Скончался Владимир Краснопольский - режиссер культовых советских к/ф "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Ермак"

14:46 24.09.2022

Умер режиссер фильма "Тени исчезают в полдень"



Вера Басилая



На 90-м году жизни умер советский и российский режиссер Владимир Краснопольский, сообщили в Союзе кинематографистов России.



"На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов "Знак Почета", "Ордена Почета", "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степени), режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", – говорится в сообщении на сайте союза.



Совместно с Валерием Усковым он снял фильмы и телесериалы: "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Ермак", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" и другие.



