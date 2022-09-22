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|В США обрушился стратегический резерв нефти, - Wall Street Journal
06:31 24.09.2022
В Соединенных Штатах стратегический резерв нефти находится на небывало низком уровне
Объем стратегического резерва нефти США рухнул до самого низкого за последние десятилетия уровня. Таковым он не был с 1984 года, отмечает The Wall Street Journal.
Уточняется, что в настоящие время объемы топлива составляют 427 млн баррелей. Сокращение резерва связано с интервенциями, которые проводятся по решению президента страны Джо Байдена с весны 2022 года.
Как пишет издание, Штаты уже продали 155 млн баррелей нефти. Всего же лидер страны санкционировал продажу 180 млн баррелей.
Цены на нефть в режиме онлайн смотрите на этом графике
Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что сланцевая индустрия США столкнулась с большими проблемами и погружается в паралич.