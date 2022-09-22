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ЦИК народных Республик, Запорожской и Херсонской областей опубликовал процент явки
21:35 23.09.2022

Артем Платина

Первый день референдумов подходит к концу

ЦИК ДНР заявил, что в первый день в явка составила 23,64%, нарушений замечено не было, а в качестве наблюдателей присутствовали иностранные граждане. В частности, одним из них был итальянец Элизио Берлиози. Во время голосования избиркомы регулярно получали угрозы, тем не менее, более 370 тысяч человек пришли повлиять на будущее своего региона.

ЦИК ЛНР сообщил о явке в 21,97%, однако из-за обстрелов ВСУ в некоторых городах голосование было досрочно завершено. Данные явки ЦИК Запорожской и Херсонской областей составляют 20,52% и 15,31% соответственно. Помимо ДНР, в других регионах также не было сообщений о нарушении процедуры голосования.



Референдумы в Республиках пройдут с 23 по 27 сентября. Соответственно, официальные результаты обнародуют 28 или 29 числа.

После этого главы Республик направят официальный запрос, который может быть подписан президентом РФ Владимиром Путиным уже 1 октября 2022 года. Несмотря на то, что в Херсонской и Запорожской областях даты референдума еще не объявили, возможно, что в те же сроки может произойти и присоединение этих регионов к России. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в регионе все готово для проведения голосования.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о референдуме по вопросу вхождения в состав России на правах субъекта Федерации. Как сообщил первый заместитель главы Народного Совета ЛНР Хорошилов, голосование пройдет уже на этой неделе с 23 по 27 сентября. Накануне, 19 сентября, общественная палата ЛНР попросила главу республики о немедленном проведении референдума.

Согласно результатам опроса, большая часть жителей Донбасса хочет присоединиться к России, Херсон также поддерживает присоединение к РФ.

Ранее Readovka сообщала, что россияне думают о референдуме в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Источник - Readovka
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