ЦИК народных Республик, Запорожской и Херсонской областей опубликовал процент явки

21:35 23.09.2022

Артем Платина



Первый день референдумов подходит к концу



ЦИК ДНР заявил, что в первый день в явка составила 23,64%, нарушений замечено не было, а в качестве наблюдателей присутствовали иностранные граждане. В частности, одним из них был итальянец Элизио Берлиози. Во время голосования избиркомы регулярно получали угрозы, тем не менее, более 370 тысяч человек пришли повлиять на будущее своего региона.



ЦИК ЛНР сообщил о явке в 21,97%, однако из-за обстрелов ВСУ в некоторых городах голосование было досрочно завершено. Данные явки ЦИК Запорожской и Херсонской областей составляют 20,52% и 15,31% соответственно. Помимо ДНР, в других регионах также не было сообщений о нарушении процедуры голосования.



