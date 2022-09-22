Против бежавшего из страны экс-акима Алматы Байбека возбуждено уголовное дело

20:43 24.09.2022

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗАВЕЛИ НА ЭКС-АКИМА АЛМАТЫ БАУЫРЖАНА БАЙБЕКА

Уголовное дело завели на экс-акима Алматы Бауыржана Байбека

Бывший аким Алматы Бауыржан Байбек стал подозреваемым по уголовному делу о коррупции, сообщает El Media.



"Экс-аким Алматы Бауыржан Байбек "является подозреваемым в совершении коррупционных действий" в период его работы главой акимата города", - цитирует El Media в субботу информацию своего источника.



При этом, отмечается, что других подробностей пока нет.



Байбек был акимом Алматы с августа 2015 года по июнь 2019 года, до этого с января 2013 года он занимал пост первого заместителя партии Nur Otan (ныне – Amanat), а еще раньше – с августа 2009 года был заместителем руководителя администрации президента.



Напомним, 9 июня КазТАГ сообщал, что Байбек был замечен в Турции. По данным источника КазТАГ, покидая Казахстан, Байбек с семьей брал билет на рейсовый самолет до Дубая с обратной датой. Однако срок его возврата через 14 дней был просрочен.