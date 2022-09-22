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Прежний Совбез в опасности. Все в ООН говорят о его реформе, - Е.Черненко
05:50 24.09.2022

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Одной из ключевых тем Недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН стала реформа Совета Безопасности. За то, чтобы сделать Совбез ООН более представительным и эффективным, высказывались главы делегаций многих государств - от США и Франции до Бразилии и Турции. Россия тоже выступает за реформы, но от главного своего права - на вето - отказываться не намерена.

Власти многих стран уверены, что расширение элитарного клуба членов Совета Безопасности ООН давно назрело

О том, что с Советом Безопасности ООН надо наконец что-то делать, говорил едва ли не каждый второй выступавший с трибуны ООН в рамках нынешней Недели высокого уровня. Председатель 77-й сессии Генассамблеи Чаба Кереши заявил: от того, будет ли Совбез реформирован, зависит имидж всей организации "в глазах людей по всему миру". "Давно настало время, чтобы совет в более равных степенях представлял население Земли и чтобы он отражал реалии XXI века. Это вопрос доверия ко всей нашей организации и многостороннему мировому порядку",- сказал он на открытии Недели высокого уровня.

О необходимости реформирования Совбеза заявил в ходе своего выступления в штаб-квартире ООН и президент США Джо Байден. По его словам, этот орган должен стать более инклюзивным, "чтобы можно было лучше реагировать на потребности современного мира". "Соединенные Штаты поддерживают увеличение количества постоянных и непостоянных представителей в Совбезе ООН. Речь идет о постоянном членстве тех государств, которые мы давно поддерживаем, а также стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна",- уточнил он.

Напомним, сейчас в Совбезе 15 членов. Пять постоянных, наделенных правом вето: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. И десять сменяющихся каждые два года. О необходимости реформирования ключевого международного института послевоенного миропорядка говорят уже несколько десятков лет.

Наиболее серьезные попытки сделать совет более представительным и эффективным предпринимались в 1990-х и начале 2000-х. Однако до реализации обсуждавшихся мер дело так и не дошло.

Из-за этого в адрес Совбеза регулярно звучит критика. Многие страны, особенно влиятельные региональные державы, не имеющие постоянного места в совете, считают его структуру не отвечающей сегодняшним реалиям. Кроме того, "пятерку" постоянных членов часто упрекают в блокировании важных решений за счет использования права вето.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе своего выступления с трибуны ООН на этой неделе также заявил о важности реорганизации совета. "Франция предлагает приступить к реформе Совета Безопасности, чтобы он стал более представительным",- подчеркнул он, уточнив: Совбез должен принять в свои ряды новых постоянных членов.

О чем говорили в первый день недели высокого уровня Генассамблеи ООН
Стран, претендующих на то, чтобы получить такой статус, немало. Одна из наиболее настойчивых - Турция. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно требовал предоставить его стране постоянное членство, упирая на то, что "мир - это больше пяти" стран и "судьба человечества не может и не должна быть отдана на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне". В ходе выступления в Нью-Йорке на этой неделе он в очередной раз заявил, что реформа позволила бы Совбезу "вырабатывать решения по обеспечению более справедливого миропорядка и отражать волю всего человечества".

В постоянные члены совета рвется и Бразилия. "Мы создали ООН на обломках Второй мировой войны. Тогда нами двигала решимость избежать повторения разрушительного цикла первой половины ХХ века. В какой-то степени нам это удалось",- заявил во вторник президент Бразилии Жаир Болсонару. Вместе с тем, по его словам, сегодняшние конфликты, включая украинский, говорят о том, что ООН уже не справляется со стоящими перед нею задачами и должна быть реформирована.

Канцлер Германии, еще одной страны, давно добивающейся места в Совбезе, решил попросить для начала малого. "Германия готова взять на себя большую ответственность - сначала как один из десяти меняющихся членов в 2027–2028 годах",- заявил Олаф Шольц с трибуны ООН. После чего добавил, что "в будущем" его страна хотела бы получить и статус постоянного члена. "Мы должны адаптировать наши правила и институты к реалиям XXI века,- призвал он.- Слишком часто они соответствуют миру, каким он был 30, 50 или 70 лет назад. Это относится и к Совету Безопасности ООН".

По мнению Олафа Шольца, "многообещающие, динамично развивающиеся страны и регионы Азии, Африки и Южной Америки должны иметь большее политическое влияние на мировой арене".

О важности реформирования Совбеза ООН наверняка скажет и глава российской делегации министр иностранных дел Сергей Лавров, чье выступление намечено на субботу. Перед началом Недели высокого уровня постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС сказал, что Россия является твердой сторонницей идей расширения Совбеза за счет развивающихся стран.

В то же время он подчеркнул, что от своего права вето Россия ни при каких условиях не откажется. Ранее ряд стран требовали лишить пятерку постоянных членов Совбеза права ветировать резолюции или хотя бы урезать их полномочия. "Вето - это огромная ответственность. Но одновременно это инструмент и гарантия недопущения принятия несбалансированных решений. Когда речь идет о защите коренных интересов нашей страны и наших союзников, мы не собираемся отказываться от применения вето",- заявил Василий Небензя.

Как Джо Байден выступил на Генассамблее ООН
На просьбу журналистов прокомментировать инициативу США, согласно которой постоянные члены Совбеза ООН должны наложить на себя самоограничения и использовать право вето только "в редких, чрезвычайных ситуациях", постпред РФ ответил: "Ни мы, ни другие постоянные члены совета не заинтересованы в применении вето в иных случаях, кроме чрезвычайных, и каждое такое решение носит чрезвычайный характер".

В этом году Россия свое право вето использовала трижды - при голосовании по резолюциям по Украине, Северной Корее и Ближнему Востоку. Более чем за 70 лет существования ООН Россия/СССР наиболее часто использовала право вето. На втором месте - США.

Елена Черненко
Газета "Коммерсантъ" №177 от 24.09.2022, стр. 1

Источник - kommersant.ru
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