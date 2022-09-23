Смертельно красивая "Герань". Как воюют иранские дроны в Украине

13:25 25.09.2022

Неизвестные дроны-убийцы разнесли в хлам объекты ВСУ в Одессе и экс-Днепропетровске

"Захисники незалежностi" с ужасом смотрят на небо и просят израильтян спасти их от воздушных ударов



Александр Ситников



Жовто-блакитные телеграм-каналы сообщили о первом появлении над "ненькой" российских ударных беспилотников (внешне очень похожих на иранские Mohajer-6), которые нанесли удары по целям в Одессе и экс-Днепропетровске. Укры не предоставили подробностей, значит, по оценке американской аналитической прессы, эти атаки, как минимум, не провалились.



К этой теме вернемся чуть позже, а пока остановимся еще над одной презентацией нашей беспилотной авиации, состоявшейся примерно десять дней назад. Как российские, так и вражеские интернет-ресурсы пишут, что новые дроны-камикадзе "Герань-2", тоже очень похожие на иранские беспилотники Shahed-136, показывают высокую эффективность и прекрасную выживаемость в чужой среде.



В частности, Оперативное командование "Юг" ВСУ вынуждено было признать, что утром 22 сентября ВС РФ уничтожили портовый буксир в Очакове при помощи "Герани-2". Также этими же барражирующими боеприпасами разрушено двухэтажное здание в Кривом Роге, в котором находилась временная казарма "захисников незалежностi". "Жужжало как мопед, потом хлопок и вот оно, точно беспилотник", - рассказал местный житель на видео об этом прилете.



