 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане планируют амнистировать более 1500 участников январских событий
05:42 24.09.2022

В Казахстане амнистируют более 1500 участников январских событий
Генеральная прокуратура подготовила консультативный документ регуляторной политики "Проект Закона Республики Казахстан "Об амнистии", сообщает Zakon.kz.
По данным Генпрокуратуры, под амнистию попадают 1520 человек, находящихся в данный момент под следствием или уже осужденных, из которых:

на этапе досудебного расследования – 383 подозреваемых по 391 уголовному делу;

в производстве суда – 102 подозреваемых на 36 дел.

Уже осудили 1035 человек, из них 93 отбывают наказание в местах лишения свободы, 930 находятся под пробацией, девять осужденных выполняют общественные работы, троим выписаны штрафы.

Предлагается полностью освободить от уголовной ответственности лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. Лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, может быть сокращен срок наказания.

При этом указывается, что действие законопроекта не распространяется на лиц, совершивших преступления, связанные с государственной изменой, организацией массовых беспорядков, коррупционными преступлениями, террористическими преступлениями, экстремистскими преступлениями, пытками, а также наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений.

Основанием для разработки законопроекта стало Послание главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, в котором он поручил провести единоразовую амнистию участников январских событий.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 октября.

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663987320


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