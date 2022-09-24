От РосГлавнокомандования требуют прекратить "странную войну"

10:26 25.09.2022

От Шойгу требуют прекратить "странную войну"

24.09.2022 Анатолий Лапин.



Мобилизация в России будет иметь эффект только в том случае, если РФ начнет воевать на Украине по-настоящему – с уничтожением логистической инфраструктуры, энергетических мощностей и ударами по центрам принятия решений.



Об этом в эфире интернет-канала "Спец" заявил экс-депутат Верховного Совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Мобилизация в России будет иметь эффект только в том случае, если РФ начнет воевать...



"Помимо мобилизации, необходимо провести еще целый ряд мероприятий. В первую очередь, надо прекращать странную войну, потому что, если она будет продолжаться, даже если мы проведем полную мобилизацию и туда отправим два миллиона наших солдат, и будет продолжаться странная война, когда запрещаются удары по центрам принятия решений, запрещается наносить удары по мостам и транспортным коммуникациям и прочие вещи, которые мы наблюдаем, возмущаемся, не понимаем, как можно так вести войну. Поэтому вместе с мобилизацией необходимо проводить и эти мероприятия, то есть, начинать настоящую войну", – заявил Алкснис.



Аналогичного мнения придерживается и военкор Юрий Котенок.



"При проведении мобилизации в РФ острым образом встает вопрос уничтожения ж/д и мостовой инфраструктуры на вражеской территории. Они харьковскую ударную группировку по железной дороге спокойно перебросили в район Запорожья, готовя удар.



Почему работает железная дорога на Украине? Вопрос в Министерство обороны России на самый-самый-самый верх…Противник оперативно маневрирует резервами, благодаря железной дороге - самому быстрому транспорту в этих условиях. Тепловоз подогнал, вагоны загрузил - вперед, погнали. Быстро, надежно, ничего не боясь…



Мы можем и вторую, и третью волну мобилизации проводить.



Но можно узнать, мы людей мобилизовать будем, а:



-Мосты собираемся разбить?



-Железные дороги разбить?



-Станции разбить?



-Почему у противника в зиму есть свет и тепло?



-Теплоэлектростанции там почему работают?



-А в Донецке, где каждый день мирных убивают - чистый геноцид - люди под ударами противника исправно платят коммунальные платежи. Милостиво исключили только воду, потому что воды в Донецке нет и пока не предвидится", – описывает ситуацию Котенок.