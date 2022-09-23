В Ашхабаде прошло 1-е заседание реформированного туркменского парламента

00:30 25.09.2022

23 сентября в Ашхабаде состоялось первое заседание Довлет маслахаты (Государственное собрание) – органа преобразованного из Халк Маслахаты (Народного совета), сообщает госинформагентство ТДХ.



После очередной конституционной реформы парламент был преобразован в двухпалатный. Теперь Халк Маслахаты – название верхней палаты, которую возглавляет экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов, а бывший Народный совет (Халк Маслахаты) с августа 2022 года называется Госсобрание (Довлет Маслахаты).



Участники заседания, в том числе из других велаятов по видеосвязи, подвели итоги 31 года независимости Туркменистана, президент Сердар Бердымухамедов рассказал о достижениях прошлых лет, о преодолении мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и о грандиозных планах на будущее.



"В предстоящие семь лет мы существенно укрепим производственный потенциал страны, освоив инвестиции на сумму более 278,8 миллиарда манатов. За этот период размеры заработных плат будут увеличены в 1,8 раза", – заявил глава государства.



В завершении заседания глава государства объявил о награждении старейшин и многодетных матерей госнаградами "Türkmenistanyň "Hormatly il ýaşulusy" ("Почетный старейшина Туркменистана") и "Zenan kalby" ("Женское сердце").