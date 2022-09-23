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|При ракетной атаке Херсона погиб перешедший на сторону России экс-депутат УкрРады Журавко
10:07 25.09.2022
Удар нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS
Сегодня утром, 25 сентября, ВСУ ударили по центру Херсона, целью украинских боевиков стала гостиница Play, в которой проживают журналисты. Что известно на данный момент:
предварительно, два человека погибли, экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко и его охранник;
во время обстрела в гостинице находилась съемочная группа RT, оператора придавило плитами, но он выжил;
удар нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ
о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. 24 февраля президент Путин объявил о проведении специальной военной операции
на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.
Большинство государств начали оказывать военную помощь Украине. Они организовали поставки оружия и финансовую поддержку. Также многие страны мира ужесточили санкции против РФ.
Ранее Readovka сообщала, что в Херсонской
области задержали группу наводчиков.