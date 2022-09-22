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Al Mayadeen: Россия и Иран. "Плавающие" интересы между ЕАЭС и ШОС
14:48 24.09.2022

Al Mayadeen
Ливан

Россия и Иран. "Плавающие" интересы между ЕАЭС и ШОС

Западное давление на Россию, Иран и Китай лишь укрепило их сотрудничество, пишет Al Mayadeen. Санкции сблизили Москву и Тегеран, и теперь вместе с Пекином они создают мощный политический и экономический союз, чтобы нивелировать влияние ограничений и изменить однополярный миропорядок.

Для России Иран представляет собой возможность обойти или нивелировать влияние западных экономических санкций за счет тесного сотрудничества в рамках ЕАЭС и других организаций и соглашений.

Украинский конфликт способствовал укреплению сотрудничества между Ираном и Россией. Ключевой сферой стала экономика, несмотря на конкуренцию стран по многим политическим и иным вопросам. Россия поддерживает членство Ирана в Евразийском экономическом союзе, а также был подписан ряд долгосрочных договоренностей, например, соглашение Ирана с Китаем. Так, ранее сотрудничество между двумя государствами ограничивалось политической, технической и военной сферами. Тегеран рассматривает свое членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) как возможность расширить политические связи и выйти из экономической изоляции перед лицом санкций, введенных Соединенными Штатами.

Евразийский экономический союз является международной организацией, в которую входят Россия, Беларусь и Казахстан, а Молдова, Узбекистан и Куба имеют статус наблюдателей. Она была создана с целью экономической интеграции в регионах Центральной и Северной Азии и Восточной Европы. Позже к ней присоединились Армения и Кыргызстан. Более 40 государств, в том числе Китай, Индонезия и большинство стран Латинской Америки, выразили желание присоединиться к союзу, который представляет собой единый рынок с населением около 180 миллионов человек, а также фундамент для будущих соглашений о единой валюте и дальнейшей интеграции, включая отмену тарифов и других торговых барьеров между странами-членами ЕАЭС.

Санкции способствуют сближению

Россия возглавляет Евразийский экономический союз, оказывает помощь Беларуси, Киргизии и Армении, гарантирует безопасность границ и представляет членам политическую поддержку. Для Москвы Тегеран представляет собой возможность обойти или нивелировать влияние западных экономических санкций за счет тесного сотрудничества в рамках соглашений ЕАЭС. Это укрепит экономическую позицию Москвы в целом и в рамках организации, в частности. Какие выгоды имеет российско-иранская лояльность?

Москва стремится к созданию международных организаций параллельно крупным объединениям вроде группы БРИКС и планирует учредить банк развития, который служил бы государствам-членам союза в качестве альтернативы контролируемых Западом Международному валютному фонду и Всемирному банку. После начала спецоперации и введения санкций страна пытается найти альтернативу привычным рынкам. В первую очередь речь идет о Ближнем Востоке, и расширение сотрудничества с Ираном в сфере торговли стало необходимостью.

Также российские власти хотят наладить альтернативные торговые маршруты вдали от контроля Запада, что является главной целью, так как они стремятся развивать торговый коридор, связывающий север и юг. Он тянется от российского порта Астрахань через Каспийское море к порту Энзели в Иране и индийскому порту Нава-Шева и является заменой восточно-западному коридору и Сувалкскому сухопутному коридору, особенно в связи с обострением кризиса вокруг поставок продовольствия.

Что касается Ирана, то через присоединение к Евразийскому экономическому союзу он пытается решить следующие задачи.

Он стремится активизировать свою роль на различных международных и региональных площадках, а также получить статус постоянного члена во многих организациях. В частности, через постоянное членство в Евразийском экономическом союзе он хочет извлечь выгоду, войдя в зону свободной торговли ЕАЭС. Москва поддержала идею подписания Тегераном соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, что согласуется с желанием России и Ирана укрепить торговые отношения и достичь оборота в 40 миллиардов долларов в течение полутора лет.

Полноправное членство в Евразийском экономическом союзе позволяет Ирану выйти из изоляции, созданной экономическими санкциями США, за счет растущих торговых отношений с членами объединения в рамках экономических и иных соглашений. Они предусматривают сотрудничество в рамках конкретной валютно-финансовой политики, а также освобождают участников свободной зоны от таможенных пошлин.

В условиях полноправного членства Ирана в Евразийском экономическом союзе сотрудничество между двумя странами будет развиваться в самых разных областях. Недавно после 16 лет в статусе наблюдателя Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества, недавний саммит которой проходил в Самарканде.

Возможно, основным стимулом для вступления страны в ШОС является членство в организации мощных восточных держав - России, Китая и Индии. Поскольку эти страны занимают высокое положение на политическом, экономическом и военном уровнях в мире, Иран рассматривает это как отличный шанс.

Так, он будет способен играть заметную роль среди этих стран, особенно в области транзита товаров, в сфере безопасности, а также в вопросах военного и экономического сотрудничества. На фоне западного давления Иран придает большое значение торговым отношениям со странами ШОС. Пролегающие через Иран торговые пути могут облегчить торговлю между странами ШОС, с одной стороны, и африканским континентом и Юго-Западной Азией, с другой, а также связать рынки восточных стран, таких как Китай и Индия, с европейскими.

Официальное сотрудничество Тегерана с восточными странами окажет положительное влияние на его экономику и избавит от необходимости идти на уступки в переговорах по ядерной сделке. Это ослабит оказываемое на страну экономическое давление: рост национальной экономики и объем средств к существованию граждан не будут определяться отношениями с Западом.

Американское и европейское давление на Иран, Россию и Китай представляет собой общий фактор, сближающий эти страны и побуждающий их к развитию торгового и финансового сотрудничества. Последнее облегчает обход санкций и смягчает их последствия.

Иран предлагает утвердить единую валюту для финансовых обменов между государствами-членами. В случае реализации его предложение облегчит торговлю между ними.

Вне всякого сомнения, сближение с Москвой представляет для Тегерана большие возможности. Страна уже более 40 лет страдает от санкций и укрепляет связи с могущественными восточными державами - Индией, Китаем и Россией - для формирования многополярного миропорядка.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664020080


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