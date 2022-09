Что Америке хорошо, Европе смерть! - В.Прохватилов

13:30 25.09.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Что Америке хорошо, Европе смерть!



Евросоюз выпадает из числа экономических конкурентов Америки



Высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить производство в США, пишет The Wall Street Journal.



"Столкнувшись с заоблачными ценами на природный газ, европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие товары, служащие основной экономической активности, постепенно переносят свои предприятия в Соединенные Штаты, где их привлекают более стабильные цены на энергоносители и мощная поддержка правительства", – пишет WSJ.



Это грозит Европе "новой эпохой деиндустриализации", что особенно касается тех компаний, которые производят энергоемкую продукцию.



Голландская химическая компания OCI NV в сентябре резко уменьшила производство аммиака в Европе и объявила о расширении аналогичного завода в Бомонте (штат Техас). Датская ювелирная компания Pandora и немецкий автомобильный гигант Volkswagen объявили о расширении деятельности в Соединенных Штатах. Tesla Илона Маска остановила реализацию своих планов по производству аккумуляторных батарей в Германии и изучает возможность получения налоговых льгот в соответствии с законом о снижении инфляции, подписанным президентом Байденом в августе.



Штефан Боргас, исполнительный директор производящей огнеупорные материалы австрийской компании RHI Magnesita, сообщил об увеличении инвестиций в США. Люксембургская компания ArcelorMittal заявила о сокращении производства на двух немецких заводах и сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах, которые ей принесли инвестиции в завод в Техасе, выпускающий горячебрикетированное железо, которое используется в производстве стали.



Исполнительный директор крупного норвежского завода по производству удобрений Yara International Свейн Торе Холсетер считает, что европейским производителям будет трудно сохранять конкурентоспособность в отсутствие более низких цен на газ и "некоторые отрасли безвозвратно перенесут свое производство в другие страны", в первую очередь в США.



Одной их наиболее пострадавших стала европейская металлургия. К середине сентября в общей сложности 15 сталелитейных заводов в Европе приостановили или планируют приостановить производство.



Второй по величине производитель стали в мире ArcelorMittal фактически выбросил белый флаг капитуляции. Компания объявила, что закроет два завода в Гамбурге и Бремене из-за "непомерного роста цен на энергоносители". ArcelorMittal также остановит доменные печи комбината Dunkirk во Франции, а в Испании компания прекратит работу на заводе Asturias. В Польше ArcelorMittal планирует остановить одну из двух своих доменных печей на сталелитейном заводе Домброва-Гурнича.



Как заявляет ArcelorMittal, при сложившихся ценах на газ европейская металлургия не может быть конкурентоспособной.



Глава крупнейшего немецкого производителя стали, группы компаний Georgsmarienhütte Unternehmensgruppe (GMH) Александр Беккер в интервью журналу Spiegel признал, что "даже если цены на газ замрут", в следующем году GMH обанкротится.



Глава Ассоциации немецких профсоюзов Ясмин Фахими предупреждает, что из-за резко выросших цен на газ и электроэнергию немецкую промышленность накроет череда банкротств.



К деиндустриализации идет дело и в Великобритании. Из-за роста цен на электроэнергоносители 60% британских заводов могут в ближайшее время приостановить работу, сообщает Bloomberg.



"По данным Европейской ассоциации торговли металлами Eurometaux, остановлена половина производства алюминия и цинка в Европе", – пишет The New York Times, признавая, что "в какой-то степени кризис является ответной реакцией на европейские санкции, призванные наказать Москву…".



"Европейские производители не могут прийти в себя после прекращения поставок российского газа", – сетует The Wall Street Journal. "Поскольку европейские страны стремятся прекратить закупки российских энергоносителей, это уже привело к резкому спаду в их экономике", –сообщает Daily Telegraph.



"Если разрыв в стоимости энергии между США и остальным миром сохранится, некоторые производственные отрасли обрабатывающей промышленности вполне могут переместиться в США", – заявляет Сильвия Арданья, глава отдела исследований европейской экономики в банке Barclays Bank, давая понять, что в Америку будут переводить свои мощности не только европейские производители. "Американская промышленность окажется в выигрыше".



Сколько бы ни стоил газ в Европе, в США расценки всегда будут значительно ниже за счет значительного расширения производства СПГ из собственных месторождений. США находятся на пути к тому, чтобы обогнать Катар и Австралию в качестве крупнейшего в мире экспортера СПГ уже в 2022 году. Экспорт американского СПГ к середине лета получил мощный импульс за счет ввода в строй дополнительных мощностей на новом терминале Venture Global LNG Inc Calcasieu Pass в Кэмерон-Пэриш, штат Луизиана, а также за счет увеличения производства у ведущего американского экспортера Cheniere Energy Inc.



В августе в США стоимость природного газа была в десять раз ниже, чем в Европе. Имея такой гигантский гандикап, американские компании, торгующие СПГ, нацелились на газовый рынок Европы, стараясь воспользоваться ситуацией и извлечь из нее максимальную прибыль.



А Европа, от которой США добиваются отказа от российских энергоресурсов, стала заложницей ситуации. Страны ЕС вынуждены платить за СПГ Вашингтону, опустошая свои бюджеты, и наполняя американский. "Американские бизнесмены, продающие сырье европейцам, хорошо зарабатывают на нем", – пишет швейцарская газета Blick.



В итоге инспирированного Соединенными Штатами энергетического кризиса Европа подсядет на американский газ, цену на который будут назначать за океаном. И тогда европейская промышленность обнулится. Те промышленники, которые выживут, переберутся в США, а Евросоюз выпадет из числа экономических конкурентов Америки.