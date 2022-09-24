Итоги Самарканда для России и Китая, - В.Пироженко

11:12 24.09.2022

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 24.09.2022 |



Практический инструмент построения нового типа международных отношений



На фоне стремления Запада воспрепятствовать формированию многополярного мира встреча лидеров стран ШОС в Самарканде 15 – 16 сентября сделала более четкими контуры будущего мироустройства.



Во-первых, идет расширение организации, отражающее рост ее авторитета в Евразии. Лидеры ШОС на торжественной церемонии 16 сентября приняли в организацию Белоруссию. Следующим в очереди на принятие стоит Иран. Статус партнеров ШОС по диалогу предоставлены Египту, Катару, Бахрейну, Кувейту, ОАЭ, Мальдивам и Мьянме.



Преимущества ШОС особенно привлекательны на фоне погружения коллективного Запада во всеохватывающий кризис – экономический, политический, кризис смысла жизни.



США в рамках своей стратегии на восстановление гегемонии Запада пытаются разрушить ШОС, и председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств-членов ШОС призвал "совместно противостоять вмешательству во внутренние дела других стран под любым предлогом и твердо держать наше будущее в своих руках".



Во-вторых, очень важна принципиальная позиция Индии в пользу укрепления сотрудничества в рамках ШОС. Китайские эксперты обращают внимание на то, что Индия не присоединилась к декларации о торговле на последней министерской встрече IPEF (продвигаемая американцами Индо-Тихоокеанская экономическая структура) в Лос-Анджелесе 8-9 сентября из-за опасений по поводу возможной дискриминации в отношении развивающихся экономик. Это симптоматично на фоне активного участия Индии в лице президента Нарендры Моди во встрече лидеров ШОС в Самарканде. Нью-Дели не поддается американскому давлению и нацелен продолжать самостоятельный курс.



В-третьих, укрепляется трехстороннее взаимодействие между Россией, Монголией и Китаем. В кулуарах ШОС состоялась встреча лидеров этих стран, на которой обсуждались вопросы регионального развития. Лидеры договорились продвигать крупные проекты в области инфраструктуры и энергоснабжения, поддерживать расширение расчетов в местных валютах во взаимной торговле, развивать экономический коридор Россия – Монголия – Китай.



В-четвертых, всеохватывающее стратегическое партнерство двух крупных и влиятельных мировых держав – России и Китая – является гарантией устойчивости ШОС. Особое значение приобрела личная встреча В. Путина и Си Цзиньпина. С последней встречи лидеров в начале февраля во время открытия Олимпиады в Пекине произошло много событий, требующих обсуждения и согласования позиций. Определяющим стал украинский кризис, как частное проявление общей стратегии Запада на восстановление своей гегемонии. Богатый российский опыт противостояния таким попыткам ценен в контексте систематического нарушения Соединенными Штатами принципа "одного Китая".



В КНР отмечают традиционную позитивную и дружелюбную атмосферу встречи двух лидеров в Самарканде. Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что Китай и Россия поддерживают эффективные стратегические связи и Китай готов сотрудничать с Россией в оказании решительной поддержки друг другу по вопросам, касающимся их основных интересов.



Китайские эксперты обращают внимание, что на фоне доверительного российско-китайского стратегического партнерства США всячески пытаются дискредитировать сотрудничество между двумя странами. После начала СВО США объединили Китай и Россию в один лагерь, пытаясь противопоставить их остальному миру.



На Западе получили распространение тезисы о том, что Россия и КНР пытаются "создать новый мировой порядок", что они "вынашивают "антиамериканские стратегические амбиции". Объектом дискредитации связей КНР с Россией стала нейтральная позиция Пекина в отношении к украинскому кризису. Западная пропаганда пытается трактовать поддержку Китаем идеи многополярного мира как невнимание к жертвам украинского кризиса. Цель этой кампании США – провернуть в отношении Китая и российско-китайского сотрудничества тот же прием, что и в отношении России: запугать "китайской угрозой" своих европейских и азиатских союзников, которые являются для КНР основным рынком, принудить партнеров Вашингтона к "адским" антикитайским санкциям.



В КНР чувствительны к таким попыткам. Китайские эксперты обращают внимание на стремление США "связать Китай и Россию в политический и военный блок и вбить клин между ними и остальным миром".



В КНР, как и в России, считают, что нынешние китайско-российские отношения формировались со взаимным учетом национальных интересов, а не в ответ на российско-украинский конфликт. Эти отношения имеют свою логику развития.



После встречи двух лидеров в Самарканде в США стали искать признаки охлаждения между Россией и Китаем. Ян Бреммер, профессор политологии Колумбийского университета, увидел такие признаки в упоминании президентом России "озабоченностей китайских друзей" продолжением украинского кризиса. При этом, видимо, намеренно не учитывается контекст всей речи В. Путина, как и контекст всего многообразия связей России и Китая.



На Западе игнорируют два ключевых момента в оценке российско-китайских отношений в контексте украинского кризиса. Во-первых, китайская сторона высказала озабоченность переходом кризиса в горячую фазу еще в начале СВО и в то же время с пониманием отнеслась к мотивам России. Принципиальная нейтральная позиция КНР в отношении украинского кризиса с тех пор не менялась. Во-вторых, В. Путин неоднократно говорил о трагизме украинского кризиса, когда многомиллионное население Украины оказалось в заложниках у преступной киевской шайки.



В КНР высоко оценили понимание российской стороной китайского нейтралитета в украинском кризисе и решительную поддержку Россией принципа "одного Китая".



О неизменно доверительных и дружественных отношениях между Россией и Китаем убедительно свидетельствует начало незадолго до встречи ШОС в Самарканде второго совместного российско-китайского военно-морского патрулирования в Тихом океане. Его задачами названы укрепление военно-морского сотрудничества между Китаем и Россией, поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе и охрана морской экономической деятельности Китая и России. Совместное патрулирование проходит вскоре после окончания на российском Дальнем Востоке стратегических учений "Восток-2022" с участием НАОК.



В целом китайские эксперты согласны с оценкой промежуточных итогов деятельности ШОС, которую дает англоязычная версия "Женьминь жибао": "будучи региональной организацией, охватывающей самую большую территорию и самое большое население в современном мире", ШОС является "практическим инструментом для изучения построения нового типа международных отношений".