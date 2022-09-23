"Дайте Родину мою…". В Донбассе начался процесс воссоединения Русского мира, - В.Панов

11:41 25.09.2022 "Дайте Родину мою…". В Донбассе начался процесс воссоединения Русского мира

Валерий Панов

23.09.2022



На многострадальной донбасской территории сегодня проходит референдум о возвращении в состав России. И это – праздник для дончан и луганчан: Россия, наконец, берет этот русский край, включая Херсонскую область и освобожденную часть Запорожской, под свое крыло. Раньше сделать этого не могла. Не было такой экономической и военной мощи, чтобы не только выстоять перед Западом, но и дать ему решительный отпор.



На днях президент РФ Владимир Путин, обращаясь к российскому народу, сказал: "Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены всеми имеющимися у нас средствами" И предупредил: "А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", – то есть за ценой не постоим.



Очень созвучно словам святого благоверного князя Александра Невского "А кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет". Ему также доводилось "водить дружбу" с хищными золотоордынцами для сбережения Руси, как нам – с корпоративным Западом.



И кое-где даже "прогибаться", чем англосаксы и прочие европейцы пытались воспользоваться. Небезызвестная "контора" Сороса USIAD*, изгнанная из России десять лет тому назад, намеревалась, к примеру, в сентябре 2018 г. выделить астрономическую сумму в 65 млрд долл. якобы "на восстановление Донбасса". Отчего вдруг "смилосердились" англосаксы, чья история отмечена реками людской крови на всех континентах? Отнюдь не благотворительностью.



Ответ прост: на пути окончательного решения "русского вопроса" на Украине, а потом и "вопроса с Россией" встал Донбасс.



Этот край, эту частицу Русского мира, никак не удавалось покорить. Ни военной силой, в которой как в гитлеровском вермахте совесть объявлена химерой. Ни безжалостной блокадой, мало чем отличающейся, по бесчеловечной сути своей, от ленинградской. Ни угрозами казнить всех русских подряд подобно тому, как подпольщиков-молодогвардейцев Краснодона, которых немцы сбросили живыми в шахтные стволы. Донбасс не сдавался, и на щедрые посулы не поддался. Ответил по-есенински: "Не надо рая,// Дайте родину мою". Это значит – Русь, общую нашу Родину.



Когда после государственного переворота в Киеве депутаты Верховной рады под нажимом боевиков с Майдана отменили закон о русском языке как втором государственном, стало ясно, что самому свойству быть русским уготовано место в подполье, что его изгоняют из легального социально-политического и культурного пространства. Ведь язык – это не просто инструмент общения, это –культурная матрица, кодирующая гигантский комплекс смыслов и верований. Язык является главным хранителем идентичности. Но решение Рады оказалось пороговым. За ним должно было последовать лишение русских Украины права голоса, политической субъектности, возможности отстаивать свои и глубинные интересы политическими методами. Собственно, на Украине за прошедшие после "майдана" годы эта программа была выполнена в полном объеме.



Донбасс взял в руки оружие, чтобы защищать себя именно как часть Русского мира. И после этого оказался его центром, поскольку нигде больше русский человек не был поставлен перед трагической необходимостью отдавать свою жизнь за право быть самим собой. Последний раз в такой ситуации русские люди в массе своей оказались во время Великой Отечественной войны.



За русскость в двух народных республиках расплачивались кровью. Именно географическая окраина Русского мира стала его центром – здесь ожили тени великих предков. Донбасс напоминает России о том, что смысл ее исторического существования в сохранении и приумножении себя, даже если за это приходиться платить самым ценным, что есть у человека. И то, что ныне происходит в Донбассе, можно назвать глубокой исторической преемственностью.



Так было, например, после отступления фашистов из Донбасса в 1943 г., когда все шахты были разрушены. Те, что не были разрушены, были затоплены. Иностранные специалисты утверждали, что их невозможно восстановить. Сотни миллионов тонн воды заполняли тысячи километров выработок угольных шахт. На плечи советского народа навалилась непосильная задача – восстановить работу угольных предприятий в кратчайший срок, чтобы уголь послужил на благо победы над фашизмом. Только благодаря самоотверженности русских инженеров и шахтеров-самоучек удалось наладить работу шахт Донбасса, что имело огромное значение для страны.



