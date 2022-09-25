Закат Запада. К 100-летию выхода в свет "Заката Европы" Освальда Шпенглера, - Д.Минин

08:24 25.09.2022

ДМИТРИЙ МИНИН | 25.09.2022



В 2022 году исполняется сто лет со дня выхода в свет второго заключительного тома знаменитого труда немецкого философа Освальда Шпенглера, в русском переводе больше известного как "Закат Европы", хотя точнее бы было "Закат западного мира" (Der Untergang des Abendlandes). В свое время под свежим впечатлением от кровавых событий Первой мировой войны этот провидческий труд наделал немало шума. Затем на Западе стали забывать о мрачных пророчествах Шпенглера, якобы не выдержавших испытания временем. А зря.



Империи не рушатся в одночасье. Агония их упадка может продолжаться от нескольких веков, как было с Римской империей, до нескольких десятилетий, как в случае с Германской империей. Что касается совокупного Запада, то понадобилось сто лет, чтобы с полной очевидностью можно было сказать: Шпенглер был прав.



Гегемония Западного мира с неизбежностью подходит к концу. Это заметно невооруженным глазом в экономике, в политике, в военной области. Блоковая активность ведомого Соединенными Штатами НАТО в Европе и разного рода "скороспелок" типа AUKUS в других регионах – это не от силы, а от ослабления ядра, вынужденного во все большей мере полагаться на не слишком надежную периферию. Сто лет спираль упадка западного мира раскручивалась медленно, чтобы быть заметной в пределах индивидуальной человеческой судьбы, но теперь она разворачивается с космической скоростью.



Фауст подписывает кровью договор с Мефистофелем



Фауст подписывает кровью договор с Мефистофелем



Причины упадка носят глубинный характер, на что обращал внимание еще Шпенглер. В своем труде он настаивал на отказе от евроцентричного взгляда на историю, особенно от разделения истории по линейному принципу "древняя – средневековая – современная". Согласно Шпенглеру, значимыми единицами истории являются не эпохи, а целые культуры, которые развиваются как организмы. Смысл истории состоит в том, что эти культуры соприкасаются, оттесняют и подавляют друг друга. Современную цивилизацию он называл "фаустовской" (из-за изначальной сделки с дьяволом? – Д.М.). На смену ей, по его мнению, должна прийти – "русско-сибирская". Сейчас бы мы сказали – евразийская. Пессимистический прогноз Шпенглера для Запада состоял в том, что его в ближайшее время ожидают упадок и гибель на фоне восхождения незападных народов. У нас наиболее выдающимся продолжателем такого подхода, без сомнения, является Л. Н. Гумилев с его "возрастами этносов".



Примечательно, что внутренние признаки упадка Запада практически точно повторяют те явления, которыми сопровождалось крушение античного мира. Гедонизм, лицемерие, отрыв верхушки от низов, стремление переложить тяжелые трудовые и военные, обязанности на другие народы. Фарсовый характер выборов. Карнавализация всех основ политической жизни, когда на передний план выдвигаются клоуны, причем сразу и повсеместно. Это не может быть случайным. Представляющие один из "восходящих" этносов турки, в частности, отмечают вопиющее лицемерие Запада, поющего дифирамбы скончавшемуся М.С. Горбачеву за снятие "железного занавеса" в тот момент, когда сами "скорбящие" стремительно его опускают. Вся продвигаемая ныне тематика ЛГБТ также является выражением общего упадка. Западный человек как будто утратил волю и способность к продолжению жизни. Зато бьющую через край жизненную энергетику демонстрируют представители других народов, в том числе в рамках движения BLM.



Не только в Америке сегодня



Не только в Америке сегодня



Британская The Telegraph сокрушается: отход от западоцентричности в виде т.н. деколонизации "подрывает нашу культуру, сужает наши симпатии и сеет рознь. Из учебного процесса убирают Шекспира, Остина и Чосера; наша история превращается в летопись непрерывного насилия и порабощения; низвергаются с пьедестала Моцарт и Бетховен, превратившиеся в продукты эпохи рабства. Идеи Просвещения развенчивают и называют расистскими. Музейные богатства клеймят результатом "грабежа", хотя история их приобретений вполне невинна".



