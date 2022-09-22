"Невестка должна понимать без слов, что делать". Туркменские СМИ учат невесток молчать

14:33 24.09.2022

23 сентября в газете "Нейтральный Туркменистан" вышел текст под названием "Воспитание мудростью или особенности семейной педагогики", посвященный туркменским невесткам.



"Обратимся к национальному наследию и постараемся понять сущность отношений между двумя разновозрастными женщинами, которых объединяет один человек. Одной он приходится сыном, а другой – мужем и главой семьи", – пишет автор статьи Марал Аннагулыева, директор марыйской педагогической школы, рассказывая о важности соблюдения глубоко патриархальных устоев, которые невестке должна объяснять свекровь.



По мнению автора, "дальновидное, мудрое отношение свекрови к невестке, которая займет место ее дочери, показывает ее роль в установлении отношений семейной морали".



Не обходится в статье и без цитирования экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова, который, по словам Аннагулыевой, "большим уважением характеризуя самобытность наших женщин, отмечает, что в продолжении тысячелетий туркменские девушки и женщины показали себя миру как патриотичные, с чувством достоинства, сдержанные, добросердечные, смелые, здоровые, нежные, владеющие рукодельем, хранящие семейное согласие и тепло очага".



Затем директор школы снова переходит к семейным отношениям и пишет, что "в туркменской семье существует нравственная школа отношений между свекровью и невесткой… Взглядом, примером, словом она воспитывает и вводит в мир традиций, порядков новой семьи; окружает любовью и вниманием, как собственную дочь".



"В период адаптации в новой семье невестки, проявляя уважение к старшим домочадцам (свекру, свекрови, старшим братьям и другим родственникам), носят "яшмак". Высказывание из книги уважаемого Аркадага "Смысл моей жизни": "Яшмак"… служил своеобразной ширмой для оберегания индивидуального мира невестки, соблюдающей нормы молчания" раскрывает педагогические и психологические основы национальной традиции, которая обеспечивает проявление этикета и уважения к старшему поколению", – говорится в тексте.



Далее автор пишет, что "в туркменской семье невестка должна понимать без слов, что делать, предугадывать желания по взгляду, понимать жесты, быть смышленой. Всему этому своим личным примером, искренней доброжелательностью и ласковым взглядом должна учить свекровь, которая играет не менее важную роль в женском воспитании, нежели мать".



Отметим, что текст вышел после того, как в Туркменистане презентовали нелицеприятное исследование о семейном насилии в стране, согласно которому каждая восьмая женщина подвергалась физическому или сексуальному насилию.



В целом, почти три тысячи женщин из всех регионов рассказали про домашнее насилие, как эмоциональное, так и физическое, оскорблениях, запрете выходить из дома и даже избиениях со стороны мужей, которые приводят к абортам и выкидышам, а также давлении общественных устоев и отказе рассказывать про эту проблему, чтобы "не запятнать честь семьи".



Однако еще весной, в апреле и мае власти стали проводить для женщин собрания, на которых объясняли правила поведения и национальные традиции, а также ввели негласные правила и запреты в попытке регулировать внешний и моральный облик женщин. Им запрещали пользоваться теми или иными косметическими средствами и процедурами, надевать "вызывающую" одежду, носить украшения, получать водительские права и даже садиться на переднее сиденье в автомобиле.



Подробнее о возможных причинах повышения интереса со стороны властей к поведению женщин читайте в статье "Хроники Туркменистана" – "Национальные традиции и современные нормы. Мир не понял заботы Бердымухамедова о женщинах".