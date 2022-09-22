Умер польский актер Печка, сыгравший в сериале "Четыре танкиста и собака"

14:35 24.09.2022

Умер польский актер Печка, сыгравший в сериале "Четыре танкиста и собака"



Кристина Цыцура



В пятницу стало известно о смерти польского актера Франчишека Печки, сыгравшего роль Густава Еленя по прозвищу Густлик в телесериале "Четыре танкиста и собака", сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши.



"До нас дошла грустная новость – ушел Франчишек Печка. Прекрасный актер, лауреат премии Минкульта за все творческие достижения в 2019 году", – передает ТАСС со ссылкой на польское ведомство.



Актер умер в возрасте 94 лет. Он снимался в таких картинах, как "Освобождение", в советско-польском фильме "Легенда", "Рукопись, найденная в Сарагосе" Войцеха Ежи Хаса, "Жемчужина в короне", "Бусинки одних четок" Казимежа Куца, "Будапештские рассказы" Иштвана Сабо, "Мама Круль и ее сыновья" Януша Заорского.



