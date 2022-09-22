 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 23.09.2022
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Четверг, 22.09.2022
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Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
14:05 24.09.2022

Москва. 24 сентября. - Президент США Джо Байден официально объявил, что исключает Афганистан из списка основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО.

"Прекращаю отнесение Афганистана к числу основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО", - говорится в меморандуме президента, размещенном на сайте Белого дома.

Статус основного союзника США вне НАТО был предоставлен Афганистану в 2012 году при президенте Бараке Обаме. В 2021 году США вывели войска из Афганистана, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Источник - INTERFAX.RU
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