Умер популярный узбекский эстрадный певец Равшан Намазов

00:33 25.09.2022

Ушел из жизни заслуженный артист Узбекистана Равшан Намазов. В июле ему исполнился 61 год. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекконцерта".



Певец долгое время страдал гипертонией.



Равшан Намазов родился 10 июля 1961 года в Термезе Сурхандарьинской области. Свою карьеру начал в группе "Карс", созданной в 1989 году. В 1985 году завоевал Гран-при на "Фестивале молодежи", проходившем в Германии, а также в 1989 году на конкурсе "Голос Азии" в Алматы. С 1991 года ушел в сольную карьеру, в 1993 году был удостоен звания "Заслуженный артист Узбекистана".



Наиболее известными композициями Намазова являются Chipradalli, Kovushim, Yor-yor yoron-ey, Biyo-biyo и Xayol.