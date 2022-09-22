В гостях хорошо. Отмена безвизового режима Туркмении с Турцией может обернуться социальным взрывом

14:39 24.09.2022 В гостях хорошо. Отмена безвизового режима с Турцией может обернуться социальным взрывом



Кира Крамер



Турция по просьбе туркменских властей отменила безвизовый режим с Туркменистаном. Это решение туркменский МИД объяснил "стремлением совершенствовать и ввести на системной основе правила пребывания" своих граждан в Турции. Однако в реальности на это могли повлиять массовый отъезд населения и оппозиционные выступления находящихся за рубежом туркменских граждан. "Хроника Туркменистана" расспросила правозащитников и живущих в Турции туркменских активистов, как их акции повлияли на введение визового режима, каким образом изменится жизнь находящихся в Турции туркменистанцев, кто все-таки сможет покинуть страну и как это повлияет на жизнь семей, которые зависят от доходов трудовых мигрантов.



С 2007 года граждане Туркменистана могли находиться в Турции до 30 дней без наличия визы в туристических целях. Однако 3 сентября 2022 года МИД Туркменистана обратился к руководству Турции с просьбой ввести визовый режим для своих граждан. А уже 13-го числа Постановление о его введении подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Но все началось гораздо раньше. Глава Туркменской Инициативы по Правам Человека (ТИПЧ) Фарид Тухбатуллин напоминает, что еще в мае была получена информация, что туркменская сторона пытается договориться с Турцией о введении виз для туркменских граждан.



– 1 июля в Ашхабаде турецкий вице-президент Фуат Октай на встрече с президентом Сердаром Бердымухамедовым заявил, что Анкара не хочет никого ограничивать, так как "весь тюркоязычный мир приезжает в Турцию свободно, без виз". Однако в итоге турки уступили, а туркменское правительство добилось своего. Видимо, переговоры велись по различным каналам, раз еще в июне в Ашхабаде была зарегистрирована фирма Gateway International, которая будет оказывать услуги по получению турецкой визы, – говорит правозащитник.



– Этот поступок Анкары на самом деле удивляет многих, если учесть намерение Эрдогана стремиться к объединению тюркоязычных стран, ссылаясь на то, что все они родственные народы, – соглашается проживающий в Турции туркменский активист Атамурад Сапаров.



По его мнению, на это могут быть две причины. Во-первых, за последние годы на территории Турции накопилось очень много иностранцев, к которым местное население испытывает мало симпатий. Например, из-за наплыва мигрантов и беженцев в стране резко выросла аренда жилья, и уже чувствуется нехватка рабочих мест. В связи с этим, рассказал Сапаров, последние месяцы власти Турции активно депортируют нелегалов и максимально ограничивают въезд новых трудовых мигрантов.



– По сути Ашхабад в подходящий момент обратился к Анкаре, чтобы она ввела визовый режим, – полагает активист. В качестве второй причины он называет возможное предложение Ашхабада хорошей сделки по импорту и экспорту в обмен на изменение визового режима, от которого Турция не смогла отказаться.



По мнению другого находящегося в Турции туркменского активиста Ахмеда Рахманова, Анкара пошла на встречу туркменскому правительству, потому что Турция рассматривает Туркменистан как стратегического партнера и не видит другого выбора, кроме как сотрудничать с его нынешним правительством.



– Здесь явно прослеживается принцип "рука руку моет, – уверена председатель Туркменского Хельсинкского Фонда (ТХФ) Таджигуль Бегмедова. – Когда дело касается большого бизнеса, не только Турция идет на поводу у Туркменистана. Для таких держав люди – лишь досадная помеха.



Визы в ответ на протесты



Одной из основных причин введения визового режима могут быть активные протесты находящихся за рубежом туркменистанцев. Особенно это касается Турции, где проживает большая туркменская диаспора, активисты которой регулярно выходят на митинги, а также выступают в соцсетях. Они особенно активизировались в 2020 году. Активность спровоцировала пандемия коронавируса, которую упрямо отрицали власти страны, и обрушившийся в апреле на Лебапский велаят сильнейший ураган, результате которого без крова оказались десятки жителей, а официальное количество погибших до сих пор неизвестно. Ни в пандемию, ни при чрезвычайных ситуациях власти не помогали собственному населению.



В течение 2020-2021-х годов активисты регулярно устраивали акции протеста, рассказывая миру, что происходит в их родной стране. Заставить их замолчать не смогли ни угроза депортации, ни избиения. 21 июня туркменские активисты подали иск в главную прокуратуру Турции на восемь нынешних и бывших чиновников Туркменистана высокого ранга и провели акцию перед зданием суда Стамбула.



