиссии, получают маршрутные листы и выезжают вот с такими переносными урнами", - сообщил он.

Военкор RT показал кадры с избирательного участка в Мелитополе



10:31

Российские саперы за ближайшие пару суток проведут проверку десяти районов в Луганской Народной Республике, где откроется более 150 участков для референдума, сообщили в Минобороны РФ.

"В короткие сроки саперам предстоит осмотреть десять районов ЛНР, где откроется более 150 участков для голосования", - говорится в сообщении.



10:25

Корреспондент RT Игорь Жданов подчеркнул, что главная особенность голосования в Донбассе и на освобожденных территориях состоит в том, что "участки для голосования приезжают к людям, а не наоборот". По его словам, сделано это из соображений безопасности.

Как в ЛНР голосуют на референдуме



10:14

Вот так проходит голосование на придомовом пункте голосования в Донецке.

В Донецке стартовал референдум о присоединении к РФ



10:06

Около 300 тыс. граждан Луганской Народной Республики могут принять участие в референдуме по вопросу вхождения ЛНР в состав РФ на территории России.

"Число наших граждан, которые проживают в настоящее время на территории Российской Федерации, - приблизительно где-то 300 тыс. Потому, естественно, мы должны дать возможность всем принять участие в референдуме", - заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.



09:58

На некоторых выездных участках в Херсонской области во время голосования на референдуме по вхождению в состав РФ образовались очереди, сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

"Сегодня, 23 сентября, все участковые избирательные комиссии Херсонской области приступили к своей работе. Ситуацию оцениваем как положительную, все группы выехали. На некоторых участках уже очереди", - цитирует ее ТАСС.



09:49

Председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко опровергла информацию о том, что во время референдума гражданам вручают повестки в военкомат.

"Специально запущена информация о том, что при обходе членами комиссий избирателей будут вручаться повестки в военкомат, что не соответствует действительности. Это просто откровенная и неприкрытая ложь", - приводит ее слова РИА Новости.

При этом, по ее словам, избирком тесно взаимодействует с правоохранительными органами по вопросу безопасности членов комиссий.



09:31

Шахтеры из Донбасса, вынужденные переехать в якутский город Нерюнгри, проголосовали на референдуме по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, сообщает ЦИК республики.

"23 сентября началось голосование на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Из зарубежного участка по референдуму в Нерюнгри сообщают, что голосовали шахтеры из Донбасса, вынужденные уехать из родных мест, работающие сегодня на угледобывающих предприятиях", - говорится в сообщении.



09:24

Референдумы на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходят в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Волеизъявление проходит в соответствии с международными нормами, Уставом ООН. У жителей ЛНР, ДНР, других освобожденных территорий есть такое право, законное право, а в сегодняшней ситуации это фактически право на жизнь", - сказала она.

По ее словам, голосование организовано на максимально высоком уровне - так, что "не к чему придраться".



09:16

Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что более 5 тыс. членов избиркомов регионов приступили к работе на референдуме.

"Все члены избирательных комиссий в полных составах в общем количестве более 5 тыс. человек приступили к своей работе и обеспечивают процесс голосования вне помещения для голосования", - цитирует ее ТАСС.



09:10

Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к жителям республики по случаю первого дня голосования на референдуме о вхождении в состав РФ.

"Сегодня мы с вами на пороге великого исторического события. Сегодня каждый из вас, включая меня, открывает новую страницу нашей истории. Сегодня первый день референдума, на котором мы отдаем свои голоса за вхождение в состав РФ, первый день события, к которому мы с вами шли долгие и тяжелые восемь лет", - сказал он.

По его словам, украинские фашисты запугивали жителей ЛНР, "отключали свет, воду газ, оставляли без средств к существованию", но в очередной раз просчитались.

"Потому что Донбасс, как неотъемлемую часть русского мира, невозможно поставить на колени, и мы с вами доказали это. Я горжусь всеми вами. Нам было очень трудно. Но я благодарен вам за вашу стойкость. Сегодня нам остается сделать один шаг. Призываю всех граждан ЛНР сделать наш выбор", - подчеркнул Пасечник.



09:01

Корреспондент RT Максим аль-Тури показал, как группы избирательных комиссий посещают первые адреса придомовых территорий в рамках голосования в Донецке.







08:53

Ранее ЦИК РФ объявила о своем участии в наблюдении за референдумами на освобожденных территориях.







08:45

Россия не может не откликнуться на искреннее стремление жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины самим определять свою судьбу, отмечал Владимир Путин.

"Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим", - сказал президент 21 сентября.



08:40

Жители Донецка рассказали RT о своем отношении к референдуму о вступлении в состав России.

Поговорили с жителями освобожденных территорий и узнали их мнение о предстоящем референдуме по вхождению в состав России

"Будущего с Украиной у нас уже нет. Они нас убивают", - сказала одна из опрошенных журналистами жительниц Донецка.



08:33

"Домой мы хотим. Давно уже хотим, с 2014 года. Вот и все. Этим все сказано", - отмечала в беседе с RT жительница Мелитополя.

"Домой мы хотим - этим все сказано": как проходит подготовка к референдумам в Донбассе и на освобожденных территориях



08:28

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал угрозы Евросоюза в адрес России в связи с проведением референдумов.

"Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать. Евросоюз восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, чиновникам из Брюсселя "не понять страдания людей - и не им советовать, что делать".

"У жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН. Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации - мы вас поддержим", - подчеркнул Володин.



08:20

Жители Луганска - о своих ожиданиях относительно вступления ЛНР в состав России.

"Все изменится. Все встанет в правовое русло - и все будет ровно. Все будут с работой. Не ленись, живи, работай. Россия - мать", - сказал житель Луганска в беседе с корреспондентом RT.

Жители Луганска - о голосовании по вступлению в РФ



08:17

"Без России у нас нет будущего", - заявила RT одна из жительниц Донбасса, комментируя проведение референдума, который определит судьбу регионов.

Многие в Донбассе считают, что присоединение к России обеспечит людям стабильную жизнь и защиту.



08:10

Военкор RT Влад Андрица рассказывает о начале работы выездной комиссии для голосования о присоединении Луганской Народной Республики к России.

По его словам, выездное голосование продлится до 27 сентября, и сделано оно для того, чтобы избежать массового скопления людей.







08:07

Глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением по случаю первого дня голосования на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России. Он назвал это событие "исторической вехой".

"Мы возвращаемся домой. Это главный мотив всех наших дел и сражений, сокровенное желание и одновременно абсолютная уверенность в том, что наступит день, когда мы станем Россией", - сказал Пушилин.



08:02

Во вторник, 20 сентября, власти республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей заявили о намерении провести референдумы по вопросу вступления в состав России. Об этом решении стало известно после обращений общественных советов этих регионов, которые выступили с инициативой немедленно приступить к голосованию по вступлению в состав РФ.



08:00

В 08:00 мск на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях началось голосование о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации.

С 23 по 26 сентября голосование будет проводиться на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования, в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования.

При этом 27 сентября голосование будет организовано в помещении для голосования (на участке референдума). Источник - RT

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663956480





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