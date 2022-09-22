Лукашенко предрек Польше "грандиозный шухер"

00:07 24.09.2022

Президент Белоруссии Лукашенко предрек Польше "грандиозный шухер" накануне выборов



МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Народ Польши не позволит своему руководству развязать войну, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения государственного мемориального комплекса "Хатынь".



"Но если поляки вообще очумеют и где-то войнушку развяжут - это конец стране. Но, думаю, до этого не дойдет, потому что польский народ не позволит", - приводит его слова Sputnik Беларусь.



По мнению Лукашенко, пока что Польша меньше страдает от санкционного противостояния Евросоюза с Россией и Белоруссией, к тому же ей помогают США. Однако польское руководство порой само обостряет отношения с некоторыми странами - например, требует репарации от Германии.



"Ради бога, пусть требуют. Может, и нам они должны. Но встает вопрос: а в период до 1939 года какой ущерб они нам принесли? Вы как думаете это компенсировать? С головой надо дружить. Прежде чем требовать от немцев компенсацию, подумай, что ты же тоже кому-то должен. Это такая безмозглая ситуативная политика", - добавил белорусский лидер.



Сейчас, полагает он, Польша находится "накануне грандиозного шухера".



"У них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит", - выразил уверенность Лукашенко, подчеркнув, что граждане Польши отвергнут политику, проводимую нынешним руководством.



Парламентские выборы в Польше намечены на осень 2023 года. Сейчас у власти находится партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, а правительство возглавляет Матеуш Моравецкий. При этом, по данным последних опросов, только 26 процентов избирателей поддерживают кабинет министров, а 46 процентов им недовольны.