В Алматы хотят разобрать памятник архитектуры - здание старого аэропорта

14:42 24.09.2022 Памятник преткновения



Алма Мурзалиева



TAV Airports Holding хочет заново построить памятник архитектуры в новом месте, чтобы он не мешал строительству терминала



TAV Airports Holding еще в 2020 году выкупил международный аэропорт Алматы и с тех пор настаивает на том, что для того, чтобы построить новый терминал, необходимо снести или перенести старое здание 1935 года, которое является памятником архитектуры. Сейчас в нем находится VIP-терминал. Акимат города не против переноса памятника, однако, уже три года архитекторы, активисты и общественники борются за сохранение этого здания. Нет единства и между министерством культуры и спорта и городскими властями. Так, в 2021 году акимат Алматы утвердил перенос здания старого аэропорта, однако это заключение не было поддержано минкультом.



Власть поговорила с экспертами о возможном переносе старого здания аэропорта.



Еще в феврале 2021 года был представлен проект строительства нового терминала, стоимость которого оценивается в 150 миллионов евро. Если он будет осуществлен, то общая площадь терминала составит 55 тысяч квадратных метров, а пассажиропоток увеличится до 6 миллионов человек в год. Но этим планам мешает памятник архитектуры местного значения. Сейчас продолжаются обсуждения, в ходе которых TAV Airports Holding настаивает на переносе здания в другое место, а общественники выступают против, взывая к закону:



"Здание, которое мы защищаем, имеет статус памятника, существует во всех списках памятников архитектуры и культуры местного значения, и как образец довоенной постройки должен сохраняться на своем месте, – считает Эмина Кужамуратова, активистка города и архитектор по образованию. – Единственное, что к нему можно применить – это только его реставрацию, никаких разговоров о сносе или переносе просто не может быть. То, что нам предлагают новый терминал с большой проходимостью и вместимостью – это очень хорошо, мы, как все горожане, нуждаемся в таком транспортном хабе, однако, это не означает, что нужно сносить все подряд, расчищать территорию, чтобы поставить очередную коробку. Из тех проектов, которые предлагает застройщик, один страшнее другого, я считаю, что наш город заслуживает хороших воздушных ворот, мы все-таки и сам по себе город, и горожане, и вообще Казахстан – не последняя страна в этом мире, для того, чтобы пользоваться типовыми проектами. Надо с уважением относиться и к местной культуре".



С тем, что здание старого аэропорта должно быть сохранено на своем месте, согласна и Наталья Турекулова, президент Национального комитета ICOMOS (Международный совет по вопросам памятников и достопримечательных мест):



"Это памятник архитектуры и градостроительства, он охраняется государством. Задача собственника памятника, инвесторов и архитекторов должна быть в том, чтобы найти такое архитектурно-градостроительное решение для строительства нового терминала, при котором старое здание могло сохраняться долгие годы и функционировать в новых условиях. Считаю, что здесь есть потенциалы для того, чтобы памятник архитектуры стал достойным акцентом в контексте всего современного комплекса аэропорта. Нужно только, чтобы архитекторы над этим поработали, нужен конкурс идей и время, нужна заинтересованность властей города и страны".



Наталья Турекулова обращает внимание на то, что перенос памятника может рассматриваться только в случае, если он утрачен на 70 процентов: "Любые намерения и действия по его переносу или изменению являются нарушением статьи 29 Закона "Об охране и использовании культурного наследия Республики Казахстан", если они предварительно не согласованы с уполномоченным органом в лице министерства культуры и спорта. Насколько я понимаю, такого согласования не было".



В министерстве культуры и спорта, отвечая на запрос Власти, подчеркнули, что здание VIP-терминала – памятник истории и культуры местного значения. Его перемещение и изменение запрещаются, исключение допускается лишь в случаях, если разрушения объекта составляют более 70 процентов, либо если здание утратило историко-культурную значимость, или если его перемещение и изменение повлекут улучшение условий его сохранения. Кроме того, внесенный в прошлом году акиматом города Алматы вопрос о возможном переносе памятника министерством не был поддержан.



В то же время в акимате города, отвечая на запрос Власти, снова сообщили, что здание должно быть перенесено с сохранением архитектурного облика и всех технических характеристик. Холдинг TAV Airports также ссылается на разрешение о переносе VIP-терминала, полученное акиматом, несмотря на общественные обсуждения на тему переноса здания в этом году, и вопреки несогласованности с министерством культуры.



"Это один из немногих сохранившихся объектов, в проектировании которых принимал участие основоположник казахской архитектурной школы Толеу Басенов, он же один из соавторов здания Театра оперы и балета им. Абая. Я призываю нашу исполнительную власть и застройщиков соблюдать наше законодательство, потому что мы, как страна, должны двигаться в сторону верховенства права. Мы прикладываем много усилий для того, чтобы защитить этот объект, с 2018 года сильно затормозили снос, и нужно еще немного приложить усилий для того, чтобы все-таки отстоять здание", – говорит архитектор Эмина Кужамуратова.



