Больше не шмог. В Киргизии уволен самый важный министр - Изибаев сам покинул пост директора Госкомспирта

00:23 25.09.2022

Жаныбека Изибаева освободили от должности директора Госагентства по контролю за производством спирта

16:39, 24 сентября 20222 726



- Жаныбека Изибаева освободили от должности директора Госагентства по контролю за производством, оборотом этилового спирта и алкогольной продукции при кабмине. Соответствующее распоряжение подписал президент КР Садыр Жапаров.



"В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики от занимаемой должности директора Государственного агентства по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно поданному заявлению освобожден Изибаев Жаныбек Аскарович", - говорится в сообщении пресс-службы главы Кыргызстана.