До войны Донбасс, наряду с Уралом, считался важнейшим промышленным районом СССР. В 1940 году только на территории Донецкой области работали 1260 предприятий союзного значения, в том числе машиностроительные, химические и металлургические заводы. На шахтах Ворошиловоградской (Луганской) и Сталинской (Донецкой) областей добывали 60% общесоюзного угля. Все это делало регион лакомым куском для Германии. В планах Гитлера отмечалось, что в 1943 г. Донетчина должна была выплавлять для нужд Третьего рейха более одного миллиона тонн металла. Фашистские стратеги были уверены, что в войне победит та сторона, под чьим контролем будет Донбасс. В Берлине считали, что без донецкого кокса советская танкостроительная промышленность будет испытывать топливный голод и не обеспечит РККА необходимым количеством бронетехники. (И теперь немцы думают не иначе.)



Для управления захваченной территорией создали большой административный аппарат. Полицейские и карательные органы были многочисленны. Это и СД, и гестапо, и айзнзатцгруппы, и полевая жандармерия и т.д. В декабре 1941 г. в помощь оккупационному аппарату была создана украинская вспомогательная полиция, которая, выслуживаясь перед фашистами, грабила и жестоко издевалась над местным населением. В Донбассе действовали "походные группы ОУН*", главной задачей которых был захват власти во всех органах местного самоуправления в Сталинской области. Они вступали в населенные пункты вместе с немецкими войсками. Именно оуновцы составляли списки людей для отправки в Германию, а также изымали продукты питания и скот в пользу немецкой армии.



Прошли десятки лет, и в апреле 2015 г. глава Службы безо­пасности Украины В. Наливайченко заявил, что его ведомство возьмет на вооружение опыт соответствующих структур ОУН*- УПА*. Тогда же, 9 апреля 2015 г., киевская Рада приняла закон, признающий ОУН и УПА организациями, "боровшимися за независимость Украины в ХХ веке".



Так государство официально возрождало в стране нацизм, который, оказывается, боролся "за независимость" Украины. От кого "независимость" и как "боролся"? Вот только несколько фактов из тех, что в "суверенном" Киеве постарались напрочь "забыть".



Из отчета комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.



"В ночь на 1 мая 1942 года гитлеровцы, оккупировавшие Сталино, учинили зверскую расправу над обитателями еврейского гетто в Белом карьере. Они отвезли и сбросили в шурф шахты 4-4 'бис' на Калиновке пять тысяч человек: мужчин, женщин, стариков, детей... Так появилась самая глубокая могила не только в городе, но и на Украине".



"Отступая, 7 сентября 1943 года, фашисты взорвали надшахтные здания. После освобождения города жители ближайших домов начали сами устанавливать количество лежащих в стволе людей. Делали это примитивным способом: нашли мягкую медную проволоку, обвязали два кирпича и стали спускать в шахту. Когда кирпичи перестали двигаться вниз, их подняли и измерили глубину. Она оказалась небольшой – 50 метров, а глубина ствола – 379 метров. Там находится 75 тысяч человек!"



Нынешнее поколение бандеровцев не отказалось от своих планов и продолжает их реализовывать. Обратите внимание: еще не было объявлено т.н. АТО в Донбассе, а 26 апреля 2014 г. главарь правосеков* Ярош* уже заявил о начавшейся войне в Донбассе. "Фактически, мы исполнили мечту многих украинцев, и бандеровская армия наконец-то перешла Днепр", – сказал он. Позже, 6 июня 2017 г., Мосийчук, депутат Рады от "Радикальной партии Олега Ляшко", заявил: "Рано или поздно мы освободим весь Донбасс и Крым, помогая порабощенным Москвой народам, разрушим Россию и будем строить самостоятельное украинское государство от Карпатских гор до Кавказа".