По мнению архитектора Айдына Акбая, в общественных обсуждениях принимали участие не специалисты: "Каждый имеет право на свой голос, но, к сожалению, есть такие люди, которые не ценят у нас ничего. У нас прислушиваются к людям, которые не являются экспертами, поэтому львиную долю наших зданий в возрасте 50-70 лет обычно сносят, только самые исторические кое-как сохраняются. И получается, что у нас город вечно молодой. При этом заявляется, что мы боремся за туристическую привлекательность, а всем известно, что туристическая привлекательность формируется по большей части за счет архитектурных зданий, исторической среды – и это все мы не можем набрать за все эти годы, за 30 лет мы больше потеряли памятников, чем сохранили. Мы никак не можем начать формировать облик города, мы его постоянно видоизменяем, переделываем, по большей части это неудачно происходит и мы предлагаем этот порочный круг разорвать. И начиная с этого здания сохранять нашу историческую ценность, улучшая туристическую привлекательность, в итоге для города это обернется большой прибылью, если говорить с финансовой точки зрения".



Наталья Турекулова отмечает, что здание, имеющее богатую историю, не может внезапно потерять историческую ценность, поэтому мыслей о сносе памятника не должно возникать: "Здание в таком состоянии и статусе было передано в собственность TAV, и собственник обязан был сохранять его в том виде, в котором его получил. Если же произошли какие-то утраты ценности за этот период, то это ответственность собственника памятника, это не решается путем устных общественных обсуждений, с этим надо разбираться по Закону Об охране и использовании историко-культурного наследия".



Она обращает внимание на то, что здание аэропорта как объект культурного наследия выходит далеко за рамки местного уровня значимости.



"Здание представляет собой редкий сохранившийся пример первых аэропортов на территории не только Республики Казахстан, но и всего бывшего Советского Союза и евразийского континента".



"Оно является ярким примером здания, эволюция которого происходила под влиянием знаковых архитектурных стилей 20 века, что отразилось в его архитектуре. Маркирует этапы зарождения и развития казахстанской национальной архитектурной школы, связано с именами, деятельностью и творческим наследием первых казахских архитекторов. Кроме того, отражает историю развития авиационной и строительной индустрии Казахстана и региона. Считаю, что старое здание аэропорта достойно иметь наивысший республиканский уровень государственной охраны и государство должно уделить больше внимания для его сохранения", – подытожила Наталья Турекулова.



Пока же старейший из сохранившихся аэропортов имеет статус памятника местного - городского значения.



Два варианта от TAV



В мае, перед началом общественных обсуждений, холдинг TAV представил два варианта дальнейшей судьбы здания VIP-терминала:



Вариант 1.1 предусматривает расположение нового международного терминала за зданием VIP-терминала с двухуровневым входом. В этой версии сохраняется здание VIP-терминала, структура здания, а также большинство архитектурных элементов. Однако в документе расписан и отрицательный сценарий, при котором строительные работы, необходимые для соответствия сейсмическим требованиям "неблагоприятно воздействуют на структуру здания".



При варианте 2.2 здание будет построено по улице Закарпатской в южной части перрона - там уже возведен макет. При этом то, что будет происходить со зданием, называется "реконструкцией": "После реконструкции новое здание VIP-терминала может быть построено в соответствии с сейсмическими нормами, что увеличит долговечность здания. Расположено рядом с южным перроном, что означает, что строительство нового перрона для терминала не потребуется" – отмечается в документе. В отрицательной оценке сценария отмечено, что снос здания приводит к полной потере его фактической структуры и большая часть структуры здания практически не вносит никакого вклада в культурную значимость здания VIP-терминала.



Проект нового терминала на месте старого



Так в проекте выглядит перенесенное, а точнее заново построенное здание



Куда предлагается перенести памятник



Специалисты настаивают на том, что в случае переноса VIP-терминала, здание утратит статус памятника.



По мнению Эмины Кужамуратовой, если памятник снесут, то на его месте построят "безликий технологический ангар", а "перенесенное" здание утратит статус, так как речь идет о переносе архитектурных элементов: "Мало того, при переносе теряется понятие "градостроительный памятник". Это все равно, что перенести Нотр-Дам с острова Сите на окраину Парижа". Также Кужамуратова приводит примеры международных практик переноса исторических зданий: "В мировой истории архитектуры есть примеры реальных, а не фейковых, как в нашем случае, переносов памятников архитектуры: объекты деревянного зодчества в центральной России "Золотое кольцо", знаменитый египетский сфинкс, которого переносили при строительстве Асуанской плотины. Но на эти акции финансирование собиралось всем миром и под эгидой ЮНЕСКО".



Архитектор Айдын Акбай обращает внимание на то, что в предложенном TAV Airports варианте здание претерпело изменения, изменилось в габаритах, стали другими ширина и высота.



