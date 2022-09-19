 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан. Откуда дует ветер госпереворота, - Анвар Ажиев
12:32 25.09.2022

Недавнее выступление экс–посла КР в Малайзии Азимбека Бекназарова, заявившего, что президент Садыр Жапаров "вернул его из ссылки Соке", получилось эмоциональным и бессодержательным. "Бульдозер революции" полностью дискредитировал оппозиционное политическое сообщество Кыргызстана. Все его выступление показало, что в КР, помимо действующей власти, нет конкретных сил, способных на какие–либо свершения.

Мелочные выпады Омурбека Суваналиева только усилили это впечатление. Раз уж от имени кыргызской оппозиции выступают такие слабые и конъюнктурно ориентированные деятели, то надо признать, что среди оппонентов руководства страны не осталось авторитетных политиков. Записные оппозиционеры либо ушли в глубокое подполье, либо трудятся на благо государства. Алмазбек Атамбаев в последнее время не шлет из тюрьмы никаких посланий, Омурбек Бабанов просто не подает никаких признаков жизни - словно его и нет в Кыргызстане, Райымбек Матраимов, обладающий колоссальными финансовыми ресурсами, ударился в меценатство. Омурбек Текебаев выполняет дипломатическую миссию в Германии, а Роза Отунбаева занялась стабилизацией ситуации в Афганистане.

Так что если сегодня и намечается какая–либо традиционная осенняя смута, то это будет государственный переворот, а никак не народная революция. В стране нет политиков, которые встали бы на баррикады, как нет и критической массы народного недовольства.

Роль квазиоппозиционеров на себя сегодня взяли отдельные финансируемые коллективным Западом СМИ, медийные проекты и журналисты. Они старательно сгущают краски, тем самым лишь раздражая народ - кровавые события, сопровождаемые насильственной сменой власти в республике, никому не нужны. Кыргызстанцы не единожды на горьком опыте убеждались, что подобные трансформации не всегда соответствуют реальным интересам страны и не способствуют изменениям к лучшему.

Вместе с тем понятно, что народ сегодня един с президентом. Например, в ходе своей поездки в Джалал–Абадскую область президент Садыр Жапаров сделал по пути незапланированную остановку, чтобы поговорить с ожидавшими его местными жителями. Глава государства, не боявшийся выходить к людям сразу после своего избрания, не изменил своему стилю, и сегодня он, как и раньше, готов общаться со своими избирателями напрямую.

Тем временем в чиновничьей среде происходят события, которые говорят о готовности элиты предать действующую власть. Брожение уже началось на самом высоком уровне. Пока Садыр Жапаров ездил по стране, в министерствах и ведомствах вдруг начались внутривидовые разборки. В частности, возникла перепалка в соцсетях, затеянная министром энергетики Доскулом Бекмурзаевым (сейчас временно отстраненным от должности) с генеральным прокурором Курманкулом Зулушевым.

Причиной конфликта между чиновниками стали два уголовных дела в отношении Бекмурзаева, возбужденных Генпрокуратурой. Одно из них связано с тем, что в 2021–2022 годах министр энергетики якобы отправлял на бюджетные деньги в загранкомандировки сотрудников ведомства, не являвшихся специалистами в соответствующей отрасли. Кроме того, в надзорном органе посчитали, что Доскул Бекмурзаев во время капремонта объектов оздоровительного комплекса "Теплые ключи" причинил ущерб частной фирме на сумму более 15 миллионов сомов.

Доскул Бекмурзаев, не дожидаясь выводов следствия, начал информационную кампанию в свою защиту. Тем самым он нарушил все и этические, и профессиональные стандарты поведения высших должностных чиновников. Он назвал уголовные дела попыткой "грязными методами опорочить его честное имя" и обвинил Зулушева в желании торговать счетчиками. После этого демарша главный энергетик резко занемог и лег в больницу поправлять здоровье.

В целом психологическое состояние Бекмурзаева можно понять. Он человек, который головой отвечает за успешное прохождение осенне–зимнего периода в КР. И это на фоне маловодья, проблем с углем, которые в прошлом году решал сам президент.

Понятно, что министра энергетики ожидают трудные с точки зрения работы времена. Даже без уголовных дел. Тем более, как показал последний год, кресла высших чиновников в энергосфере самые неустойчивые - сколько человек в них поменялось! И если раньше энергосфера была Клондайком, где госслужащие сидели годами и делали большие деньги, то сегодня работа в ведомстве на ответственной позиции - прямая дорога на скамью подсудимых.

Курманкул Зулушев, с его точки зрения, тоже прав. Он, как глава Генпрокуратуры, отвечает за соблюдение законности во всех госструктурах и сегодня просто делает свою работу. Причем в отличие от Бекмурзаева генпрокурор не устраивает публичные разборки.

Такие небольшие, но примечательные элементы нестабильности в государственной системе, несомненно, тревожат армию бюрократов. В рядах чиновников начинают зреть деструктивные идеи, они перестают работать в ожидании новой смены власти - такова природа госменеджеров среднего звена. К слову, арест Тенгиза Болтурука подлил масла в огонь. Задержание человека, который казался непотопляемым, который должен был стать героем борьбы за возвращение в собственность государства Кумтора, стал подозреваемым в очень крупном и серьезном уголовном деле. Не меньше тревог, думается, доставил чиновникам и арест заместителя акима Свердловского района столицы Руслана Бекназарова - сына "бульдозера революции". Понятно, это еще больше обеспокоило чиновников разных уровней, поскольку стало очевидно, что принадлежность к "своим" или "чужим", а также родственные связи ничего не решают - ты будешь по закону отвечать за свои действия.

Печально, что весь этот разброд и шатания в госаппарате происходят на фоне очередного обострения на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. То есть именно тогда, когда для всей республики крайне важны единство на всех уровнях и внутренняя стабильность. Если ситуация будет сохраняться в той же степени напряженности, то не исключено, что президент введет военное положение и переведет страну на ручное управление. В принципе это не такой уж и фантастический сценарий, учитывая все геополитические факторы - войну между Россией и Западом, нагнетание в республиках Закавказья и уязвимость Центральноазиатского региона во всех этих больших играх.

Анвар Ажиев
19.09.22

Источник - vb.kg
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