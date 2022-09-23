США пытаются поджечь Среднюю Азию, - Ростислав Ищенко

13:13 25.09.2022 23.09.2022



Спикер палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, выступающая в Ереване после ее недавнего визита на Тайвань - слишком яркий символ, чтобы им можно было пренебречь.



Если отвлечься от провалов армянского протокола (даже переводчика не сразу нашедшего) и сконцентрироваться на сути ее выступления, то сказано было примерно следующее: выходите из ОДКБ, рвите связи с Россией и начинайте войну с Азербайджаном. А США поддержат вас, как поддержали Украину.



Закавказский узел очень сложен и многогранен. Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Карабаха - лишь вершина айсберга. На самом деле даже армяно-азербайджанские противоречия куда глубже и серьезнее.



Стороны оспаривают друг у друга 40−60% территории. Просто исторически армяне и азербайджанцы были серьезно перемешаны, территориями с преимущественно армянским (христианским) населением часто правили мусульманские династии. До ХХ века местные ханства и прочие квазигосударственные образования создавались не по этническому, а по династическому принципу.



Все это создает основу для споров и вражды, а несколько жестоких войн не добавляют оппонентам компромиссности и миролюбия. И одни, и другие стремятся к полной и окончательной победе над противником.



Естественно, контролируй Россия Кавказ настолько же жестко и прочно, насколько его контролировала к началу ХХ века Российская империя, а затем СССР, она бы железной рукой принудила местных драчунов к дружбе навеки. Но сегодня Россия лишь один из нескольких геополитических игроков, имеющих интересы в регионе.



Вечно сражающиеся между собой за статус регионального лидера Ближнего Востока Иран и Турция, Европа и США - каждый по своему воздействует на ситуацию, стремясь использовать местные проблемы для продвижения своих интересов.



Иран, например, всегда стремился не допустить усиления протурецкого Азербайджана, поэтому в ходе всех кризисов занимал в отношении Армении благоприятную позицию.



В Европе главным лоббистом армянских интересов была Франция, на территории которой проживает влиятельная армянская диаспора. На Балканах армянам симпатизировала Греция, у которой с Турцией вечный территориальный конфликт.



США и Британия долгое время ставили на Анкару и Баку. Во-первых, потому, что они были враждебны в отношении Ирана. Во-вторых, потому, что Турция была их главным союзником в регионе. В-третьих, у Азербайджана были нефть, газ и географическое положение, связывающее с Турцией и далее с Европой среднеазиатских производителей углеводородов. Все это Вашингтон и Лондон стремились использовать для ограничения веса "Газпрома" на европейском углеводородном рынке.



Но ситуация изменилась. Турция начала проводить на Ближнем Востоке самостоятельную политику, и ее интересы жестко столкнулись с американскими и британскими. С этого момента Анкара (а с ней и Баку) превратились из союзников в оппонентов.



Но Россия, Иран и Турция являются ситуативными союзниками и потому стремятся сглаживать конфликтные ситуации в регионе, чтобы не оказаться втянутыми в ненужное им противостояние друг с другом. Поэтому все попытки Азербайджана резко укрепить свои позиции в территориальном споре с Арменией, пока Россия занята на Украине, гасятся.



Баку повторяет их вновь и вновь, но очередной (после Второй Карабахской войны) масштабный конфликт ему развязать не позволяют.



Россия, Турция и Иран не расположены воевать друг с другом за интересы Армении и Азербайджана. Эрдоган помог Алиеву в ходе Второй Карабахской войны вернуть те территории, которые даже Ереван признавал азербайджанскими, Россия и Иран продемонстрировали, что не допустят полного военного разгрома Армении.



Конфликт вновь заморожен до лучших времен (пока Закавказье не окажется под чьим-то единоличным контролем, и этот кто-то навяжет местным режимам такие границы, какие сочтет нужным, но до этого пока далеко).



Между тем США необходимо усиливать давление на Россию, заставлять Москву непродуктивно расходовать как можно больше ресурсов. Поэтому-то в Армении и появляется старая провокаторша Пелоси, толкающая Ереван в войну и призывающая к демонстративному разрыву с Россией.



Если бы ее рекомендация была выполнена, это был бы действительно сильный американский ход, ибо на российской границе заполыхал бы военный кризис, в который обязательно будут втянуты Иран и Турция, при этом России было бы трудно активно действовать в регионе ввиду занятости ее силового ресурса на Украине.



