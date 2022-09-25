 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 25.09.2022
08:25  Украина и государственный терроризм, - В.Бурт
08:24  Закат Запада. К 100-летию выхода в свет "Заката Европы" Освальда Шпенглера, - Д.Минин
08:04  От доллара к дирхаму: в какой валюте россияне будут сберегать в следующем году? - МК
00:42  Участие в войне между Россией и Украиной считается харамом - Управление мусульман Узбекистана (фетва)
00:33  Умер популярный узбекский эстрадный певец Равшан Намазов
00:30  В Ашхабаде прошло 1-е заседание реформированного туркменского парламента
00:23  Больше не шмог. В Киргизии уволен самый важный министр - Изибаев сам покинул пост директора Госкомспирта

00:10  В ходе обыска на немецкой вилле Алишера Усманова нашли четыре яйца Фаберже, - Der Spiegel
Суббота, 24.09.2022
21:04  Территориальные потери Украины в 2014–2022 годах, - П.Густерин
20:43  Против бежавшего из страны экс-акима Алматы Байбека возбуждено уголовное дело
15:37  Bloomberg: Энергетический кризис – история не на одну зиму. Европу спасет только одно
14:48  Al Mayadeen: Россия и Иран. "Плавающие" интересы между ЕАЭС и ШОС
14:46  Скончался Владимир Краснопольский - режиссер культовых советских к/ф "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Ермак"
14:42  В Алматы хотят разобрать памятник архитектуры - здание старого аэропорта
14:41  Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина, - Ирина Алкснис
14:39  В гостях хорошо. Отмена безвизового режима Туркмении с Турцией может обернуться социальным взрывом
14:35  Умер польский актер Печка, сыгравший в сериале "Четыре танкиста и собака"
14:33  "Невестка должна понимать без слов, что делать". Туркменские СМИ учат невесток молчать
14:30  В чем сила, "Братья": за что итальянцы полюбили партию Джорджи Мелони, - Н.Портякова
14:21  Китайские археологи продолжают раскопки древнего города Хоучэнцзуй - неизвестной цивилизации
14:19  Ослабевший Иран проходит испытание на прочность, - Дм. Бавырин
14:17  100-летний русский солдат Василий Кочетков. Его имя и подвиги окутаны легендой
14:05  Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
11:12  Итоги Самарканда для России и Китая, - В.Пироженко
10:26  О греко-турецкой войне внутри НАТО, - А.Игнатьев
06:51  Пережить цивилизационный разлом. Устоявшийся миропорядок невозвратно устарел, - Алексей Малашенко
06:33  Иранские "Шахиды" на Украине устроили настоящий ад для техники НАТО, - СП
06:31  В США обрушился стратегический резерв нефти, - Wall Street Journal
05:50  Прежний Совбез в опасности. Все в ООН говорят о его реформе, - Е.Черненко
05:47  Путин переходит последний Рубикон: мы на пороге чего-то невиданного, - М.Ростовский
05:43  Восходящее Солнце и Взлетающий Дракон. В военном конфликте с Китаем у Японии будет очень мало шансов, - А.Храмчихин
05:42  В Казахстане планируют амнистировать более 1500 участников январских событий
00:20  План Америки действует: Европа рушится, - Сергей Савчук
00:13  "Вменяемые люди такого не говорят" - Такер Карлсон о призыве Зеленского нанести ядерный удар по России
00:07  Лукашенко предрек Польше "грандиозный шухер"
Пятница, 23.09.2022
21:35  ЦИК народных Республик, Запорожской и Херсонской областей опубликовал процент явки
21:08  "Мы возвращаемся домой": в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях завершился первый день голосования на референдумах
20:57  ВЦИОМ: 97 процентов жителей Донбасса выступили за присоединение к России
20:54  Референдум в ДНР: "Не надо крест ставить! Ставьте птичку, голубя мира!"
20:49  "Трусы, предатели и люди второго сорта": Рамзан Кадыров обратился к уклонистам
20:00  Приступ безумия в Кыргызстане. Колюще-рубящее оружие депутата - кочевника Улана Бакасова, - Расул Ахмедов
14:24  Волк стал талисманом Всемирных игр кочевников-2022
13:00  Когда Европа решится отменить часть санкций против РФ? - О.Самофалова
12:50  Как Сталин спасал от распада Советский Союз, - М.Диунов
12:19  В Казахстане зародились три новых партии: конспираторы, молодежь и экологи
10:56  Глава КазМиннауки Саясат Нурбек признался, что его киндеры учатся в британской школе Северного Кипра
10:48  Экономические уроки дореволюционной России, - В.Катасонов
10:42  Италия голосует с энергией. Правые силы рвутся к победе на парламентских выборах, - А.Забродин
10:38  В Узбекистане приостановлено "по техническим причинам" обслуживание рос-карт "Мир"
10:26  Эрдоган возьмется за "Мир", - А.Башкатова
10:16  Песков неуклюже пытается отмазать сына от военкомата?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Закат Запада. К 100-летию выхода в свет "Заката Европы" Освальда Шпенглера, - Д.Минин
08:24 25.09.2022

