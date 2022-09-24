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Украина и государственный терроризм, - В.Бурт
08:25 25.09.2022

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 24.09.2022

Распознать врагов нелегко

Сегодня Украину часто называют УГИЛ по аналогии с запрещенным в России "Исламским государством"*, ИГИЛ*. Сходство еще и в том, что в обоих случаях в подготовке бандитов участвуют инструкторы ЦРУ.

По некоторым данным, летом Зеленский поручил организацию террора на территории Донбасса и устранение членов администрации Херсонской области начальнику Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову. Буданов заявил в интервью Financial Times, что "партизанская деятельность" на подконтрольных России территориях усиливается, атаки и диверсии "проходят повсеместно, они были и будут проводиться в России и во многих других местах".

Едва ли не каждый день приходят сообщения об обстрелах гражданских объектов Донбасса и других освобожденных территорий. Украина использует французские гаубицы Caesar, американские Himars. Их обслуживают иностранцы, а зарубежные наемники воюют против российских солдат. Есть среди них и сирийские наемники, это один из примеров единения ИГИЛ и УГИЛ. Характерно, что Украина использует против мирного населения оружие, запрещенное международными конвенциями, в частности мины "Лепесток".

"В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области, – сказал В. Путин в Обращении к народу 21 сентября. – Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счеты, расправляются, измываются над мирными гражданами".

ВСУ с тупым упорством обстреливают Запорожскую АЭС. Из Европы – ни слова осуждения. Покушения на сотрудников администраций, над которыми поднят российский флаг, стали постоянными. Цель – убивать активистов, поддерживающих российскую власть, запугать остальных.

Взрыв в здании Генеральной прокуратуры ЛНР унес жизни прокурора Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко. Жертвами террора стали заместитель председателя администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев, глава администрации поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко.

Погибли глава поселка Великий Бурлук Харьковской области Евгений Юнаков, заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, заместитель военно-гражданской администрации того же города Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

Вероятно, был отравлен глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. К счастью, врачам удалось его спасти.

Кто исполнители этих и других терактов?

По мнению ветерана спецназа ГРУ Алексея Ефентьева, это граждане Украины, вербуемые украинскими спецслужбами.

"Стоит помнить, что в России проживает около двух миллионов граждан Украины, – пишет автор сайта "Военное дело" Евгений Федоров. – Общее число этнических украинцев превышает три миллиона – это больше двух процентов населения страны… Даже если допустить, что 99 процентов этих людей не поддерживает киевский режим или он им индифферентен, то остается около 30 тысяч человек, потенциально подверженных влиянию спецслужб противника".

"Распознать врагов нелегко. Внешность у многих вполне славянская, они хорошо говорят по-русски. Растворяются среди других людей, беженцев и переходят границу. Они могут появиться в Харьковской, Белгородской, Курской областях", – считает полковник СВР в отставке ветеран группы "Вымпел" Лев Корольков.

В августе ФСБ опубликовало информацию о ликвидации двух террористов, готовивших подрыв нефтепровода в Волгоградской области. Они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Эти люди принадлежали к запрещенной в России группировке "Реструкт", созданной Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак.

Уроженка Мариуполя Наталья Вовк попала на территорию России через Эстонию и подложила бомбу в машину Дарьи Дугиной. После этого террористке и ее сообщнику Богдану Цыганенко удалось ускользнуть…

Как отвечать на террор? На этот счет существуют разные мнения.

Решительно высказывается член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Беспалько: "Хорошо бы нам организовать точно такие же акты на той стороне. Почему наши враги чувствуют себя неуязвимо? У нас нет агентуры? У нас нет своих "спящих ячеек"? У них нет ни оружия, ни взрывчатки? Где акты саботажа и диверсий? Где убийства этих мерзавцев и болтунов, высокопоставленных военных и политических функционеров? Это Украина должна бояться, а не мы". (В прошлом Беспалько – глава общественной организации "Украинцы России").

Иначе думает политолог и историк Олег Неменский: "Украина действительно занимается государственным терроризмом. Достоверно известно, что одобрение этим террористическим актам дается на Украине на самом высоком уровне. Они это называют "управляемым террором". Но России не стоит брать пример с Украины и становиться государством, осуществляющим террористическую деятельность. Это очень опасно и может войти в новую норму международных отношений. Так мы можем оказаться в очень страшном мире".

…В конце августа депутаты фракции партии "Справедливая Россия – За правду" внесли в Государственную Думу законопроект о признании Украины террористическим государством.

По мнению главы партии Сергея Миронова, государство должно признаваться террористическим, если оно ответственно за взрывы, поджоги или иные опасные действия, за причинение значительного ущерба имуществу, организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества, а также за призывы к захвату территории России.

Это именно то, что практикуют власти Украины.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664083500


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