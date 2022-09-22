Китайские археологи продолжают раскопки древнего города Хоучэнцзуй - неизвестной цивилизации

14:21 24.09.2022

Китайские археологи раскопали древний город неизвестной цивилизации



Возраст построек составляет около 4,5 тысяч лет.



В ходе раскопок в китайской провинции Хух-Хото исследователям удалось детально изучить неизвестный ранее город, который резко отличается от традиционных китайских построек, пишут China News и CGTN.



Так, древний город Хоучэнцзуй использовал разветвленную оборонительную систему, включавшую рвы, бастионы и мощные ворота.



"Мы даже нашли два подземных тоннеля. Один ведет от внутреннего барбакана к внешней стороне города, а другой связан со рвом. Чтобы понять, для чего они использовались, нужны дальнейшие исследования", - отметил глава Академии культурных реликвий и археологии Сунь Цзиньсонь.



Традиционные древние китайские постройки создавались, главным образом, из древесины. Именно это подчеркивает отличие Хоучэнцзуй от городов подобного возраста, которые ранее были открыты археологами.



Впервые Хоучэнцзуй был открыт специалистами в 1980-х годах, однако полноценные раскопки начались всего три года назад.



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Кирилл Савушкин