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Также если бы Армения вышла из ОДКБ, резко сократилась бы юридическая база для вмешательства Москвы (вплоть до требования вывести базы и миротворцев).



Пока что реакция армянского народа и властей на предложения Пелоси была сдержанно разумной. Официальный Ереван продолжает выступать за договоренность с Азербайджаном и рассчитывает на помощь традиционных региональных посредников (Россия, Турция, Иран) в сохранении мира.



Это разумная позиция, поскольку альтернативой является война до последнего армянина в интересах США.



Но США нащупали болевую точку и будут на нее давить. Они понимают, что при настоящем уровне реваншистских настроений как в армянском, так и в азербайджанском обществах шанс на то, что грамотно разожженная конфронтация будет дальше развиваться спонтанно, втягивая в свой круговорот Россию, Иран, Турцию, существует. И шанс этот далеко не нулевой.



Аналогичным образом США используют ситуацию, сложившуюся в Средней Азии после изгнания талибами* американцев из Афганистана.



Таджикистан, исходя из своего географического расположения, этнической общности с живущими через границу афганскими таджиками, интересов внутренней стабильности, а также экономическими интересами (включая контрабанду, в которой принимали заинтересованное участие южные кланы), оказался единственным государством Средней Азии, отказавшимся нормализовать отношения с новым афганским правительством. Это сразу поставило его в оппозицию другим постсоветским республикам в Средней Азии.



На это наложились традиционные споры с Киргизией за землю и воду, десятилетиями идущие между приграничными общинами.



В последние недели старый конфликт вспыхнул с новой силой. Дошло до боев на границе с применением тяжелой техники. Несколько подряд соглашений о прекращении огня были сорваны. Конфликт грозит перейти в хроническую фазу и выйти из-под контроля президентов и правительств двух государств.



При этом надо иметь в виду, что и в Таджикистане, и в Киргизии центральная власть может удерживаться лишь на основе компромисса территориальных кланов, что дополнительно усложняет задачу в том случае, когда приграничные территориальные кланы с обеих сторон оказываются не в состоянии договориться между собой.



И здесь, как в Закавказье, мы видим несколько конфликтных уровней, потенциально втягивающих в воронку противостояния соседние государства региона, а также сверхдержавы (Россию, Китай, США). И здесь также США работают с местными кланами и НПО в целях разжигания конфликта, опираясь на собственную и британскую агентуру, укоренившуюся в общественных организациях и органах власти двух стран.



Мы также видим сложное маневрирование президента Токаева в Казахстане. У нас его резко критикуют за уступки Западу в вопросах антироссийских санкций. Но не следует забывать, что совсем недавно ориентированные на Запад местные кланы предприняли едва не закончившуюся успехом попытку свержения Токаева.



Тогда Россия, опираясь на механизмы ОДКБ, при формальной поддержке других государств - членов ОДКБ, смогла помочь казахстанской власти переломить ситуацию в стране. Но сейчас Россия плотно увязла на Украине.



Токаев много сделал для общей стабилизации ситуации. Принятая по его инициативе новая конституция окончательно уничтожает основы неформальной власти клана Назарбаева.



Усиление роли парламента и ограничение президентских полномочий одним сроком в семь лет расширяет пространство для маневра конкурирующих элит, снижает ценность поста президента (победитель больше не получает все). Это позволяет усилить политическую составляющую конкуренции элит, снизив ее силовой потенциал.



Но это же на первом этапе пока не будет выработан консенсус элит относительно внутренней и внешней политики, будет вызывать шараханья центральной власти из стороны в сторону в интересах сохранения баланса сил.



Поскольку значительная часть казахстанской элиты экономически завязана на Запад, но в то же время устойчивость казахстанской экономики полностью зависит от поддержания дружественных отношений с Россией, ситуация, при которой официальная Астана одной рукой соблюдает санкции, а другой - помогает России их обходить, будет сохраняться до тех пор, пока в элитах не сложится окончательное представление о победителе текущего геополитического противостояния.



Скорее всего, выводы казахстанские, все среднеазиатские, да и закавказские элиты будут делать по результатам противостояния на Украине. Чем дольше оно будет затягиваться, тем слабее будут позиции России на постсоветском пространстве. И наоборот, быстрые значительные успехи будут способствовать росту пророссийских настроений в постсоветских элитах.



Пока же наша задача заключается в том, чтобы не дать американцам возможности воспользоваться текущей занятостью России и разжечь военный пожар по всему периметру границ ОДКБ. Источник - Украина.Ру

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