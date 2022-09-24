О греко-турецкой войне внутри НАТО, - А.Игнатьев

10:26 24.09.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 24.09.2022 |

О греко-турецкой войне внутри НАТО

Турция планирует спровоцировать военный кризис



В сентябре Греция официально предупредила ЕС и НАТО об угрозе войны с Турцией. О том, что в границах НАТО назревает война между двумя членами этого военного блока сообщают ведущие европейские и американские СМИ. Die Welt пишет: "На бумаге Турция и Греция – союзники. Но в недавнем прошлом эти две страны неоднократно стояли на пороге войны". Кстати, устав НАТО никак не регламентирует действия членов блока в случае войны между участниками организации.



По данным Associated Press, правительство Греции предупредило НАТО и ЕС об угрозе конфликта с Турцией направив в начале сентября письмо партнерам страны по Североатлантическому альянсу и ЕС, а также главе ООН, прося их официально осудить заявления турецких официальных лиц и предполагая, что текущая двусторонняя напряженность может перерасти в открытый военный конфликт.



6 сентября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы со стороны Турции, а также ее попытки поставить под сомнение суверенитет страны. Днем позже глава греческого МИД Никос Дендиас после переговоров с французской коллегой Катрин Колонна в Афинах сказал, что Турция пытается повернуть время вспять и возродить Османскую империю, указывая на "карты, на которых греческие острова обозначены как турецкие". (По мнению Анкары, эти острова находятся под греческой оккупацией). Франция по итогам этих переговоров заявила, что встанет на сторону греков и устами главы МИД пообещала им помощь: "Франция будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету".



Турция и Греция уже были близки к вооруженному конфликту в 1980-1990-х годах, а также два года назад, когда с новой силой вспыхнули споры, касающиеся углеводородов и статуса ряда островов. Тогда греческая армия была приведена в боеготовность из-за крошечного острова Кастелоризо, на который претендуют турки. В феврале МИД Греции уже выражало протест Турции из-за заявлений, ставящих под сомнение ее суверенитет над островами.



Так называемый "эгейский вопрос", включающий спор о правах на акваторию Эгейского моря, вновь оказался на повестке дня после того, как в Интернете появилось изображение соратника Р. Эрдогана и члена правящей коалиции Девлета Бахчели с картой, на которой греческие острова обозначены как территория Турции. Греки расценили это как "особо агрессивный провокационный акт".



Однако и после февральского протеста МИД Греции Эрдоган стесняться в выражениях не перестал: в конце мая на торжественной церемонии в честь годовщины взятия Константинополя он заявил, что цель Турции – вернуть все сферы влияния, включая Пелопоннес и Афины. А у себя в соцсетях пообещал Греции "трагический конец". А недавно президент Турции пригрозил Греции, что его солдаты могут "нагрянуть ночью".



Помимо таких громких заявлений, беспокойство у греков вызывает и повышенная активность на границе: турки проводят одно за другим военные учения (в конце мая Вооруженные силы Греции были вновь приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за Efes 2022), а греческие власти в середине лета начали перебрасывать в районе реки Марица боевую технику. И на фоне всего этого турки отправляют очередное геологоразведочное судно к берегам Греции – в августе к бурению в Восточном Средиземноморье приступила компания Abdülhamid Han…



Греков также тревожит рост в разы (по данным греческой полиции) турецких нелегальных иммигрантов на островах, на которые претендует Анкара. Например, в приграничном номе Эврос их количество только в 2010 году выросло по сравнению с предыдущим годом на 371,94 %! В результате уже в октябре 2010 года Министерство гражданской защиты Греции обратилось с просьбой к ЕС направить пограничный патруль для охраны греко-турецкой границы от нелегальных мигрантов, после чего отряд из 175 специалистов Frontex разместился 2 ноября в городе Орестиас вблизи греко-турецкой границы. В том же месяце Wikileaks опубликовал доклад посла США в Анкаре Джеймса Джеффри, из которого следует, что Турция планирует спровоцировать военный кризис, чтобы вторгнуться в Эврос.



Интерес турецких властей в обострении связан, прежде всего, с грядущими выборами. Согласно опросам, в июне 2023 года Эрдоган может проиграть во втором туре любому кандидату, вышедшему с ним в этот тур. Проблемы экономики, инфляция и все большее недовольство людей перекрывают любые внешнеполитические победы неоосманистов. Соответственно, "маленькая победоносная война" вполне подходит для того, чтобы обратить ситуацию вспять. Тем более с таким не очень могучим противником, как Греция. Первые шаги в данном направлении уже сделаны.



28 августа Анкара обвинила Афины в запуске ракеты С-300 по самолетам Турции в ходе проведения ими разведывательной миссии. Спустя две недели, 10 сентября, Анкара вновь обвинила Афины в обстреле судна, следовавшего в международных водах, в 11 милях от турецкого острова Бозджаада, и потребовала "серьезного расследования" инцидента.



В первой декаде сентября зарегистрированное в США издание 19FortyFive написало, что война между Турцией и Грецией может начаться по вине Эрдогана. По мнению авторов издания, причиной войны в Средиземноморье между странами НАТО может стать выход внутриполитической ситуации в Турецкой Республике из-под контроля: "Если Эрдоган сочтет, что ему суждено проиграть на выборах с отрывом, слишком большим для того, чтобы его можно было преодолеть с помощью мошенничества, он спровоцирует кризис и объявит чрезвычайное положение в стране".



В настоящее время комментирующие ситуацию авторы почему-то в основном считают, что полномасштабная война между Турцией и Грецией никому не нужна, в том числе и Эрдогану. В то же время, по их мнению, эскалация давнего конфликта и приграничные столкновения сторон ожидаются: нечто "эдакое", способное вызвать военный психоз вроде утопленного корабля, сбитого самолета, "героического" поднятия флага на каком-нибудь островке в Эгейском море и т. п. Вопрос в том, удовлетворятся ли такой малостью сами стороны назревающего военного конфликта между Турцией и Грецией.