ДМИТРИЙ МИНИН | 25.09.2022

В 2022 году исполняется сто лет со дня выхода в свет второго заключительного тома знаменитого труда немецкого философа Освальда Шпенглера, в русском переводе больше известного как "Закат Европы", хотя точнее бы было "Закат западного мира" (Der Untergang des Abendlandes). В свое время под свежим впечатлением от кровавых событий Первой мировой войны этот провидческий труд наделал немало шума. Затем на Западе стали забывать о мрачных пророчествах Шпенглера, якобы не выдержавших испытания временем. А зря.

Империи не рушатся в одночасье. Агония их упадка может продолжаться от нескольких веков, как было с Римской империей, до нескольких десятилетий, как в случае с Германской империей. Что касается совокупного Запада, то понадобилось сто лет, чтобы с полной очевидностью можно было сказать: Шпенглер был прав.

Гегемония Западного мира с неизбежностью подходит к концу. Это заметно невооруженным глазом в экономике, в политике, в военной области. Блоковая активность ведомого Соединенными Штатами НАТО в Европе и разного рода "скороспелок" типа AUKUS в других регионах – это не от силы, а от ослабления ядра, вынужденного во все большей мере полагаться на не слишком надежную периферию. Сто лет спираль упадка западного мира раскручивалась медленно, чтобы быть заметной в пределах индивидуальной человеческой судьбы, но теперь она разворачивается с космической скоростью.

Фауст подписывает кровью договор с Мефистофелем

Фауст подписывает кровью договор с Мефистофелем

Причины упадка носят глубинный характер, на что обращал внимание еще Шпенглер. В своем труде он настаивал на отказе от евроцентричного взгляда на историю, особенно от разделения истории по линейному принципу "древняя – средневековая – современная". Согласно Шпенглеру, значимыми единицами истории являются не эпохи, а целые культуры, которые развиваются как организмы. Смысл истории состоит в том, что эти культуры соприкасаются, оттесняют и подавляют друг друга. Современную цивилизацию он называл "фаустовской" (из-за изначальной сделки с дьяволом? – Д.М.). На смену ей, по его мнению, должна прийти – "русско-сибирская". Сейчас бы мы сказали – евразийская. Пессимистический прогноз Шпенглера для Запада состоял в том, что его в ближайшее время ожидают упадок и гибель на фоне восхождения незападных народов. У нас наиболее выдающимся продолжателем такого подхода, без сомнения, является Л. Н. Гумилев с его "возрастами этносов".

Примечательно, что внутренние признаки упадка Запада практически точно повторяют те явления, которыми сопровождалось крушение античного мира. Гедонизм, лицемерие, отрыв верхушки от низов, стремление переложить тяжелые трудовые и военные, обязанности на другие народы. Фарсовый характер выборов. Карнавализация всех основ политической жизни, когда на передний план выдвигаются клоуны, причем сразу и повсеместно. Это не может быть случайным. Представляющие один из "восходящих" этносов турки, в частности, отмечают вопиющее лицемерие Запада, поющего дифирамбы скончавшемуся М.С. Горбачеву за снятие "железного занавеса" в тот момент, когда сами "скорбящие" стремительно его опускают. Вся продвигаемая ныне тематика ЛГБТ также является выражением общего упадка. Западный человек как будто утратил волю и способность к продолжению жизни. Зато бьющую через край жизненную энергетику демонстрируют представители других народов, в том числе в рамках движения BLM.

Не только в Америке сегодня

Не только в Америке сегодня

Британская The Telegraph сокрушается: отход от западоцентричности в виде т.н. деколонизации "подрывает нашу культуру, сужает наши симпатии и сеет рознь. Из учебного процесса убирают Шекспира, Остина и Чосера; наша история превращается в летопись непрерывного насилия и порабощения; низвергаются с пьедестала Моцарт и Бетховен, превратившиеся в продукты эпохи рабства. Идеи Просвещения развенчивают и называют расистскими. Музейные богатства клеймят результатом "грабежа", хотя история их приобретений вполне невинна".

Отметим, что отказ от идеалов Просвещения начался задолго до нынешних "черных погромов" и начался внутри самих западных обществ. Ну а упоминание о "невинности" приобретения музейных богатств звучит как издевательская насмешка.

