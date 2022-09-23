В соцсетях распространяются слухи об аресте Си Цзиньпина и переброски армии в Пекин

09:09 25.09.2022

Арина Корф

Слухи о возможном госперевороте в Китае

В социальных сетях активно распространяются слухи о том, что в КНР произошел государственный переворот, главным аргументом стала "отмена рейсов" из Пекина. Что известно на данный момент?



утверждается, что в ходе вооруженного переворота был арестован председатель КПК Си Цзиньпин. Комитет партии якобы посадил лидера Китая под домашний арест;

в Твиттере, вероятно, при помощи индийских ботов также сообщается о захвате власти оппозицией;

индийские и турецкие издания публикуют видео с "переброской колонн НОАК" в Пекин, однако подтверждений достоверности кадров Readovka найти не удалось;

также распространяются слухи об аресте премьера Госсовета Китая Ли Кэцана армией страны.

Напомним, что в качестве основного доказательства переворота в Китае послужила якобы отмена авиарейсов в Пекине, согласно сервису flightradar24 – это не так, самолеты все также продолжают летать над Китаем.



"Переворот" также примечателен тем, что глава Китая относительно недавно вернулся

с саммита ШОС, где с российским коллегой обсуждал темы Украины и Тайваня. Кроме того, туда летал секретарь Совбеза РФ, чтобы провести

двусторонние консультации по безопасности. Такой союз крайне невыгоден США, которые этим летом активно начали качать тему безопасности Тайваня, а также продолжают накачивать Украину оружием.



Ранее Readovka писала о том, что бывшего замминистра общественной безопасности КНР приговорили

к смертной казни.