– Я не исключаю, что наши акции могли спровоцировать власти Туркменистана на подобный шаг, так как они увидели, что протестные настроения туркменистанцев начали принимать нешуточную форму. Тем более, что с каждым разом они набирали новые обороты, – говорит Ахмед Рахманов. – Чтобы хоть как-то заблокировать распространение таких настроений, они начали принимать меры по изоляции собственного населения. Но хватит ли этих мер? Я считаю, что нет. Наоборот, это только усугубит и без того напряженную обстановку в стране. Почти все последние действия со стороны правительства, связанные с ограничениями населения в тех или иных правах, ошибочны и ведут только к большему возмущению граждан.



Рахманов подчеркивает, что без выступлений активистов ситуация граждан Туркменистана была бы намного хуже, так как "правительство всегда использовало против своего населения его покорность и молчание".



– Когда активисты начали говорить про свои права, то стали занозой для властей Туркменистана, – добавляет Атамурад Сапаров.



Фарид Тухбатуллин отмечает, что туркменская сторона задолго до протестных акций создавала препятствия для выезда граждан из страны: покинуть страну не могли отслужившие в армии юноши; женщинам до 35 лет нельзя было выезжать без сопровождения супругов или родителей; также составлялись "черные списки невыездных", где были тысячи фамилий.



– Начало протестных акций стало триггером для ужесточения режима закрытости. Отказ от возобновления регулярного авиасообщения с Турцией и другими странами, после спада пандемии, тоже один из таких шагов, – уверен правозащитник.



Председатель ТХФ Таджигуль Бегмедова уверена, что отмена безвизового режима – очередная мера по "закручиванию гаек" туркменским режимом, который традиционно использует, как считает правозащитница, так называемый "принцип Сталина" – нет человека, нет проблемы.



– Власти уверены, что чем меньше туркмены будут выезжать за рубеж, тем меньше будет критиков их режима, – говорит Бегмедова. – Попав за границу, наши граждане видят, что можно иметь свободный доступ к интернету, можно онлайн обратиться по любому административному вопросу и решить его цивилизованным способом. Не как в Туркменистане, где при решении любой, даже незначительной проблемы, гражданин сталкивается с некомпетентностью чиновников и коррупцией, и в конечном итоге это еще и грозит преследованиями, как в случае с осужденной на 9 лет доктором Хурсанай Исматуллаевой, приговоренным к 4 годам лишения свободы активистом Муратом Душемовым, осужденным на 4 года репортером Нургельды Халыковым, а также получившим 6 лет лишения свободы адвокатом Пыгамберды Аллабердыевым.



Вынужденные нелегалы и рост коррупции



По данным Государственной миграционной службы Турции, на 1 сентября в стране постоянно проживало около 230 тысяч граждан Туркменистана. Однако это число может быть в несколько раз выше, так как в стране находится много нелегальных туркменских иммигрантов. По данным на ноябрь прошлого года ВНЖ в Турции имеют почти 120 тысяч туркменистанцев – 119 445 человек или 9,8% от общего количества людей с ВНЖ. Больше – только граждане Ирака.



Эти цифры показывают масштабы миграции, поэтому визы нужны не только для подавления инакомыслия, но и чтобы удержать население внутри страны.



Несложно ответить на вопрос: как введение виз скажется на поведении граждан, находящихся в Туркменистане и Турции? Очевидно, что первые будут пытаться выехать любым способом, а вторые задумаются, стоит ли возвращаться на родину.



Атамурад Сапаров отмечает, что если Ашхабад смог найти подход к Анкаре, то договориться с посольством Турции в Ашхабаде особого труда не составит.



-Туркменские власти будут напрямую влиять на выдачу виз, при этом оставаясь в тени турецкого посольства. И самое главное – тем, кто получит отказ, некому будет жаловаться. – считает активист.



Глава ТИПЧ Фарид Тухбатуллин подтверждает, что, по его данным, фирма Gateway International должна будет согласовывать списки тех, кому будет одобрена виза, с туркменскими структурами – МИД, МНБ, Службой миграции и, возможно, даже МВД.



По словам Таджигуль Бегмедовой, чтобы выехать в Турцию люди будут искать альтернативные пути: учеба, бизнес, грин-карта, брак с иностранцем или вызов родственника.



