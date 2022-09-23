При ракетной атаке Херсона погиб перешедший на сторону России экс-депутат УкрРады Журавко

10:07 25.09.2022

Удар нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS

Сегодня утром, 25 сентября, ВСУ ударили по центру Херсона, целью украинских боевиков стала гостиница Play, в которой проживают журналисты. Что известно на данный момент:



предварительно, два человека погибли, экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко и его охранник;

во время обстрела в гостинице находилась съемочная группа RT, оператора придавило плитами, но он выжил;

удар нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ

о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. 24 февраля президент Путин объявил о проведении специальной военной операции

на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.



Большинство государств начали оказывать военную помощь Украине. Они организовали поставки оружия и финансовую поддержку. Также многие страны мира ужесточили санкции против РФ.



Ранее Readovka сообщала, что в Херсонской

области задержали группу наводчиков.