|Смертельно красивая "Герань". Как воюют иранские дроны в Украине
13:25 25.09.2022
Неизвестные дроны-убийцы разнесли в хлам объекты ВСУ в Одессе и экс-Днепропетровске
"Захисники незалежностi" с ужасом смотрят на небо и просят израильтян спасти их от воздушных ударов
Александр Ситников
Жовто-блакитные телеграм-каналы сообщили о первом появлении над "ненькой" российских ударных беспилотников (внешне очень похожих на иранские Mohajer-6), которые нанесли удары по целям в Одессе и экс-Днепропетровске. Укры не предоставили подробностей, значит, по оценке американской аналитической прессы, эти атаки, как минимум, не провалились.
К этой теме вернемся чуть позже, а пока остановимся еще над одной презентацией нашей беспилотной авиации, состоявшейся примерно десять дней назад. Как российские, так и вражеские интернет-ресурсы пишут, что новые дроны-камикадзе "Герань-2", тоже очень похожие на иранские беспилотники Shahed-136, показывают высокую эффективность и прекрасную выживаемость в чужой среде.
В частности, Оперативное командование "Юг" ВСУ вынуждено было признать, что утром 22 сентября ВС РФ уничтожили портовый буксир в Очакове при помощи "Герани-2". Также этими же барражирующими боеприпасами разрушено двухэтажное здание в Кривом Роге, в котором находилась временная казарма "захисников незалежностi". "Жужжало как мопед, потом хлопок и вот оно, точно беспилотник", - рассказал местный житель на видео об этом прилете.
Указанные "птички" зачастую работают парами. Пока одна атакует цель, а другая ждет, когда засветится самостийный зенитчик. Похоже, жовто-блакитная ПВО всухую проигрывает новым беспилотникам. В Сети нет ни одного ролика, доказывающего реальный перехват в воздухе, а фото обломков свидетельствует лишь о точном поражении наземных целей.
У ВСУ была надежда на американскую РЭБ, но тогда и укро-солдаты не смогут использовать натовские дроны, без которых вообще не возможен был харьковский наступ. Зрада, однако, заключается в том, что применяемые ВС РФ новые дроны-камикадзе несут до 30 кг тротила, тогда как натовские барражирующие боеприпасы не более 5 кг.
Данная проблема для ВСУ стала настолько острой, что самостийные военные обратилась к Израилю со странным требованием. Дескать, МОССАД обязан предоставить украинской стороне разведданные о военной поддержке России со стороны Ирана. Такую любопытную информацию сообщил американский новостной веб-сайт Axios, ссылаясь на высокопоставленных чиновников еврейского государства.
Правда, чем израильтяне могут помочь украм, не совсем ясно. Но само обращение многими западными экспертами расценивается как жест крайнего отчаяния после того, как "Герани-2" уничтожили на Украине несколько американских гаубиц M777.
Британская разведка MI-6, как водится в таких случаях, с ссылкой на своего московского "крота", уведомила "Зе-команду", что Россия купила у Ирана не только партию готовых беспилотников, но и технологии их производства полного цикла.
По данным англичан, в нашей стране уже началось строительство отдельных заводов, тогда как сборка дронов на участках авиазаводов пока еще идет из поступающих персидских компонентов с последующей локализацией. Кроме того, речь, наверняка, идет о продукции, выпуск которой не потребует от национального ВПК каких-то титанических усилий.
Это означает, что количество дронов в распоряжении ВС РФ будет стремительно увеличиваться, тогда как ВСУ не смогут покрыть весь тысячекилометровый фронт ЗРК без риска быть уничтоженными уже русскими истребителями.
Уже ни для кого не является секретом прямое соучастие НАТО на стороне ВСУ, в том числе и в целеуказании на наши самолеты. Самостийные зенитчики практически не включают РЛС и опираются на координаты, передаваемые им с бортов АВАКСов, барражирующих в режиме 24/7 над Польшей и Румынией.
Да, дроны типа Shahed-136 и Mohajer-6 не представляют особой проблемы для продвинутых ПВО, но в случае с Украиной их появление создает огромные трудности для "захисников незалежностi".
Теперь же перед ВСУ стоит непростой выбор: либо начать перехват "Гераней-2", либо подставить свои ЗРК уже под удары русской авиации. За океаном, судя по всему, остановились на сохранении укро-ПВО, как на меньшем из двух зол. Ну, а пока в Пентагоне гадают, как ВС РФ будут применять новые беспилотники. Если - массово, то украинской армии придет конец.
Добавим, что всезнающие агенты королевства еще летом делали предположения, что Москва остановилась только на двух типах иранских беспилотных аппаратов. Если эти сведения соответствуют длительности, выбор, как видите, пал на Shahed-136 и Mohajer-6.
О засветившемся в небе "неньки" беспилотнике, внешне похожем на Mohajer-6, официальной информации нет. Как и в случае с "Геранью-2", разъяснения, скорее всего, появятся позже. Игра в молчанку нашего Минобороны, вероятно, связана с оценкой этого типа беспилотника в реальных боевых условиях.
В принципе, есть небольшая вероятность, что укры прибрехали (брехня переводится с мовы как ложь). Вот только зачем им это было нужно, поскольку информационного профита они не получили, а репутационные потери, бесспорно, понесли. Самостийные пушкари и так запуганы "Геранью", поэтому делать такого рода вбросы не в интересах ВСУ.
Заокеанское аналитическое издание Military Watch называет заявление украинской стороны об ударах Mohajer-6 по объектам в Одессе и экс-Днепропетровске, как заслуживающее доверия.
"Этот беспилотник использует широкий спектр управляемого оружия, включая как бомбы, так и ракеты малой дальности. Он также способен выполнять функции наблюдения и имеет ту же стабилизированную оптико-электронную систему (что и более известный, и широко используемый беспилотник Shahed 129), позволяющую ему искать цели на расстоянии 12 км и фиксировать их на расстоянии 10 км", - пишет MW. То есть вне зоны визуального наблюдения "захисников незалежностi". Как говорится, самое то, например, для ударов по переправам через Ингулец и Оскол.
Такие типы ударных дронов, способных висеть в небе врага до 12 часов и имеющих грузоподъемность 100 кг, называют рабочими лошадками, которых, как известно, много не бывает. Между тем, американские эксперты уверены, что следующим приобретением России станет беспилотник гораздо более высокого класса - Shahed 191, который считается клоном американского дрона RQ-170, то есть построенный по схеме "летающего крыла". Правда, тут есть непонятки, поскольку его полезная нагрузка (50 кг) соответствует нашему "Ориону", а конструктив предполагает полеты только в хорошую погоду.
В целом, мировое экспертное сообщество считает, что сотрудничество России с Ираном по беспилотным технологиям окажется для Москвы очень полезным. Судя по всему, именно с Shahed-136 и Mohajer-6 начнет развиваться отдельная русская инженерная школа и новая подотрасль национальной оборонки. По остальным позициям беспилотной линейки у нас имеется необходимый задел.