Тактика выжженной земли, которой придерживались немцы в Донбассе при отступлении, после войны была названа британским трибуналом военным преступлением и личным позором генерал-фельдмаршал Эриха фон Манштейна, который командовал здесь немецкими войсками. И никаких последствий для битого генерала это не имело. Такую же тактику реализуют и ВСУ. Но во имя каких высоких целей Киев развязал войну против Донбасса, тогда украинского региона?



Донбасс – это 50% шанса необандеровской Украины на выживание, уверен экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. "Потому что, с точки зрения экономики, это весьма важный и ценный для необандеровского режима регион. Поэтому они так держатся за него. Не потому, что какие-то бандеровские идеологи рассуждают о том, что Украина должна быть целой. А именно из-за того, что Донбасс дает шанс на выживание. Правда, выживание будет куплено изгнанием населения Донбасса и новым заселением. Уже "расово правильными", а если честно, то идеологически выверенными кадрами при неофашистском идеологическом диктате необандеровских проповедников и полицаев. В этом случае они понимают, что государство выживет", – говорит Колташов. Донбасс – это один из самых ценных регионов Российской Империи и Советской России до образования СССР, если оценивать до того, как регион был прирезан к Украинской ССР. Поэтому для России возвращение Донбасса в свой состав в той или иной форме – крайне ценное и важное событие, убежден экономист.



Признанные Россией Донецкая и Луганская народные республики обладают большим экономическим, промышленным и человеческим потенциалом. Эксперты считают, что восстановление инфраструктуры потребует больших вложений, но и отдача будет высокой.



На момент фактического распада Украины в 2013 г. Донецкая и Луганская области в совокупности давали 16% ВВП, а доля Донбасса в реализации промышленной продукции страны была выше, чем любого другого региона Украины, сказал "Известиям" ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Малышев.



В Донбассе добывается коксующийся уголь, используемый в металлургии, энергетический уголь, используемый для генерации электричества, а также самый дорогой сорт угля – антрацит. Его часто используют для нужд химической промышленности. Всего в Донбассе добывается около 23-24 млн тонн угля в год. Из них на неподконтрольных Киеву территориях – около 18 млн тонн. При этом производство угля в целом сократилось почти в три раза.



На территории Донбасса находятся около 80 металлургических предприятий (многие сейчас не работают), несколько крупных машиностроительных производств для горнодобывающей промышленности и нефтехимических производств, в том числе Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, сейчас также простаивающий. Доля Донбасса в объеме реализованной промышленной продукции была 27,3%, что больше, чем в любом другом украинском регионе, как и в экспорте товаров и услуг из Украины – 23,3%.



На базе угля сложилась мощная черная металлургия. Развитие получили, в том числе нефтехимия, производство минеральных удобрений, а также строительных материалов. На территории ДНР и ЛНР находятся мощные металлургические предприятия: Алчевский металлургический комбинат, Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, металлургический комбинат имени Ильича, Стахановский ферросплавный завод, а также "Азовсталь", перспективы восстановления которой пока туманны. Донбасс чрезвычайно богат месторождениями лития. Мариуполь и Бердянск – удобные порты для вывоза зерновых и металлургической продукции, которые теперь находятся на фактически внутреннем российском Азовском море.



И все это теперь может начать работать на свой дом, на Россию. Налоги пойдут не в Киев, а в Москву, – это к вопросу о том, придется ли кого-то "кормить". Нет, эти регионы сами себя прекрасно прокормят во всех отношениях. Причем в ДНР и ЛНР все города газифицированы на 100%, а поселки и деревни – примерно наполовину. В то же время, например, в ДНР существует "Программа социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы", где заложена реализация ряда проектов по дальнейшей газификации.



По итогам 2021 г. объем реализованной промышленной продукции увеличился на 25,5%. Основной вклад в ускорение внесли отрасли перерабатывающей промышленности (ее доля в общем объеме – 56,1%), а объем реализованной ими продукции вырос на треть (+35,7%). Наибольший рост показали металлургия и машиностроение (в 1,5 раза), деревообработка (+ 41,6%), производство кокса и продуктов нефтепереработки (+ 40,7%), резиновых и пластмассовых изделий (+37,6%). Производство мебели выросло в 2,3 раза, фармпроизводство на 14,6%, пищевая промышленность на 14,3%, химический комплекс на 5,3%.