Что касается тех, кто уже находится в Турции, то многие из них, как отмечает Таджигуль Бегмедова, станут нелегалами:



– За рубежом, в особенности в Турции, сотни тысяч граждан, столкнувшись с искусственно созданной режимом проблемой с обновлением и продлением паспортов, предпочли остаться в стране нелегально. Другие уже сейчас дают огромные взятки, чтобы убежать из Туркменистана. А коррумпированной номенклатуре это на руку. Для них открыли еще одну возможность для незаконной наживы.



Фарид Тухбатуллин не думает, что визы смогут удержать население. Он напоминает, что даже во время пандемии COVID-19, когда не было никакого транспортного сообщения с миром, люди умудрялись уезжать и возвращаться. В том числе и с помощью подкупа ответственных лиц. "Это решение выведет людей из правового поля. Они будут искать обходные пути, включая нелегальный переход границы. Все будет сопровождаться ростом количества взяток в службах, причастных к выдаче виз и пересечению границы", – говорит он.



Ахмед Рахманов также согласен, что те, кто захочет выехать из страны, будут вынуждены платить взятки.



-С одной стороны, правительство будет использоваться эту ситуацию как рычаг сдерживания. С другой – наживаться на людях. Я уверен, что большинство из тех, кто сможет покинуть Туркменистан, больше туда не вернутся, по крайней мере, пока не изменится политическая и социальная ситуация внутри страны, – добавляет активист.



– Напомню поговорку: "создай дефицит – набивай цену". Не каждому удастся выехать на заработки. Однозначно подорожает доллар на черном рынке. Соответственно, вырастут цены в стране. А в Турции станет больше нелегалов, потому что новую визу теперь вряд ли получишь, – считает активист Атамурад Сапаров.



Рынок труда для туркменских мигрантов



До этой осени Турция являлась одним из главных направлений для туркменских трудовых мигрантов. Кроме отсутствия необходимости получать визу, также большую роль при переезде играла схожесть языков и этническая близость двух народов. Данных о размере денежных переводов из Турции в Туркменистан нет из-за сложностей с отправлением банковских переводов. Однако точно известно, что туркменские мигранты в Турции, так же как и их работающие в России "коллеги" из стран Центральной Азии, регулярно отправляют часть зарплаты родственникам. Часть населения Туркменистана, особенно в регионах, зависит от денежных переводов работающих в Турции родственников.



Глава ТИПЧ Фарид Тухбатуллин рассказал, что уже ощутимо снизился приток валюты в страну из-за инфляции в Турции и из-за сложностей с переводами через банки и Western Union. Однако кроме переводов, введение визового режима серьезно повлияет на рост безработицы в самом Туркменистане, которая ранее частично решалась благодаря турецкому рынку труда.



Ахмед Рахманов также считает, что визовый режим в первую очередь негативно скажется на размере переводов и безработице.



По его словам, приток валюты в Туркменистан в какой-то степени влиял и на курс доллара, удерживая его от резкого роста:



-Иностранная валюта, которая "крутится" на уровне правительства, и так почти не попадает в руки граждан, в отличие от долларов, которые пересылают обычные граждане из-за границы. Турция также помогала решать проблему безработицы в Туркменистане. Но что будет дальше, если даже сейчас, когда более миллиона граждан работают за границей, внутри Туркменистана все равно существует эта проблема! – отмечает Рахманов.



– Почти все шаги, предпринимаемые правительством Туркменистана за последнее время, ошибочны и неминуемо приведут к социальному взрыву. Как говорил Наполеон: "Штыками можно сделать все что угодно; только нельзя на них сидеть". Да, ты можешь какое-то время удерживать народ страхом. Но со временем страх переходит в ненависть. И как только народная ненависть выйдет из-под контроля, она уничтожит виновных за годы страданий и тирании, – заключил активист.



Временное вечно



МИД Туркменистана утверждает, что отмена виз будет временной, но не уточнил ни сроков, ни критериев, по которым можно будет определить, достаточно ли уже усовершенствовали правила пребывания туркменских граждан в Турции, или еще нет.



Очевидно, что Турция, стремящаяся стать центром тюркоязычного мира, противилась введению ограничений для туркменских граждан. Открытое обращение туркменского внешнеполитического ведомства к турецким властям можно трактовать только как желание последних дистанцироваться от этого решения и продемонстрировать, что инициатива исходит не от Анкары.



На каких условиях Анкара все же пошла навстречу Ашхабаду, пока неясно, но туркменская сторона, приложившая ради этого много усилий, вряд ли в обозримом будущем попросит вернуть для своих граждан безвизовый режим. Источник - Хроника Туркменистана

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