Президент ICOMOS Наталья Турекулова также считает, что перенос здания памятника истории и культуры с сохранением всех ценностей оригинала невозможен: "При переносе происходит утрата аутентичности и целостности таких объектов наследия, того, что делает их памятниками истории и культуры. В первую очередь, они теряют свою историческую архитектурную и градостроительную роль, окружающую историческую среду.



Разобрать и собрать данный памятник по элементам конструкций невозможно, а переносить его целиком – слишком затратно и сложно. Кроме того, "повтор" это совсем не то же самое, что "перенос".



Поэтому этот проект "переноса" не является таковым по сути, он не предполагает сохранения аутентичности и целостности памятника, а предполагается создание грубой имитации, о чем можно судить даже по возведенным уже конструкциям".



Не так важно, по мнению эксперта, какого размера будет новое здание, так как с точки зрения архитектуры и градостроительства оно не будет представлять никакой ценности, будут утрачены все атрибуты ценности оригинала и исторический дух.



Два альтернативных проекта



Айдын Акбай представил два проекта по новому терминалу – первый проект архитектора появился в прошлом году, второй – в этом. Основой для альтернативных вариантов Акбая послужили проектные решения, предложенные турецким холдингом. В основных требованиях к проекту архитектора перечислены сохранение исторического памятника, строительство нового международного терминала и соответствие со стратегией города Алматы. Также в проекте приведены примеры международных аналогов преобразования исторических зданий. Так для сравнения приведен вокзал Кингс-Кросс в Лондоне, который включает в себя три разных вида строительства: повторное использование, восстановление исторического здания и новое строительство.



"Изначально мы просили провести архитектурный конкурс, в котором выявилось бы наилучшее решение, но они представили однозначное безальтернативное решение – это меня и побудило показать, что есть решение. Время проходит, но TAV строительство продолжает и не прислушивается. Есть такая греческая легенда: в корабле Тесея каждый год меняли элемент, и спустя какое-то время случился парадокс: корабль новый или остался историческим? В нашем случае при переносе здание теряет историческую ценность", – говорит Айдын Акбай.



Для сохранения здания Акбай предложил два варианта с интеграцией исторического здания со строящимся новым терминалом – это, по словам специалиста, будет предпочтительнее при сложившейся угрозе полной потери исторического памятника. В первом варианте вместо классической скатной кровли старого здания предусмотрен "развевающийся по ветру параметрический навес" – это своеобразный защитный покров, оберегающий исторический памятник.



Во втором варианте, помимо интеграции VIP-здания с новым, предложено расположение подземного торгово-общественного центра на привокзальной площади. Это связано с тем, что в северной части аэропорта недостаточно объектов социального обслуживания, также для исключения дефицита парковочных мест в проекте предусмотрен подземный паркинг.



"Историческое здание это не только про визуал, но и сам материал, само место, градостроительные элементы, которые являются частью градостроительного комплекса. Взамен холдинг предлагает абсолютно безликое здание, без рода и имени, просто коробку, поэтому я сделал вариант, при котором можно интегрировать здание и мы улучшим международный терминал. Кстати, я постоянно подчеркиваю, что мы за то, чтобы терминал строился, мы не против строительства терминала, мы говорим о том, что можно его построить с сохранением туристической памяти, при этом мы получим уникальный объект. Наша цель – улучшить город", – говорит Айдын Акбай.



Проект архитектора холдинг отклонил. На сайте аэропорта Алматы выложили такой комментарий: "Этот проект предусматривает включение VIP-терминала в новый, однако это неосуществимо, так как будет зависеть от подземной разработки (невозможно из-за высокого уровня грунтовых вод и эксплуатационных ограничений). Конструкции VIP-терминала должны быть сейсмостойкими (что нанесет ущерб его культурному наследию). Высадка/посадка была бы невозможна и не соответствовала бы стандартам, а также поток пассажиров приведет к удалению ключевых элементов наследия (например, витражей)".



Архитектор поделился своим мнением об этих комментариях: "Первое – они ссылались на грунтовые воды по моему первому, прошлогоднему варианту, в котором я предлагал сделать подземный паркинг, но они не представили геологические изыскания для подтверждения этого. Я сомневаюсь, что там высокие грунтовые воды, так как поблизости проходит река с глубоким руслом, которая гораздо ниже относительно отметки земли аэровокзала. Но даже если это и так, то есть проектные мероприятия, позволяющие строить и при наличии грунтовых вод. Второй мой вариант полностью основывается на их проектных решениях и большие изменения практически не вносятся в их проект – действительно, мероприятия по сейсмоусилению нужно проводить, но они уложатся в тот же бюджет, предусмотренный на снос исторического здания и строительство новодела. В данном варианте историческое задние останется на своем месте и останется на градостроительной оси, также конструкции, элементы сохраняются в большем процентном отношении, чем в новоделе. Соответственно, историко-культурная значимость старого здания останется в большей мере при интеграции исторического здания с новым терминалом". Источник - vlast.kz

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