По данным Минэкономразвития ДНР, в 2021 г. индекс производства инвестиционных товаров вырос на 21,1% к 2020 г., энергии – на 2,8%. И кто теперь посмеет "либераствовать" о том, что Донбасс придется содержать? В свое время тоже кричали о "необходимости кормить Кавказ"! Куда бы мы сегодня без героических сынов Кавказа, которые укрепляют своими подвигами в Донбассе боевую славу России?



Недавно председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении ввоза в Россию товаров с Донбасса, а также вывоза без применения количественных ограничений экспорта и импорта. До этого президент России Владимир Путин подписал указ об облегчении доступа товаров из ДНР и ЛНР в Россию. С территории Донбасса может поставляться продукция металлургии, уголь, стальные канаты, холодильное оборудование, резинотехнические изделия, цемент, продовольствие. Как ранее рассказывал глава ДНР Денис Пушилин в интервью "Парламентской газете", спросом в России пользуется донецкая кабельно-проводниковая продукция, горно-шахтное и электрооборудование. По этим товарам предприятия Донбасса готовы участвовать в российских госзакупках.



Донбасс располагает разветвленной транспортной системой, доставшейся ему с советских времен. Тогда она решала задачи поставок техники и угля, поясняет директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Причем уголь везли не только из Донбасса, но и в Донбасс, так как кроме угледобывающих предприятий там расположены обогатительные комбинаты. Внутри региона также довольно развито транспортное сообщение, говорит заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. После распада СССР во время украинского периода эту систему старались поддерживать в рабочем состоянии. Она также использовалась для поставок угля. Сначала уголь продавали на Украину. Затем по ее инициативе поставки были свернуты. В 2017 г. Украина заблокировала железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР, последнее время уголь поставлялся в Россию, замечает Цыганов.



Присоединение Донецкой и Луганской народных республик к России – не только желательно, но и необходимо. Для этого есть и гуманитарные, и исторические, и, как мы видим, экономические предпосылки. "Донбасс – сердце России", – гласил известный плакат 1920-х гг. Так было и так будет.



У региона огромные перспективы развития. Он может закрыть потребности внутреннего рынка нашей страны, однако ограничиваться только этим нельзя – экспортных возможностей не меньше. Сейчас металлургические производства ДНР и ЛНР работают и на вывоз в страны дальнего зарубежья.



Но кровавый беспредел в Донецкой и Луганской областях, творимый уже который год киевскими властями, их подельниками-нацистами и иностранными наемниками, связан не только с русофобией агрессоров. Оказывается, в этом регионе находятся большие запасы урана и нефти, точные сведения о которых не разглашаются. Часть урановой руды с Николаевского месторождения, расположенного примерно в 60 км к северу от порта Мариуполь, украинскими властями намечалось вывозить морем в Центральную Европу. Имеются аналогичные ресурсы и в соседних – Запорожской и Харьковской областях. К урановому сырью в Донбассе с 2005 г. "присматриваются" французская компания AREVA, канадская GOLD Corporation, некоторые фирмы США и Великобритании. При этом, согласно данным украинского портала "UATOM", урановая география региона намного шире. А еще в Донбассе имеются золоторудные запасы…Понятно, что "зачистка" ДНР и ЛНР существенно облегчила бы доступ Запада к этим ресурсам.



История русского Донбасса (Донецкая и Луганская области) величественна и трагична. Она берет свое начало с XVI в., когда Придонцовье становится ареной борьбы между Московским царством и Крымским ханством. Чтобы оградить государство от набегов татар, русские цари начинают постепенное заселение Дикого поля. В общем, нынешний Донбасс – это испокон веков русская земля, украинцами тут никогда, как говорится, и не пахло.



Одними из первых здесь появились казаки как запорожские, так и донские, которые селились у "перелазов" – мест перехода через реки. Это были люди без роду и племени, но говорили по-русски и преимущественно были крещены в православии. Не галицкие униаты, которые массово пошли сюда вслед за "оранжевой революцией" 2004 г. – на ассимиляцию Восточной Украины, подаренной большевиками Киеву в 1919 г. после ликвидации ими же Донецко-Криворожской советской республики.



