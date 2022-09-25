 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 24.09.2022
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Пятница, 23.09.2022
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Иран может испортить игру не только Азербайджану и Армении, - Ст.Тарасов
13:01 25.09.2022

25 сентября 2022 |
Армении удается пока вести арьергардные политико-дипломатические бои с Азербайджаном с опорой на Иран. Но все может быть поставлено под удар благодаря усилиям армянских западников. Баку также застывает в ожидании приближающейся драматической исторической развязки. Скоро риски станут приобретать реально осязаемые очертания.

После того как на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, стало ясно, что Тегеран намерен активно интегрироваться в переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией. При этом, как обозначено на сайте внешнеполитического ведомства Ирана, Абдоллахиан, "указав на отчеты и свидетельства об изменениях и перемещениях на Южном Кавказе, подчеркнул четкую позицию Тегерана о неприемлемости любых геополитических изменений и границ в регионе". К сожалению, эти "отчеты и свидетельства" остаются неизвестными. На публичном уровне стороны конкретно не обозначают какие-либо предполагаемые изменения границ в регионе, что затрудняет проведение тщательной экспертизы ситуации. Но по всем признакам весь сыр-бор ведется вокруг так называемого Зангезурского коридора, который может связать Западный Азербайджан через территорию Армении с Нахичеванским анклавом.

Дело в том, что в тексте трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года о прекращении огня во время второй карабахской войны указывается о разблокировании коммуникаций в регионе, но не упоминается какой-либо коридор. Маршрут, который используется в настоящее время, это автомагистраль Горис - Капан - Мегри, которая на 21-километровом участке проходит по территории Азербайджана к северу от села Чакатен. Этот участок магистрали правительство Армении уступило после второй войны в Карабахе. Помимо этого, Ереван готов предоставить и иной маршрут для коммуникационных сообщений между Баку и Нахичеванью. Поэтому в стремлении Баку получить Зангезурский коридор Тегеран усматривает не только желание получить прямой выход, правда, через Армению и под контролем ФСБ России, на Турцию, но и установить контроль над дорогой, связывающей иранскую границу с Ереваном.

Чтобы снять тезис Азербайджана о необходимости выстраивания коммуникаций с Нахичеванью, Иран пошел на подписание 22 сентября 2022 года соглашения, которое выводит Нахичевань из блокады, но через территорию Ирана. После этого, если объективно оценивать геополитическую ситуацию, Зангезурский коридор начинает восприниматься только как один из возможных вариантов в широком контексте выстраивания стратегических транспортных и иных коммуникаций по линии Север - Юг, или Восток - Запад. Поэтому возникшие острые политические дискуссии вокруг этого коридора с подключением Ирана вызывают вопросы несколько иного свойства. Иран, как писала тегеранская газета Tehran Times, подозревает, что при определенных обстоятельствах Азербайджан и Турция могут выдавить Армению из Зангезура (Сюник), отсекая Иран от Армении. Для Тегерана это будет означать потерю стратегически важной сухопутной коммуникации, связывающей его с Европой. Этим и обусловлена жесткая позиция Ирана в вопросе сохранения прежних границ.

В этой связи он почти открыто намекает на то, что мог бы принять "зангезурский проект", но при условии подписания нового специального соглашения со своим участием. В случае реализации такого замысла он берет под контроль коммуникационные коридоры между Азербайджаном и нахичеванским анклавом уже с севера под свой контроль. Тегеран также считает, что при подписании трехстороннего мирного соглашения 9 ноября 2020 года его, как и Турцию, оттеснили Россия и Азербайджан. Теперь Иран считает, что проблемы между Азербайджаном и Арменией уже не являются проблемами только этих стран. Он видит усиливающуюся в регионе роль Турции, хотя на протяжении веков сам играл там ключевую роль. К тому же фактом является и то, что территории современных Азербайджана и Армении в Иране все чаще начинает восприниматься как часть своего естественного культурно-исторического пространства на уровне инерции "гюлистанского" или "туркменчайского синдрома". Такой подход в чем-то схож со взглядом России на Азербайджан и Армению как на идущие на марше постсоветские республики, которые "лучше не отпускать в объятия Ирана или Турции".

Возвращаясь непосредственно к вопросу, следует отметить, что Азербайджану вырваться из политических объятий Ирана будет очень непросто. У Ирана, в отличие от прежних времен, актуализируется историческая часть геополитики, появляется новое осознание своей ниши как в Закавказье, так и на Ближнем Востоке. В данном случае Армении удается пока вести арьергардные политические бои с опорой на Иран, но все может быть поставлено под удар благодаря усилиям армянских западников. Баку также застывает в ожидании приближающейся драматической исторической развязки с серьезными для многих региональных и внешних игроков геополитическими рисками. Скоро они станут приобретать реально осязаемые очертания.

25 сентября 2022
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
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