Отметим, что отказ от идеалов Просвещения начался задолго до нынешних "черных погромов" и начался внутри самих западных обществ. Ну а упоминание о "невинности" приобретения музейных богатств звучит как издевательская насмешка.



Не осталось ни одного порока, не прославленного Западом



Не осталось ни одного порока, не прославленного Западом



Итальянский философ Эцио Мауро (Ezio Mauro) пишет, что с падением Берлинской стены и СССР высокомерие победителей в конфликте XX века заставило Запад думать, что его ценности действительно граничат со всемогуществом, способны преодолеть любое сопротивление и стать универсальными, хотя результат оставался, по существу, столь опасно несовершенным, что казался навязанным извне. Сегодня западная цивилизация сводится к простому географическому наименованию, вдобавок лишившемуся своего Востока. "Путин, разумеется, воплощает новое имперское начало, но идеологическое противоречие разворачивается уже не с Москвой, потому что новый Восток – это Китай". А самая большая опасность для концепта западного мира заключается скорее в кризисе постмодерна, то есть в переходе от индустриального общества, основанного на территориальных и национальных категориях к наступлению современности, в которой меняется понятие труда, дематериализуется управление, прячется власть, исчезает взаимозависимость, растворяются преграды, нарушается система представительства, расширяется пространство конфликта. "В этой новейшей дыре в пространстве и времени рынок оказался шире суверенитета, страх стал сильнее правительства, неуверенность превалирует над свободой. На кону оказалась цивилизация, то есть нечто большее, чем партия власти".



"Эпоха господства Запада в мире, продолжавшаяся около пяти веков, закончилась", – уверен обозреватель Le Figaro Николя Бавре. Виной тому не враждебные внешние силы, а переход к глобализованной экономике и отказ от собственных ценностей. Глобализация, казалось, ознаменовала триумф Запада, но на самом деле спровоцировала его упадок. Доля крупных развитых стран в мировом производстве сократилась с 45 до 30%, а экономический "центр тяжести" переместился в Азию. Геополитическая система стала многополярной, а лидерство США разрушилось сразу после того, как они сами сломали мировой порядок, установленный после 1945 года. "Запад потерял авторитет и продемонстрировал уязвимость, не справившись с системными рисками и потрясениями, характерными для XXI века", – подчеркивает Бавре.



Обозреватель Le Figaro Себастьян Фалетти даже называет дату, когда начался "Век Азии" – 2020 год, связывая это с более успешным преодолением азиатскими странами последствий коронавирусной инфекции. Прихода "века Азии" ожидали у подножия сверкающих шанхайских небоскребов или в Сингапурском порту, но начало ему было положено "в мрачных больницах Ухани – промышленного "китайского Детройта", затерянного в самом сердце рисовых полей Срединной империи". Конечно, это была не причина "перехода лидерства", а следствие более эффективной модели управления. Но все же уместно отметить появление все большего количества доказательств того, что эпидемия была запущенна из американских лабораторий, видимо, в расчете на то, что она "Бичом Божьим" пройдется по густонаселенным азиатским странам. Получилось наоборот. Воистину не рой другому яму…



Папа Римский Франциск



Папа римский Франциск



Недавнее интервью папы римского Франциска почти все почему-то однобоко оценили как благословение отправлять оружие Украине. На деле он сказал, что подобное решение "может быть морально приемлемым, если его принимают из нравственных соображений. Но оно может быть и морально неприемлемым, если цель – еще больше разжечь войну, продать оружие или утилизировать ненужное. Мотив определяет, является ли действие морально допустимым или нет. Защищаться – не только законно, это еще и проявление любви к родине. Война сама по себе – ошибка! Право на защиту – да, но пользоваться им нужно, когда это необходимо". С какой стороны находится Киев, понтифик конкретизировать не стал. Догадайтесь сами…



По сути, папа Франциск не отказался от своих прежних обвинений НАТО в провоцировании конфликта на Украине, а лишь слегка завуалировал их. Именно к Западу, инспирирующему кризисы последнего времени, направлено его обращение: "И мы сейчас живем в такой обстановке: если нет войны, кажется, что и жизни нет!"



Его вывод: "В данный момент Запад – не лучший пример для подражания, не невинное дитя. Запад пошел по неправильному пути. Запад находится в упадке, он сдал…"