Уже в XIX веке на территории Донбасса сформировался Русский мир. По данным переписи 1897 г. населения Донбасса (Бахмутский уезд, Мариупольский уезд, Славяносербский, Старобельский уезды и г. Славянск), русские составляли 985887 или 86,7%, остальные – греки, немцы, евреи, татары.



Именно в это время Донбасс формируется в единый взаимосвязанный экономический регион, охватывающий Екатеринославскую, Харьковскую, частично Херсонскую губернии и Область Войска Донского.



В начале XX века в Донбассе продолжается промышленный бум. Несмотря на начало Первой мировой войны открываются новые заводы, фабрики, шахты. Даже в 1917 г. этот процесс продолжался. А в марте 1920 г. в Украинской ССР появилась новая Донецкая губерния с центром в Луганске, в состав которой вошли бывшие территории Харьковской и Екатеринославской губерний и области Войска Донского. В свою очередь, сама УССР 30 декабря 1922 г. подписала договор об образовании СССР и вошла в состав нового государства. Вопрос принадлежности Донбасса, казалось, был решен навсегда. Однако в 1990-е, уже после распада Советского Союза, произошло событие, от которого 20 лет спустя представители ДНР будут отсчитывать "рождение донецкого сепаратизма". 27 марта 1994 г. в Донецкой и Луганской областях прошел опрос о придании русскому языку больших прав. Большинство граждан (87–90% в зависимости от региона) высказались "за". При этом речи об отделении регионов от Украины тогда не шло: еще в 1991 г. большинство жителей Донбасса поддержало на референдуме создание независимой Украины. Националисты загубили эту идею на корню: русские им не нужны ни в каком качестве.



В 2014 г., когда в Донбассе прозвучали призывы к отсоединению от Украины или, как минимум, к получению статуса автономии, многие посчитали подобную "центробежную активность" инициированной извне. Это не так. Донецко-Луганское пространство выделяется на фоне других регионов благодаря значительному количеству пассионариев, людей, проявивших свою способность к сверхнапряжениям и жертвенности ради достижения великой цели. В последний день сентября 2019 г. в Донецкой государственной академической филармонии состоялась презентация книги "100 великих людей Донбасса", ставшей результатом усилий коллектива авторов, возглавляемого русским писателем донецкого происхождения Святославом Рыбасом. Книгу выпустило московское издательство "Вече".



В тех местах родились (учились/жили) такие личности, как Владимир Даль, Георгий Седов, Архип Куинджи, Сергей Прокофьев, Василий Гроссман, Климент Ворошилов, Никита Хрущев, Георгий Береговой, Нонна Мордюкова, Леонид Быков, Иосиф Кобзон и т.д. Найти в пределах этой географической территории 100 выдающихся личностей оказалось несложно. Теперь авторы и издатели подумывают уже о "500 великих"…



И когда Запад сегодня говорит "Зачем вы напали на Украину?", то отвечать нужно не ему, а самим себе. Надо глубоко осознать, что русские перестали бы быть русскими, смирившись с тем, что в их исторической колыбели – Киеве, Малороссии и Новороссии – таких же, как они, русских людей лишают исконной их веры и переделывают в манкуртов, создавая Антироссию.



Президент РФ Владимир Путин объявил о том, что поддержит результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. 21 сентября в своем обращении к народу он сказал: "В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа – останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родины, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сделаем – так и будет".



В истории России 21 сентября – дата символичная: годовщина призвания славянами на княжение Рюрика – в нынешнем году была 1160-я. А еще, этот "День рождения России", можно сказать, отнюдь не случайно совпадает с одним из главных православных праздников – Рождеством Богородицы.



А также это – день Куликовской битвы, которой завершился процесс образования русского народа, уже в наше время названный Днем воинской славы России – в честь всех великих побед. И явно не по нашему, человеческому, промыслу стоим мы сейчас накануне воссоединения Русского мира. А начало этому новому грандиозному процессу положит Донбасс и освобожденные Россией регионы. Источник - stoletie.ru

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