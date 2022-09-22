 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Вменяемые люди такого не говорят" - Такер Карлсон о призыве Зеленского нанести ядерный удар по России
00:13 24.09.2022

23 сентября 2022 FOX NEWS

Материал представлен в переводе ИноТВ

В своем недавнем интервью изданию The Guardian Зеленский обратился к США с ясно выраженным призывом нанести ядерный удар по России, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. "Вменяемые люди такого не говорят", - прокомментировал он это заявление, пояснив, что подобный шаг приведет к уничтожению крупных американских городов и к гибели десятков миллионов американцев.

На этой неделе президент Украины Зеленский дал интервью газете левого толка The Guardian. В нем он как бы невзначай призвал Соединенные Штаты нанести ядерный удар по Владимиру Путину.

Цитирую: "Другим ядерным державам нужно очень твердо заявить, что как только Россия всего лишь подумает о нанесении ядерных ударов по иностранной территории - в этом случае по территории Украины, - то будут произведены быстрые ответные ядерные удары по России с целью уничтожения пусковых площадок для ядерного оружия".

Давайте это разберем. Тут я вновь процитирую фразу: "…как только Россия всего лишь подумает о нанесении ядерных ударов", то есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны произвести пуск по России. Другими словами, нам нужно уже сейчас применить ядерное оружие. Почему сейчас и откуда мы можем знать, что Зеленский имел в виду именно это? Да все потому, что Зеленский отвечал на вот это прозвучавшее в среду предупреждение со стороны российского правительства. Смотрим.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам – и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.

"Это не блеф", - говорит Путин, который, как нам говорят, безумен, поэтому нам, вероятно, стоит отнестись к этому серьезно. Он в конце концов руководит страной с крупнейшим на планете ядерным арсеналом, и он говорит о применении ядерного оружия, если Запад продолжит угрожать территориальной целостности России. Это условное предупреждение. И, разумеется, об угрозах территориальной целостности России никогда речи не шло, ведь так? Вы же помните об этом. Именно поэтому вы носите украинский значок на лацкане и устанавливаете украинский флаг перед вашим домом.

На Украину были введены войска. И цель заключалась в том, чтобы выдворить русских, что звучит резонно по любым стандартам справедливости и благопристойности. Но администрация Байдена добивается не этого. Они добиваются свержения российского правительства, надеясь при этом на то, что затем все будет хорошо.

На смену каким-то образом придет кто-то получше. Он плохой. Давайте убьем его. Слышали уже такую историю? Поэтому в ответ на прозвучавшее только что заявление Путина украинское правительство призвало к немедленной ядерной атаке по России - к атаке, которая без сомнения приведет к немедленному уничтожению Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, к гибели десятков миллионов американцев. Именно это он только что заявил.

Вменяемые люди такого не говорят. Никогда! Если для администрации Байдена существует подходящий момент для того, чтобы свернуть все это дело и добиться мира путем переговоров, - что они могут сделать в мгновение ока, - то этот момент настал. Пока не погибнет огромное количество людей.

Однако администрация Байдена занимается не этим. Они на высоких скоростях мчат в другом направлении и делают все возможное, чтобы поставить Запад на грань уничтожения.

Вчера в ООН Джо Байден обвинил Россию, а не Украину, в озвучивании открытых ядерных угроз.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Цель этой войны - просто-напросто уничтожить право Украины на существование как государства и право Украины на существование как народа. Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, во что бы вы ни верили, от этого у вас должна стыть кровь в жилах. Президент Путин выступил с открытыми ядерными угрозами против Европы в безрассудном пренебрежении обязанностями, предусмотренными режимом нераспространения ядерного оружия. Мы будем солидарны с Украиной. Мы проявим солидарность против военных действий России. Точка.

Итак, Путин плохой. Хорошо. Согласен. Но Путин выступает с ядерными угрозами. По какой бы причине он их ни делал, для любого ответственного человека самого факта, что он с ними выступает и что украинцы также выступают с ясно выраженными ядерными угрозами, достаточно, чтобы сказать: "А теперь остановимся". Особенно если этот человек - лидер Соединенных Штатов, которые финансируют этот конфликт и могут сегодня же его завершить, призвав Украину к столу переговоров.

Российские войска уйдут, Украина пообещает не вступать в НАТО - и все будет, как было в январе этого года, и все в порядке: нам не нужно беспокоиться о том, что Нью-Йорк подвергнется ядерному удару. Но они хотят не этого.

Джо Байден не сказал ни слова об ответственности Америки: повторюсь, мы финансируем этот конфликт. Мы могли бы его завершить, но они решили этого не делать. Он не сказал об этом в ООН ни слова, разумеется, потому что они хотят войны.

Источник - RT
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