Bloomberg: Энергетический кризис – история не на одну зиму. Европу спасет только одно

15:37 24.09.2022

Bloomberg

США



Энергетический кризис в Европе продлится дольше зимы



Энергетический кризис в Европе затянется как минимум на два года, пишет Bloomberg. По мнению экспертов, без поставок российских нефти и газа ситуацию улучшить не удастся.



Шэрон Чо (Sharon Cho), Юнчан Чинь (Yongchang Chin)



-Аналитик из Energy Aspects говорит, что Россия нужна для балансировки рынка



-Мировые рынки нефти вступают в очень нестабильный четвертый квартал



По мнению аналитиков из Energy Aspects Ltd., губительный энергетический кризис в Европе может продлиться до конца 2023 года и даже дольше, поскольку спрос в регионе высок, а предложение ограничено из-за российской специальной военной операции на Украине.



"Это история не на одну зиму", – сказала главный нефтяной аналитик из этой отраслевой консалтинговой фирмы Амрита Сен (Amrita Sen), давая интервью Шери Ан (Shery Ahn) и Хайди Лун (Haidi Lun) на телеканале Bloomberg. Россия нужна для того, чтобы сбалансировать рынок, причем не только предстоящей зимой, но и следующей, когда в конце года наступит холодный сезон, добавила она.



Российская спецоперация на Украине привела к остановке потоков энергоресурсов и вихрем пронеслась по мировым рынкам, взвинтив цены на газ в Европе и заставив ее идти на радикальные меры. Например, Германия была вынуждена национализировать своего крупнейшего топливного импортера. В четвертом квартале ожидаются новые ценовые колебания на рынке нефти, причиной которых станут самые разные факторы, начиная с опасений по поводу возможной рецессии и кончая китайскими карантинами из-за COVID, отметила Сен.



По ее словам, нефть в ближайшее время будет стоить более 90 долларов, а к концу года цены на нее поднимутся до 120 долларов за баррель. Марка Brent в пятницу стоила около 90 долларов, причем эта цена почти на 30% ниже июньского максимума.



Инвесторы внимательно наблюдают за такими ключевыми событиями как введение ценового порога на российскую нефть, и сколько дополнительных объемов у этой страны – члена ОПЕК+ смогут забрать Китай и Индия, когда в декабре вступит в силу запрет Евросоюза на импорт. Сен говорит, что ведущие азиатские потребители могут купить дополнительные баррели, однако возможные банковские санкции способны ограничить поставки.



"Мы ожидаем, что гораздо больше российской нефти пойдет в Азию, зачастую под другими названиями, – сказала она. – Но на танкерах много нефти не увезешь".



С участием Ананда Менона (Anand Menon)