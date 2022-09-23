Участие в войне между Россией и Украиной считается харамом - Управление мусульман Узбекистана (фетва)

00:42 25.09.2022

Центр фетвы Управления мусульман Узбекистана заявил, что участие в зарубежных войнах, в том числе между Россией и Украиной, является грехом. "Мусульманину не позволено участвовать в каких-либо военных действиях, кроме защиты своей родины", - говорится в сообщении.



Центр фетвы Управления мусульман Узбекистана заявил что участие в зарубежных войнах, в том числе между Россией и Украиной, считается харамом, или греховным деянием.



В управлении отметили, что в социальных сетях встречаются случаи пропаганды войны с различными обещаниями соотечественникам, проживающим в странах, где идет война, в частности, война между Россией и Украиной. "Под предлогом „джихада" представители отдельных террористических организаций призывают к кровопролитию", - говорится в сообщении.



"Мусульманину не позволено участвовать в каких-либо военных действиях, кроме защиты своей родины… Называть эту войну „джихадом" - ни что иное, как невежество. Потому что есть определенные условия и требования, установленные для джихада в исламском праве. Если условия не соблюдены, это не считается джихадом. Это война, запрещенная в исламе", - заявили в управлении.



В сообщении отмечается, что сегодня люди живут в условиях, когда "обострились борьба, конфликты и игры, направленные на передел мира".



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"Тирания и деспотизм, террор и подстрекательство, безнравственность и духовные кризисы сейчас опасны как никогда. Поэтому современному мусульманину как никогда необходимо быть бдительным и осторожным. В частности, ему не следует ввязываться в различные заговоры во время различных кризисов и потрясений, угрожающих развитию человечества", - заявили в Центре фетвы.



Ввязываться в такие заговоры является харамом, отмечается в заявлении. Законодательство Узбекистана также запрещает членство в военных структурах иностранных государств, незаконных религиозных организациях и террористических группировках, добавили в управлении.



Накануне Генеральная прокуратура Узбекистана призвала соотечественников за границей не вступать в ряды вооруженных сил и не участвовать в боевых действиях, что является основанием для привлечения к уголовной ответственности. Посольство Узбекистана в Москве напомнило соотечественникам, что за лицами, являющимися гражданами Узбекистана, не признается принадлежность к гражданству другого государства.



В соответствии со статьей 12 закона о гражданстве Узбекистана, до принятия решения президента о выходе из гражданства или его утрате гражданин Узбекистана, имеющий одновременно гражданство иностранного государства, не может уклоняться от выполнения обязанностей или освобождаться от ответственности, вытекающих из гражданства Узбекистана.



Предостережения звучат на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации и упрощения получения гражданства России иностранцами за службу в вооруженных силах.



В августе посольство Узбекистана в России предостерегало соотечественников от создания добровольческих батальонов и участия в боевых действиях на территории иностранных государств.