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|В ходе обыска на немецкой вилле Алишера Усманова нашли четыре яйца Фаберже, - Der Spiegel
00:10 25.09.2022
Немецкая полиция обнаружила четыре яйца Фаберже на вилле миллиардера Алишера Усманова на озере Тегернзее в Баварии. Об этом пишет Der Spiegel.
Подлинность яиц сейчас проверяют немецкие власти. Der Spiegel отмечает, что ювелирные изделия, если они окажутся подлинными, чрезвычайно ценны, однако точную стоимость оценить тяжело из-за их редкости. В 2007 году Ротшильдовское яйцо, сделанное в начале прошлого века фирмой Фаберже было продано за 12,5 миллиона евро.
В среду на 24 связанных с Усмановым объектах недвижимости в Германии прошли обыски. Миллиардера подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Усманов включен в санкционные списки ЕС, США и Великобритании.
В конце июля американские власти сообщили, что на одной из арестованных яхт российских бизнесменов обнаружили яйцо Фаберже.
Карл Фаберже создал несколько десятков ювелирных яиц, около 50 из них предназначались для императорской семьи. Значительная часть яиц Фаберже выставлены в музеях.