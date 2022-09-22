Иранские "Шахиды" на Украине устроили настоящий ад для техники НАТО, - СП

06:33 24.09.2022

Персидские беспилотники превращают в металлолом американские гаубицы

Константин Ольшанский



Иранские дроны "Шахид" выполняют боевую миссию вдоль всей линии соприкосновения - а это сотни километров. На боевом дежурстве иранская техника стоит под российским наименованием "Герань". Киевские генералы рвут волосы: "смертники" устроили настоящий ад для натовской техники.



Кэм Макмиллан: иранские дроны - самое совершенное оружие сегодняшнего дня



Иранские дроны-камикадзе за последнюю недели нанесли сокрушительные удары по украинским бандформированиям в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях. Украинское командование отмечает, что беспилотники совершают боевые вылеты фактически ежедневно.



Вооруженные силы РФ применяют "Герань" против тяжелой техники: уничтожаются БТР и самоходные артиллерийские установки. На северо-востоке Харьковской области, оккупированной силами 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, дроны уничтожили установку "три топора". А в Очакове (Николаевская область) "Герань" уничтожила портовый буксир.



Натовские офицеры считают иранские "Шахиды" серьезнейшей угрозой для украинской армии. Капитан армии США Кэм Макмиллан, служивший в Ираке, считает иранские беспилотники одним из самых совершенных видов вооружения - об этом военный пишет в колонке для издания 19 Forty Five.



Макмиллан сообщает, что во время службы в Ираке многие его сослуживцы также недооценивали угрозу иранских дронов. Однако очень скоро стало понятно, насколько уязвима перед ними американская система ПВО.



- Иранские беспилотники регулярно атаковали американские и коалиционные силы на Ближнем Востоке. Дроны много раз проскальзывая сквозь мощную американскую оборону и поражали цели на американских базах. На Украине это оружие представляют собой еще большую угрозу, чем та, с которой столкнулись американские силы и их союзники на Ближнем Востоке, - рассказывает Макмиллан.



Иранские беспилотники прекрасно зарекомендовали себя во время многочисленных войн в странах Персидского залива. Беспилотники "Шахид" неоднократно атаковали военные цели и инфраструктуру в Саудовской Аравии, Израиле и ОАЭ. В частности, в феврале 2018 года иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии, был сбит над территорией Израиля.



В январе 2019 года именно "Шахид" пытались использовать повстанцы-хуситы (они считаются прокси Ирана) для атаки на правительственную колонну.



Иранские спецслужбы обезоружили и ошеломили американцев



Интенсивное развитие иранская беспилотная программа получила в 2011 году. Тогда иранские спецслужбы провели блистательную операцию, выкрав американский разведывательный дрон RQ-170.



Американцы безнаказанно летали над территорией Ирана, делая аэрофотоснимки. И во время очередного такого полета недалеко от города Кашмар иранские военные хакеры взломали американский дрон и заставили его сесть.



Пентагон, чтобы сохранить лицо, объявил: мол, беспилотник был сбит иранскими ПВО. Иран подал жалобу в ООН в связи с нарушением своего воздушного пространства. И одновременно начал изучение дрона, разобрав его по винтикам.



Вскоре после захвата дрона появилась его копия под названием Shahed 171 Simorgh (выпускается он в двух модификациях: разведывательной и штурмовой). А вскоре была создана более упрощенная версия Shahed Saegheh.



Выпускает беспилотники Иранская самолетостроительная промышленная компания. А главный покупатель - это Комплекс стражей иранской революции (КСИР).



Россия, предположительно, закупила 3 вида беспилотников - Shahed-129, Shahed-136 и Shahed-191, пишет капитан Макмиллан.



Shahed-136 - это так называемый барражирующий боеприпас: дрон самостоятельно выслеживает цель и подрывает ее.



Shahed-129 и Shahed-191 - это дроны, которые могут осуществлять разведку, наблюдение, обнаружение целей и рекогносцировку на местности, а также доставлять управляемые боеприпасы с дальностью действия примерно 1500 и 1700 км, соответственно.



Иранские беспилотники делает практически неуязвимым несколько конструктивных особенностей, рассказывает капитан Макмиллан.



Из-за небольшого радиолокационного сечения, относительно низкой скорости и малой высоты иранские дроны исключительно трудно отследить на радаре. Ведь они не обладают характеристиками пилотируемых самолетов, для которых были разработаны большинство современных систем ПВО.



Даже если украинским силам удастся идентифицировать и отследить иранские беспилотные системы, их трудно сбить. По тем же самым причинам, по которым их трудно обнаружить на радаре. Они не являются пилотируемыми самолетами, и большинство систем ПВО не были разработаны для их уничтожения.



Американские силы на Ближнем Востоке потратили годы, чтобы создать эффективную защиту от иранских камикадзе. У Украины такой возможности нет.



- Украинские войска не могут позволить себе роскошь находиться на стационарных, статичных оборонительных позициях, где они почти полностью сосредоточены на силовой защите. Они не могут размещать необходимые средства противовоздушной обороны и постоянно располагать средствами и персоналом, - констатирует Макмиллан.



И напоминает, что помимо дронов украинские войска атакуют и всеми другими видами вооружения - от ракет до авиации. При такой мощности атаки Украина долго не продержится.