Не осталось ни одного порока, не прославленного Западом

Не осталось ни одного порока, не прославленного Западом

Итальянский философ Эцио Мауро (Ezio Mauro) пишет, что с падением Берлинской стены и СССР высокомерие победителей в конфликте XX века заставило Запад думать, что его ценности действительно граничат со всемогуществом, способны преодолеть любое сопротивление и стать универсальными, хотя результат оставался, по существу, столь опасно несовершенным, что казался навязанным извне. Сегодня западная цивилизация сводится к простому географическому наименованию, вдобавок лишившемуся своего Востока. "Путин, разумеется, воплощает новое имперское начало, но идеологическое противоречие разворачивается уже не с Москвой, потому что новый Восток – это Китай". А самая большая опасность для концепта западного мира заключается скорее в кризисе постмодерна, то есть в переходе от индустриального общества, основанного на территориальных и национальных категориях к наступлению современности, в которой меняется понятие труда, дематериализуется управление, прячется власть, исчезает взаимозависимость, растворяются преграды, нарушается система представительства, расширяется пространство конфликта. "В этой новейшей дыре в пространстве и времени рынок оказался шире суверенитета, страх стал сильнее правительства, неуверенность превалирует над свободой. На кону оказалась цивилизация, то есть нечто большее, чем партия власти".

"Эпоха господства Запада в мире, продолжавшаяся около пяти веков, закончилась", – уверен обозреватель Le Figaro Николя Бавре. Виной тому не враждебные внешние силы, а переход к глобализованной экономике и отказ от собственных ценностей. Глобализация, казалось, ознаменовала триумф Запада, но на самом деле спровоцировала его упадок. Доля крупных развитых стран в мировом производстве сократилась с 45 до 30%, а экономический "центр тяжести" переместился в Азию. Геополитическая система стала многополярной, а лидерство США разрушилось сразу после того, как они сами сломали мировой порядок, установленный после 1945 года. "Запад потерял авторитет и продемонстрировал уязвимость, не справившись с системными рисками и потрясениями, характерными для XXI века", – подчеркивает Бавре.

Обозреватель Le Figaro Себастьян Фалетти даже называет дату, когда начался "Век Азии" – 2020 год, связывая это с более успешным преодолением азиатскими странами последствий коронавирусной инфекции. Прихода "века Азии" ожидали у подножия сверкающих шанхайских небоскребов или в Сингапурском порту, но начало ему было положено "в мрачных больницах Ухани – промышленного "китайского Детройта", затерянного в самом сердце рисовых полей Срединной империи". Конечно, это была не причина "перехода лидерства", а следствие более эффективной модели управления. Но все же уместно отметить появление все большего количества доказательств того, что эпидемия была запущенна из американских лабораторий, видимо, в расчете на то, что она "Бичом Божьим" пройдется по густонаселенным азиатским странам. Получилось наоборот. Воистину не рой другому яму…

Папа Римский Франциск

Папа римский Франциск

Недавнее интервью папы римского Франциска почти все почему-то однобоко оценили как благословение отправлять оружие Украине. На деле он сказал, что подобное решение "может быть морально приемлемым, если его принимают из нравственных соображений. Но оно может быть и морально неприемлемым, если цель – еще больше разжечь войну, продать оружие или утилизировать ненужное. Мотив определяет, является ли действие морально допустимым или нет. Защищаться – не только законно, это еще и проявление любви к родине. Война сама по себе – ошибка! Право на защиту – да, но пользоваться им нужно, когда это необходимо". С какой стороны находится Киев, понтифик конкретизировать не стал. Догадайтесь сами…

По сути, папа Франциск не отказался от своих прежних обвинений НАТО в провоцировании конфликта на Украине, а лишь слегка завуалировал их. Именно к Западу, инспирирующему кризисы последнего времени, направлено его обращение: "И мы сейчас живем в такой обстановке: если нет войны, кажется, что и жизни нет!"

Его вывод: "В данный момент Запад – не лучший пример для подражания, не невинное дитя. Запад пошел по неправильному пути. Запад находится в упадке, он сдал…"

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664083440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 сентября 2022 года №1020
- Сенаторы одобрили принятие двух законов
- В Казахстане прокомментировали вопрос предоставления ВНЖ россиянам
- Ерлан Карин: дан старт новому электоральному циклу
- Казахстан готов обмениваться опытом с ВОЗ по всем направлениям – Алихан Смаилов
- По вопросам проведения аудита предприятий квазигосударственного сектора
- Утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года
- Ситуацию нужно развернуть в обратную сторону – Алихан Смаилов об импорте машиностроительной продукции
- Относительно деятельности ЕНПФ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  